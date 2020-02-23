iPhone誕生十數年來，蘋果從不允許用戶變更預設App，如今這項鐵則開始動搖，外傳蘋果正考慮開放用戶自由調整瀏覽器等多種預設App。

即使身為鋼鐵果粉，恐怕也不一定認為iPhone所有預設App都是最棒的，但蘋果過去霸道的作法，讓iPhone用戶多年來沒有第二種選擇。

蘋果考慮開放變更iPhone預設App，用戶告別Safari有望？

如今有消息傳出，蘋果正考慮在iOS 14放寬限制，給予用戶變更預設App的權限，意謂著用Chrome取代Safari、Google Maps代替Apple Map不再需要倚靠外力。

蘋果不允許更改預設App的設計，從2008年App Store誕生以來持續至今不曾有過改變，這項不近人情的強硬規定長久以來為不少消費者所詬病，同時在政府監管愈加嚴密的現在，更令蘋果面臨壟斷指控的風險。

蘋果正考慮鬆綁預設App的限制，未來iPhone用戶在瀏覽氣上可能有更多選擇。 Nicole Lienemann via shutterstock

外界壓力就如同駛進江戶灣的黑船，蘋果似乎終於打算解除iPhone十多年來的鎖國政策，敞開大門讓各方開發者有一展身手的機會。根據《彭博社》報導，iPhone一共搭載38款預設App，包括Safari、Apple地圖、iMessage等，涵蓋眾多日常使用頻繁的功能。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾透露，現在全球共有9億部活躍iPhone，若蘋果願意放寬限制，將為開發者創造非常可觀的商機。

再加上，iPhone用戶的消費力遠較Android系統用戶強勁，根據App調查公司Sensor Tower的資料，去年第三季App Store營收達98億美元，而Google Pay營收則為6.5億美元，兩者差距超過50%。

去年遭Spotify控訴壟斷，現在蘋果考慮開放HomePod播放其他音樂App

與此同時，蘋果也計畫開放智慧音箱HomePod播放其他串流音樂App。這或許與去年3月蘋果與Spotify之間的爭執不無關聯，當時Spotify列出5大罪狀控訴蘋果壟斷打壓，其中一條就譴責蘋果「限制Spotify登陸HomePod、Apple Watch等其他蘋果平台」。

Spotify曾在去年列出五大罪狀，控訴蘋果打壓壟斷。 shutterstock

儘管目前Spotify可以透過AirPlay技術從iPhone或iPad連結至HomePad播放音樂，這遠比直接在智慧音箱上播放要麻煩許多。

研究公司Strategy Analytics上週的報告指出，蘋果在智慧音箱市場市占率只有4.7%，遠遠落後其餘競爭對手。開放使用其餘音樂播放軟體，不單是給予串流音樂App業者吸引用戶、創造利潤的機會，同時也是為促進HomePod的銷售做出貢獻。

根據媒體研究公司Midia Research的資料，Spotify在串流音樂訂閱市場市占率高達36%，付費訂閱用戶也有1.08億人，是當前最受歡迎的串流音樂App。相對地，蘋果Apple Music市占率則為18%，約有5,500萬訂戶。

另外，《彭博社》指出，消息人士聲稱蘋果也正考慮讓用戶變更iPhone、iPad及Siri預設的音樂播放App，但強調一切都還在討論當中，最終會不會開放用戶自訂，都還處於未定狀態。

鬆綁App限制，對蘋果是好是壞？

蘋果自2018年智慧型手機市場萎縮後，便大力投入服務試圖彌補營收上的缺口，此時「開港通商」允許用戶把預設App換掉，乍看之下似乎有違常理，實際情況可能正好相反。

就如同上述，其餘82%的串流音樂訂戶有可能因為HomePod不支援慣用的播放App，而選擇他牌智慧音箱。且即便開放其他App進駐，蘋果也可從其營收中抽取30%費用，並不一定比將用戶綁在自家App上不利。

蘋果預計在2020年6月正式上線iOS 14，雖然他們最終會怎麼做暫時還無法知曉，但至少我知道這間獨霸一方的手機巨頭，開始對過去強硬的作法進行省思，迎來鬆綁的那天已不是空談。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、CNN