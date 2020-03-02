矽谷想拉近與千禧世代的關係、抬高文化價值，都以傳統媒體做為重要工具。殺死傳統媒體，基本上也殺死了矽谷神話的主要建築師。畢竟，傳統媒體不常跟矽谷作對。

雖然矽谷打著各種開放公開的口號，卻很少接受媒體的檢視。隨著矽谷變得愈來愈無所不包、無可挑戰、無所定形，這樣的優惠待遇就愈來愈危險。

諷刺的是，矽谷破壞傳統媒體力量的同時，如果想繼續維持身為重要消費品牌與文化影響者的地位，關鍵仍然在於報紙、電視和雜誌對矽谷的吹捧報導。

許多矽谷企業都會在自家網站發布新聞稿，但對於自己的各項做法，很少會和外界進行有意義的對話或接受批評。除了像科技媒體Recode會打著妙語來挖苦、或是像《衛報》及《紐約時報》批評得比較直接，許多出版品其實是不斷對科技大加讚許。

只是近來確實批評聲浪升高，原因在於歐盟對大咖科技業者有所恐懼，對科技業逃稅與侵犯隱私祭出重罰，而亞馬遜收購全食超市（Whole Foods）的作為也隱隱有壟斷疑慮。然而，這些反對的聲音完全被淹沒在無數推崇科技的網站、雜誌、書籍當中。

在2010 年的電影《社群網戰》（The Social Network）裡，祖克柏是個討人厭的爛人，但到了《浮華世界》，這群科技人就像搖滾明星。 shutterstock

緊扣美國夢，「創辦人偶像」怎麼成形？

媒體一向對科技公司態度軟弱，而科技公司也經常繞過媒體，直接發表聲明，而不與記者進行對話，這種做法完全看不到矽谷聲稱的開放。英國《金融時報》科技、媒體及電訊總編拉維．馬圖（Ravi Mattu）就表示：

「對於創辦人、對於要『改變』的說法，都會得到相當的崇敬。像是《連線》雜誌，有一整期以祖克柏做為封面的報導，就問他是不是要去改變這個世界⋯⋯美國夢被擬人化成一個科技新創公司的創辦人，而他確實已經做到一些了不起的事。但問題在於，這種概念基礎很糟糕，因為這代表人們不會去認真找出這個產業的問題、找出他們該採用的做事方法。」

確實， 現在市面上就是有一套極具威力的「創辦人故事」，與美國夢緊緊相連 ，於是讓人覺得「我們憑什麼批評這些人？」這些人白手起家，成了極其成功的創業家。而在美國的DNA裡，就是看重成功、看重創業。

在2008年經濟危機之後，千禧世代面臨職涯發展停滯、機會短缺、經濟不振的問題。這些創辦人有許多都屬於千禧世代，雖然同樣面對這些挑戰，但獨力站了起來、打下一番天地、取得勝利。

這件事實在太鼓舞人心，於是許多千禧世代講到影響自己的關鍵人物，提的都是科技業創辦人（而不是什麼明星）。也因為這樣，如果要去質疑這些創辦人，有時候就顯得似乎太負面、也沒什麼必要。

創辦Theranos的伊莉莎白．霍姆斯（Elizabeth Holmes），一開始廣受眾人崇拜，也正是出於這種偏見。在事跡曝露之前，霍姆斯的形象就像是賈伯斯再世。 Krista Kennell via shutterstock

創辦人愈來愈喜歡把自己塑造成思想領袖，這件事值得注意。不管是在部落格平台Medium發表評論短文、用推特累積跟隨人數，或是發podcast及電子報來介紹最新科技新聞和事件，這一切都像是一條單行道，就是建立內容後以某種媒體形式輸出。

球員兼裁判，不可質疑的矽谷神話

面對外界對其政策、策略及巨大權力的批評，矽谷的回應就是不斷重複自己那套故事，而且愈講愈大聲，講得似乎所有的批評都是在反對自由、網際網路與人權等等價值觀。有可能受到法規監督管制的時候，矽谷就聲稱網際網路應該是「自由」的，不該受到監管。

他們現在變成名人兼經營公司的極客。但他們其實不是極客，而就是機構的一部分。 英國《金融時報》科技、媒體及電訊總編拉維．馬圖（Ravi Mattu）

這一套神話機制，也有助於矽谷逃避監管。矽谷讓自己做的事彷彿與眾不同，也讓網際網路像是個特殊、有生命、不該受約束（至少不該被政府約束）的東西。在關於網路中立性的辯論裡，最能看出這一點。

在美國，在聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC） 於2017年投票廢除網路中立性之前，像康卡斯特（Comcast）、AT&T、威訊通訊（Verizon）這樣的網路服務供應商會受到歐巴馬推動的網路中立法限制，不得依據不同網路內容收取不同費用或限制網路流量，因此所有新業務與新創公司都能免費進到搜尋的結果當中。

而在沒有網路中立性之後，新品牌、新物品和新網站再想得到曝光度，就得透過商業管道。有趣的是，在這個例子中，亞馬遜、臉書、Reddit、Netflix與微軟一直透網際網路協會（Internet Association）支持維持網路中立規範；或許是因為這樣一來，才會是繼續由這些企業（而非電信業者）擔任付費廣告的守門員。

扭曲的第四權

《好萊塢報導》（Hollywood Reporter）的執行總編馬修．貝洛尼（Matthew Belloni）在TEDxHollywood上發表演說，談到矽谷媒體龍頭崛起之後，數位媒體領域對權力、影響及損害的想法有何改變。他解釋道：「民眾消費媒體的程度前所未見，只是方式有所不同。現在，陽光下的一切都是媒體，而且我們關注媒體的程度比以往都高。」

貝洛尼提到一個新典範， 是鄉村歌手布雷克． 謝爾頓（Blake Shelton）控告《In Touch Weekly》週刊封面誣指他要接受勒戒，涉嫌誹謗。「在我看來有趣的一點，在於誹謗法的目的是為了提供一種機制，讓個人能夠對抗『強大的媒體』。因為多年來，確實媒體力量強大，民眾幾乎無力回應。但在今日，我認為情況不一樣了。」

「謝爾頓的推特跟隨者人數高達1,790 萬，而且他一再告訴這些人，週刊的消息並非事實。至於《In Touch Weekly》，推特的跟隨者只有19.4萬人，紙本發行量也不到40 萬本。所以，謝爾頓對週刊消息提出的否認，接觸到的受眾規模大概是15到20倍。所以到底造成了什麼損害？」

由於網路背後的商業利益，科技巨頭才讓我們都成了公眾人物、打破了傳統媒體與廣告的互利關係。 shutterstock

在貝洛尼看來，這裡的權力關係完全是上下翻轉：「由於社群媒體無所不在、數位媒體環境力量驚人，個人現在擁有了遠高於在有社群媒體之前的權力。任何人想說的話，放到自己的臉書、推特、Medium、或其他任何地方，都會變得像《紐約時報》的內容一樣強大。現有的法律是不是也該反映這一點？」現在這個世界，新聞、行銷和隱私之間的界線如此扭曲，是不是得有新的方法來定義正確、錯誤與公平？因為這一切正變得愈來愈微妙而複雜，甚至已經完全糊成一片。

毫無疑問，一如政府的權力，傳統媒體的「權力」正受到矽谷及產業景氣不佳的侵蝕。然而，批評者仍然繼續諷刺著媒體和娛樂產業，認為它們行事不公、總在試圖洗腦民眾。川普就經常發推特，抨擊「週六夜現場」（Saturday Night Live）對他的諷刺〔特別是亞歷克．鮑德溫（Alec Baldwin）〕，但其實他也不見得居劣勢。「週六夜現場」的收視人數大概是1,000萬人，川普的推特跟隨者高達1,830萬人（但也要看有多少是假帳號）。

此外，川普還曾在記者會上趕走重要記者，上任一年也只舉行一次接受提問的記者會。（儘管如此，正如《紐約時報》的讀者人數增加一樣，川普公開批評「週六夜現場」，似乎推高了該節目的收視率。）

貝洛尼也談到了浩克．霍肯（Hulk Hogan）對高克傳媒（Gawker）臭名昭著的訴訟。霍肯背後有著名矽谷創業家、風險投資人提爾（Peter Thiel）當金主，於是對於這件通常結果會非常不同的案子，取得簡直無上限的法律資源，最後獲勝。如果像提爾這種科技界的億萬富翁代表人物，可以在一項訴訟上砸錢來讓某間媒體關門，權力到底是在誰手上？絕不是媒體。而且情況愈來愈是如此。

傳統媒體蕭條，菁英主義如何再現？

出版及媒體業的現況，正反映在無奇不有的網站經營方式。有的網站主要就是一堆彈出式視窗，滿滿都是不請自來的圖片、影片、標語，簡直像是趕不走的疹子。

至於《金融時報》、《華爾街日報》，則乾脆設了即時付費牆（instant paywall）。最近，《衛報》的乞討手法更進一步：

「與許多新聞機構不同，我們尚未設置付費牆；我們希望盡可能維持新聞的開放。《衛報》的新聞獨立調查，需要付出大量的時間、金錢與心力來製作。但我們的廣告收入正在下降，愈來愈需要讀者的資助。如果每個喜歡我們報導、喜愛我們的人都能出力資助，《衛報》的未來就能更安穩。支持《衛報》，1英鎊不嫌少。」

新聞不斷報導裁員，更別說在藥妝雜貨店諸多薄到不行的雜誌，這一切都在訴說一個悲傷故事。

不論在哪，媒體業都被視為一種國家機構、第四權，是傳播新聞、仲裁分歧的某種機制。但這個角色已經喪失、或說被取代...只能代表一部分人的精英、進步觀點...而這些觀念大概就是總人口5％或10％的想法。 高克傳媒（Gawker Media）創辦人尼克．丹頓（Nick Denton）

對媒體業來說，舉辦各種活動、高峰會和研討會已經成了搖錢樹。編輯被一再推到現場。走味的咖啡、無趣的茶點、劣質的紅酒，門票就要幾百美元。或者，在這個廣告攔截程式愈來愈多的時代，許多人運用創意打造業配內容「商店」，提供看起來像評論、但實際上就是廣告的內容，並以廣告價碼來收費。

這一切已經發生，而接下來可能是新聞的大規模自動化（也就是用演算法來寫新聞）。在最單純的運動新聞，已經開始使用演算法自動寫稿。在日內瓦的科技顧問希爾就表示：整個過程「沒有任何真人參與，沒有為新聞增加任何價值。而這十分危險，因為這基本就是消滅了調查類的新聞，只是從政府或公司得到的官方資訊裡，大量自動產生稿件。」

希爾表示：「傳統新聞業已經沒有其他收入模式了。過去唯一取得資金的方法就是廣告與線上媒體，現在所有廣告都由谷歌控制。像是我這裡的地方報紙，有個不錯的網站，有廣告功能，他們也想用這些來賺錢，但你知道他們的紙本銷量淒慘，廣告頁數下滑。」

很多時候，現在只有夠有錢的人，才能在新聞業待得下去。許多想闖蕩新聞界、二十來歲的千禧世代，都得靠父母補貼房租才撐得下去。根據密西根大學社會研究所2016年的研究，美國創意產業二十多歲的年輕人裡，有高達53％需要接受父母的經濟援助。

就算只是想在新聞界、電視業、或其他許多創意藝術領域找工作，都需要能夠先當免費的實習生、忙到沒天沒夜（而且對此感到高興）、住在可怕的市中心、拿著低廉的工資。確實，媒體業的某些部門（特別是書籍和雜誌的出版）多半就是由白人、自由派的精英份子所把持。

然而，矽谷也是如此，而矽谷也正是實際上的新媒體，正操縱著我們的報導編排。

而且，這種新媒體絕對就如你能想像到的同樣精英、同樣白人、同樣特權。

本文授權摘錄自《矽谷帝國》p.103-p114，作者：露西・葛芮妮（Lucie Greene），天下文化出版。

責任編輯：張庭銉