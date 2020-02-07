巴拿馬文件曝光後，億萬富翁的不法行徑浮出檯面，「幕後中間人」身分曝光⋯⋯「人前頌揚道德，背後賄賂從中受益」，他如何用慈善事業名揚上流社會？

2016年6月20日，達赫達勒（Victor Dahdaleh）身穿深紅色與藍色交織的畢業禮服，從座位上起身，走上多倫多約克大學（York University）的會議廳講台。隨後是一陣熱烈的掌聲。

約克大學是加拿大最具聲望的大學之一，近年在全球建立卓越的聲譽，尤其是商學院與法學院。自21世紀初，達赫達勒是該校最重要的贊助人之一。

達赫達勒（左）於2016年從約克大學獲得法學博士學位，並向畢業生致辭。 達赫達勒基金會（victor dahdaleh foundation）

校園裡有一座以他名字命名的建築，不久之後又有一座。2015年，達赫達勒捐贈2千萬美元，幫助該校成立「達赫達勒全球健康研究中心」（Dahdaleh Institute for Global Health Research）。約克大學的校長兼副校長舒克里（Mamdouh Shoukri）稱之為「顛覆性的禮物」，同時也是「本校歷史上最大的校友捐贈」。

2016年5月，達赫達勒捐贈350萬美元給蒙特婁的麥基爾大學（McGill University），資助神經科學研究新設的要職。他1975年獲得該校的管理學文憑。麥基爾大學稱讚他是英國最偉大的捐款人。2016年11月，達赫達勒捐贈6百多萬美元給「英國肺臟基金會」（British Lung Foundation）──同樣，這也是該組織收過最多的捐款。

約克大學為了表彰他的慈善之舉，於是授予達赫達勒最高的法學名譽學位。當他站上會議廳的中央講台時，他給了聽眾忠告：「要盡全力做個好公民。而且最重要的是，」他繼續說道：「當你們成功的時候，記得飲水思源。」當他站在講台上讚頌利他主義的美德之時，他在瑞士的資產被凍結了。

自2009年，位於伯恩（Bern）的司法院辦事處，持續針對達赫達勒涉嫌洗錢提出刑事訴訟，並已凍結超過6千萬美元──這筆巨款可能只是達赫達勒總財產的一小部份。

從冶煉到礦源，一手買斷國際鋁業上下游

達赫達勒透過賄賂賺了數百萬美元，這只是他非凡職涯的第一步。在一連串行動中，他洗錢並且在全球自由主義菁英圈獲得聲望與地位。

一切過程始於美國鋁業公司（ALCOA，以下簡稱美鋁）。達赫達勒一遷到美鋁的瑞士辦事處，就踏入該公司的勢力範圍。

2000年5月，美鋁與另一家美國鋁業巨頭雷諾斯（Reynolds）合併，變成世界上最大的鋁業公司。在批准合併之前，歐盟執行執委會要求美鋁出售部份歐洲資產，以防止壟斷。

美鋁集團於印第安那州的鍛造與熱擠壓廠。 shutterstock

在該公司必須出售的股份當中，有部份是一家雷諾斯併購的位在德國施塔德（Stade）精煉廠所有權的50％。而買方就是達赫達勒，他那時不再只是貪腐的中間人，還是全球鋁業的重要參與者。

2004年6月，施塔德精煉廠剩餘的50％也在尋求買方。賣方是挪威能源公司挪威海德羅（Norsk Hydro）。達赫達勒當時付了1億1千萬美元，擁有施塔德冶煉廠的全部股份。這一次收購，還讓他獲得一家公司10％股份，這家公司名叫「哈爾柯」（Halco），擁有幾內亞鋁土礦公司（CBG）51％股份。

後者是一家幾內亞共和國的鋁土礦開採公司。（剩餘49％的股份由幾內亞政府持有。）幾內亞鋁土礦公司擁有全球最大的世界鋁土探明儲量之一的專屬權，而達赫達勒現在也分得一塊。

那時開始，他身在貝爾格萊維亞區的豪宅，開始直接從非洲採購自己的鋁土礦，並送往德國的精鍊廠。他搖身一變，成為垂直整合的鋁業大亨。

捐款無數的慈善事業巔峰

到了2000年代中期，達赫達勒展開第3項行動：成為國際慈善家。他以自己的名義成立基金會，向大學、醫學研究和自由主義事業捐贈了數百萬美元。也給了人權組織國際危機組織（ICG）數千美元，並支持倫敦帝國學院（Imperial College）的癌症研究；兩萬多美元則捐給倫敦左翼智庫公共政策研究所（IPPR）。

2007年時，全國民族聯盟（NECO）授予達赫達勒「國際埃利斯島榮譽勳章」；此殊榮是為了表彰在「專業、個人或慈善貢獻上有益於全球社會」的人。

達赫達勒進入更高層的社交圈，向英格蘭的工黨捐款，並成為前英國首相布萊爾與前美國總統柯林頓的朋友。在他完全掌控施塔德的2004年，就已經開始捐款給柯林頓基金會，據傳捐款的金額落在100萬到500萬美元之間。（該基金會沒有透露實際金額。）

柯林頓基金會和達赫達勒基金會共同提供了一項獎學金，使貧窮國家的傑出學生，特別是中東地區，能夠進入麥基爾大學就讀。

麥基爾大學恰好是達赫達勒慈善事業最輝煌的時刻：2009年，他說服學校授予柯林頓名譽學位。更令人印象深刻的是，美國司法部對美鋁、達赫達勒的刑事調查進行得如火如荼之際，他竟然說服柯林頓前往蒙特婁領受那項榮譽。

10月10日上午，當柯林頓站在約7百位觀眾面前，達赫達勒驕傲地笑著，親自將垂布（hood）掛在柯林頓的肩上並授予學位。在這場典禮的影片記錄中，達赫達勒給了柯林頓一個情意深厚的擁抱。

柯林頓在致詞中，稱達赫達勒是「我的好友」。其演講將近1個小時，三番兩次重提「道德責任」的必要性。他在全球不平等、以及操縱底層的社會結構方面，提出了許多統計數據，數字精確而可怕。

他把收集到的眾多統計數據放進精彩的演講內容，這些數據準確又有力地說明全球不公的現象、用來操縱窮人的結構。假如他那時也說出達赫達勒的故事，就能 充分說明企業賄賂（尤其是美鋁那種規模）如何透過授權給專制政權，加深了不平等現象，並削弱了民主的前景 。

用道德聲望包裝黑錢事業

如今，達赫達勒繼續他的慈善事業，在倫敦與另一個大宅邸之間分配時間──後者是他與妻子在瑞士保德斯（Paudex）的大房子，坐落在一條僻靜的小巷。

如今，達赫達勒（圖中）持續他的慈善事業，圖為2019年12月他訪問劍橋大學，並以基金會的名義捐獻2500萬英鎊給英國肺臟健康基金會（British Lung Foundation）做間皮瘤（mesothelioma）研究。 victordahdaleh.com

在那裡，達赫達勒在他老舊的莫里斯酒店建築裡，繼續從他與美鋁的長期關係中獲益。哈爾柯公司，即他們在幾內亞的合資公司，2015至2017年的盈餘為1億1千7百萬美元，達赫達勒拿走了5％（編按：約合新台幣1.75億元）。

中間人這個角色，闡明了高層商業貪汙最具破壞性的後果之一：這是個令人不安的循環，聲望為貪汙鋪路，貪汙繼而為更高的聲望鋪路。

美鋁在匹茲堡的審判期間，代表巴林鋁業的律師吉本斯（Charles Gibbons）某天下午說道：「真相會沿著你詢問的問題軌跡，展現在你的面前。」達赫達勒一生職涯，正說明了謊言總是堆積在無人敢問的地方。

此話也適用於收賄的外國政府官員。只有在西方強大的制度與專業（企業、銀行以及律師）選擇忽視黑錢的狀況下，貪腐的外國官員才有辦法收賄和洗錢。正如那些利用中間人的賄賂行為，貪腐帶來的影響不僅僅留於海外，反而回頭擾動國內的我們。

本文授權摘錄自《黑錢》，作者：大衛‧蒙特羅（David Montero），一起來出版。

責任編輯：張庭銉