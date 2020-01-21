在新創公司不成氣候、最早期募資階段，投入資金並挑戰高風險、高報酬的「天使投資人」，在他們眼中，新創事業的注資輪長什麼樣子？

你開始從事天使投資之後，會突然聽到很多新名詞冒出來，用來形容一家新創公司收到的各輪注資。注資輪並非所有新創公司都會用到，而且世界上絕大多數的新創公司，其實沒有天使或創投業者的支持：他們被稱為「小企業」（small business）。

接下來的各輪是以正常順序列出，但是同樣有許多創辦人會跳過某些輪。我從未見過有哪一家新創公司全都進行過。

創辦人是築夢者，還是騙子？

許多新創公司的第一輪注資來自創辦人本身，表現方式是無償為自己的事業努力上好幾個月。不像投資輪，這時候的所有權是用創辦人自己的血汗支付，我們稱之為血汗股權（sweat equity）。

但並非所有創辦人都願意在沒有外來投資人的情況下創立新創公司。許多人堅持要有那第一張支票，彷彿那是安全毯。我比較喜歡的創辦人，是願意在投資者出現、並搬走部分壓力之前，就早早開始追求夢想。

根據我的經驗，這發出的信號就是，萬一這些創辦人有一天把錢花光了－－幾乎所有新創公司都有這麼一天－－他們有可能會恢復自己不支薪的狀態，同時靠自己的努力推動公司前進，以便挽救事業（還有你的投資）。

這些就是我面對的人，有騙子也有建造者。

大家知道你是天使之後，會有大量想要你支持的創辦人蜂擁而至。如果一個人在沒有資金下，能創造的最多就是PowerPoint 投影片、或令人難以忍 受的電子郵件，他們已經排除自己經營新創公司的資格—而你應該以自己的風格告訴他們這一點。 shutterstock

血汗股權的另一種形式稱為自立創業（bootstrapping）。自立創業意思是用盡所有你能拿到手的資源解決問題，把自己拉拔起來。血汗股權的公司已經靠團隊的人才建立自己的產品或服務，但自立創業的公司可能有些外來的幫助，但不是來自投資人。

舉例來說，很多時候新創公司的創辦人會找到客戶， 而客戶願意付錢買他們用血汗股權建立的產品。從這方面來看，不靠血汗股權建立的自立創業公司，比只靠血汗股權建立的公司好，因為更有資源。

新創公司也能從非專業天使取得資金，例如某個有錢的舅舅或靠著翻修二手屋轉手大賺一筆的朋友—即被視為完成他們的「親朋好友」輪。這些人通常介於堅毅不拔賺取血汗股權的自立創業者，與沒有天使投資人的加持支票就不開始動手的玻璃心小寶貝之間。

從孵化、獲得種子／天使注資，到「過橋」階段

創辦人還可以加入孵化器或加速器（Business accelerator），以便獲得適量的注資。大多數的孵化器會在種子輪給創辦人2.5萬至15萬美元，換取新創公司的5％至10％。孵化器過去十年才在矽谷流行起來，其實有部分也是造成我們看到的新創公司數量大爆發的原因。（編按：種子輪，Seed round，公司只有「想法」卻沒具體產品或服務的階段。）

大部分創辦人是靠著成功完成前述早期階段中的二、三種，才得到種子輪。基本上，你身為天使的職責，就是監測從這些管道出來的人，並挑出最優秀者。

天使投資人在做的事情，本質上就像大學球探之於高中球員，觀察對象還在發展，還在球場上沉浮。遴選無法做到完美無瑕，但你可以發展出策略細細篩選。 shutterstock

大部分創辦人都低估了需要花費多少時間乃至於金錢，才能達成進行下一輪募資所需的里程碑。當一個種子階段的新創公司花光了錢，卻還沒能達到讓創投公司進行A輪注資的目標，或者尚未達到損益平衡或獲利，這時他們會做所謂的過橋融資（bridge round）。稱為過橋融資，是因為那是介於他們的現狀與既定目標之間的橋梁。

這一輪的注資通常來自種子輪的同一批投資人。那些投資人要面對的是，如果不繼續注資這家新創公司，所做的投資就血本無歸，所以他們多半傾向於積極「搭橋」。

新創最重要的「A輪」，以及之後的事

A輪（Series A）是一家新創公司最夢寐以求、也最重要的一輪，因為通常是由專業的創投公司進行，而且會加入董事會，建立適當的「治理」。適當的公司治理意思是說，有個董事會將舉行會議做出決議，目的都是為了提高公司的股價。

在A輪之前，創辦人通常不必對任何人負責。沒有董事會，沒有董事會議，沒有董事會決議，也沒有人專注在股價，因為焦點相當正確地放在努力使產品與市場相契合。一旦有了A輪，執行長（CEO）就要將20％的時間花在「經營董事會」。

身為天使投資人，你偶爾會有機會投資A輪，但是不常。為什麼？因為創投公司貪婪又有大把籌碼。當他們發現一家新創公司值得注資500萬美元或1,000萬美元，估值有1,200萬到2,500萬美元，他們會大口吃下所有能吃下的股份。其實，A輪的「主要投資人」（lead investor）有時候有權核准其他投資人！

如果你跟一家實力強大的創投公司一起進入A輪，你要不是跟創辦人關係良好，對方要求給你配額，那就是你提供龐大的價值，而創投公司認為你在他們的公司擁有股份，可增加所有人的股份價值。

如果你進行天使投資的公司，獲得知名創投公司的A 輪注資，你會希望把籌碼都撈進彩金池，盡可能「按照比例」多拿股份。 shutterstock

在A輪之後，你大概不會再積極投資這家公司，而公司也在朝退場的方向邁進。其實，如果你的天使投資開始籌募B 輪、C輪、D輪，甚至更多輪的融資，或許你該考慮在「次級市場」賣掉部分持股了。請記住這句古訓，當有錢人被問到是怎樣致富的，他說：「早早脫手。」

整理：張庭銉