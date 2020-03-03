曾經人們不願把金飾戴在脖子上、挑鑽石不強調車工後的火光，這些觀念都被謝淑英修正過來。現在，她要說服另一件事：讓你把這顆實驗室裡造出來的鑽石戴在手上。

任何一顆璀璨動人的鑽石，都是要歷經完美的切割，才能折射出七彩火光。世人都知「鑽石恆久遠」，那樣的光彩，不僅藏不住抹不去，更要不畏時間洗鍊，如同第一天那樣亮麗。

人稱「鑽石女王」的謝淑英，其人其事，正像是一塊原礦雕琢成鑽石，且歷久彌新的樣貌。

30多歲從公務體系半路出家，意外成為25年的珠寶外商專業經理人，到60多歲繼續衝刺，創立自己的品牌「JOY COLORi」，謝淑英試圖改變整個社會對鑽石的想像。

面對事業的第三春，謝淑英有把握嗎？快人快語、行事風格相當阿莎力的她坦言：「我不知道是否會成功，因為這是一個空前的挑戰。」

畢竟，JOY COLORi在賣的，不是傳統上那種從礦場裡挖出來的鑽石。她只賣從實驗室中用科技培育出來的鑽石（Lab-grown Diamond）。這種鑽石，沒有《血鑽石》的人道考驗、沒有開山鑿土的環境問題，但是有人會說，這個鑽石是「人造鑽石」，對它的價值打上一個問號。

謝淑英不怕，她說這種鑽石叫做「未來鑽石」。「對未來世代來說，他們的腦中只會有這種鑽石。」在馳騁珠寶界25年來謝淑英眼中，這是一個不可抵禦的大勢。然而，在「未來鑽石」真正脫下外衣成為「鑽石」以前，她得先去扭轉大眾對現在的「鑽石」的印象。

改變社會觀念，相當不容易。但這樣的任務若是能成，或許也只能在已經有過兩次成功經驗的謝淑英手中達成。

九零年代賣金飾，第一次教育消費者

金飾是時尚，妳該勇敢追求美！

謝淑英才能第一次展露，是在1993年國際黃金協會來台推廣金飾時尚時，負責規畫展覽的她創下千萬業績紀錄，讓當時的香港金飾商「鎮金店」（Just Gold）總經理黃德強留下深刻印象。此前，她還只是中央信託局（2007年被台灣銀行整併）內負責黃金交易業務的公務員。

「鎮金店」隨後來台拓展市場，第一個馬上就想到挖角謝淑英，於是乎，她結束了15年朝九晚五的生活，成了鎮金店台灣區董事長。她的第一個任務就很艱鉅：如何讓人們戴上時尚金飾？

「（90年代）那時要叫人把24k的金飾戴在手上，簡直是一場革命。」謝淑英說。當時台灣社會的普遍觀念中，買金飾是為了保值、是長輩給後輩的禮品，但謝淑英卻想把它塑造成時尚飾品，要讓女性透過金飾追求美。

1995年，謝淑英以「真女人」為訴求，找了王菲來代言，傳達以「時尚金飾表達自我」的新時代女性形象，翻轉了黃金的俗艷形象。鎮金店在台灣的業績，也從1993年的2億元，到2000年足足翻了6倍，來到12億元。

成了台灣「金飾女王」還不夠。觀察到鑽石市場逐漸成長的商機，謝淑英主動向香港老闆請纓，在1997年成立子品牌Just Diamond，推廣時尚鑽飾，同時代理起Hearts On Fire等國際品牌。

1997年到2002年短短5年，Just Diamond業績從1.5億元成長到3.9億元，「鑽石女王」的名號，便是從那時在圈內流傳起來。

打出「鑽石女王」名號，第二次教育市場

車工好，比什麼都重要

在謝淑英的領導下，台灣鎮金店的業績一度高過香港總部，卻也引來了功高震主的疑慮。在2004年，她離開了鎮金店，轉而擔任Hearts On Fire的亞洲區總裁，並在台灣開設第一間直營門市，與一直代理該品牌的前東家正面對決。

這不是件容易的事。Hearts On Fire不比Tiffany、Cartier知名。而在美國，Hearts On Fire的註冊商標為「全世界車工最完美的鑽石」，強調「車工」的品牌形象也與台灣人買鑽石，專注挑顏色、淨度與克拉數有所不同。

兩年內，謝淑英再度翻轉了台灣市場的刻板印象，成功以「車工」為行銷重點，在第二年交出2.7億的營收成績，迅速增設6間門市，為品牌直營紮下根基。

身為家族裡的小女兒，謝淑英本可以不用如此打拚，卻還是一而再、再而三地挑戰改變台灣市場。（圖為JOY COLORi的人造鑽石） JOY COLORi提供

十多年過去了，金飾不斷被流行化，顛覆原本的貴重感，甚至成為年輕嘻哈潮流的其中一種元素；而人們去挑鑽石時，對切工、對火光的講究，也逐漸變成一種常識，或許可以說，在台灣市場對黃金鑽石的觀念重塑過程裡，謝淑英扮演了十分重要的角色。

2017年，謝淑英從Hearts On Fire退休，功成身就的她大可以好好休息不再需要為品牌打拼，但她不願意就這樣停下腳步，2019年她選擇再創業，流在她血液裡的家族基因，適時地跳了出來，要她繼續挑戰下去。

原來，謝淑英的爸爸自己就是一個不折不扣的創業家、拓荒者。「他從做塑膠碗、壓克力板到外銷香蕉，通通都是全台第一。」而在11個兄弟姊妹中排行第十的她，前面幾個哥哥姊姊也是從來不退休。

「我哥哥80歲了，也還是會進公司！太早退休的話，往後這麼長的人生要做什麼呢？」謝淑英問。

打出「鑽石女王」名號，第三次挑戰市場

未來鑽石也是鑽石，而且更便宜

闖蕩珠寶界25年，謝淑英不斷在觀察。她看到國際鑽石礦藏量年年減少，她看到年輕人晚婚、以及買不起鑽戒的問題。也是在此時，她看到美國近年來愈來愈火紅的「未來鑽石」，她知道機會到了。

2018年底，在為外商打拚了25年後，她成立了自己的珠寶品牌「JOY COLORi」，並把自己英文名字「Irene」的「i」放進品牌名稱裡，這一次她要為自己奮鬥。

隔年，她拿著這個沒沒無聞的新品牌，大膽地將未來鑽石產商「Diamond Foundry」的商品帶進台灣，成為第一個販售未來鑽石的台灣品牌。謝淑英一次要建立消費者對新品牌的信任度、同時與他們溝通未來鑽石的理念，可說是她職場生涯的巔峰挑戰。

不過，她也做好準備了。「我過去所學的一切，在這裡全都用上了。」有著虔誠信仰的謝淑英笑著說：「神預備了我25年，就是為了要成就這個品牌。」

究竟何謂謝淑英所說的「未來鑽石」？根據美國聯邦貿易委員會（FTC）在2018年的聲明：「科技演進讓人們得以在實驗室中培育鑽石。這些鑽石與傳統開採鑽石有著同樣的光學性質、物理以及化學性質，因此，它們就是鑽石。」

FTC並於其官方出版的《珠寶指南》中刪除稱呼傳統開採鑽石為「天然」的定義，這不僅意味著打破了一般人們對「天然」v.s. 「人造」鑽石的分類法，同時也暗示了未來鑽石的上漲行情。

謝淑英尤其感興趣的，是未來鑽石對科技的擁抱。她說，過去鑽石上游少有人能進場投資，因為他們大多都是封閉性的產業，被家族、礦商給壟斷。但Diamond Foundry至今已引來了Twitter共同創辦人暨前執行長艾文・威廉斯（Evan Williams）以及其他12位矽谷科技大佬的投資。這也讓她更加堅信未來鑽石的發展性。

「現在有哪一項事物不擁抱高科技？鑽石也要擁抱高科技才行。」她的言下之意是，要讓鑽石產業繼續維繫下去，「未來鑽石」將是珠寶商絕佳的數位轉型方向。

其實，未來鑽石也有助於達成謝淑英的另一個目標：向年輕族群推廣鑽石。

根據國際市調機構MVI針對未來鑽石的調查報告，有高達70%以上的千禧世代，願意為了環境以及人道因素，選擇未來鑽石作為開採鑽石的替代品。

少去了開採的成本，未來鑽石也因此變得相對便宜，使年輕族群更容易入手。「原本年輕人可能要花上十萬元來買鑽戒，現在可能只要花三到五萬，省下來的錢還可以度蜜月。」謝淑英說。

然而，一個新觀念的養成，必定也會遇到反動的力量。

新定義：什麼才叫做真鑽石？

科技加上人道精神，讓它閃耀光輝

在2019年4月於南非開普敦舉辦的國際奢侈品論壇上，戴比爾斯（De Beers）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）和蒂芙尼（Tiffany）三間傳統鑽石界龍頭就共同宣示，未來鑽石只能算是時尚品，而非奢侈品。

這個說法，等於再次強調開採鑽石的「稀缺性」，從而將開採鑽石與可在實驗室製造的未來鑽石區隔開來。

事實上，長期拒絕銷售未來鑽石的戴比爾斯，也在2018年投資了一個專門販售未來鑽石的新品牌「Lightbox」，並將定價設得相當低，每克拉僅800美元，比一般未來鑽石品牌還要再低20%左右。

面對來勢洶洶的傳統勢力，謝淑英顯得輕鬆。她認為，鑽石的價值在於車工、在於理念、在於品牌，而不是所謂的稀缺性。截至目前，JOY COLORi位於遠百信義A13二樓的門市自去年底開幕以來，始終是該樓層的業績「樓霸」，這也讓謝淑英更加肯定自己的選擇。

她以皮草為例說明，哪怕許多精品品牌已經透過科技手法提供替代品，還是有30%左右的人只接受「天然皮草」。但那不能成為產業不向前進步的理由。謝淑英想要讓大眾知道，並非只有土裡挖出來的才是真的鑽石，實驗室培育的鑽石，人道、環保，並閃耀著七彩火光。

謝淑英的第三場戰役已經敲響戰鐘。這次，她必須化身最厲害的車工師傅，切割掉人們對傳統鑽石的定義，賦予它新的光彩。

由此來看，謝淑英的未來鑽石，將不只關乎鑽石、更關乎未來。

人物檔案 謝淑英

出生：1956年

經歷：鎮金店台灣區總經理、Hearts On Fire亞洲區執行總裁、JOY COLORi創辦人

學歷：政治大學國貿系