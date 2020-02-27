53歲的透納女士，是一位技術精湛的小提琴家，跟腫瘤和平共處多年後，醫生在去年告知她必須手術拿掉快速成長的腫瘤，而這將可能影響到她左手的活動。

透納是一位有40年資歷的小提琴家，她對小提琴的熱愛從10歲的時候就開始了，即便在手術台上接受手術，她也從未停止拉小提琴。

醫生，我只有現在

近日，英國倫敦國王學院醫院手術室裡，一群醫生在小提琴家透納（Dagmar Turner）身後忙著切除她的腦瘤；與此同時，透納的手也沒閒著，仍然投注在她畢生熱愛中：拉小提琴。

小提琴家的噩耗

今年53歲的透納，是一位技術精湛的小提琴家。但她卻在2013年發現腦部右額葉有一顆緩緩長大的腦瘤。雖然與腦瘤和平相處了幾年，但是2019年年末，醫生卻告知她腫瘤開始迅速成長。

於是，她決定要動手術拿掉腫瘤。

可能⋯⋯再也無法拉小提琴

透納清楚地記得醫生和她討論手術風險的情景。

醫生告知她：「妳的腦瘤位於右額葉，因此並不會影響右手的動作，比較可能影響左手的動作。」

透納愣了一下，說：「等等，我是一個小提琴家，那是我腦部最重要的區域！」

演奏小提琴是我的熱情所在。我從 0歲起開始拉小提琴。當我意識到可能在手術後再也無法拉小提琴時，我的心碎了。不過，阿席坎醫生做為一位音樂家，他了解我的顧慮。 小提琴家透納

能不能在手術後依然能拉小提琴呢？

阿席坎（Keyoumars Ashkan）是本次透納手術的執刀醫生，也是一位鋼琴演奏家。

談到手術目標，阿席坎說：「我們知道小提琴對透納的重要性，因此我們希望能在這個脆弱的腦區，既清除透納的腫瘤，又能保住她演奏小提琴的能力。」

為了避免誤傷透納，阿席坎醫生在手術前安排一組醫療團隊為透納做核磁共振檢查，以便深入了解透納的腦。 Pixabay

在手術前就認識患者的腦袋

於是，為了更了解透納在拉小提琴時腦部的活動範圍，阿席坎醫生在動手術前安排一組醫療團隊，透過核磁共振技術（MRI），繪製一份透納在拉小提琴時的「腦部活躍區域圖」。

如此，阿席坎醫生就能盡量避免在動手術的過程中誤傷透納腦部負責左手活動的區塊。

為什麼要拉小提琴？

阿席坎醫生為透納執行這台手術，又稱為「清醒開顱手術」。

「清醒開顱手術」主要是為了避免在切除腦瘤的過程中，誤傷其他重要的區域。因此，手術需採用特殊的麻醉技術，讓患者在感覺不到痛覺的情形下，仍然能維持一定的意識活動。

一般而言，醫生會為患者安排簡單的語言測試，確保沒有誤傷患者的腦部。但是在其他極特殊的案例中，例如透納，醫生會讓患者執行指定任務。

影片中可以看到透納接受手術時情景，在她演奏小提琴時，醫生正在後面為她進行腦瘤切除手術。

醫生動手術，患者拉小提琴

手術當天，就出現了影片中的奇景：阿席坎醫生謹慎地在後方執刀；患者透納在前方演奏小提琴。

成功了嗎？

手術非常成功。阿席坎醫生成功為透納清除超過 90%的腫瘤，也成功保住透納拉小提琴的能力。

術後，阿席坎醫生說：「我們一年平均動 400台手術，通常只做簡單的語言測試。這是我第一次在手術過程中，讓患者演奏樂器。」

再次回歸

透納在手術後 3天回家休養，「我很期待不久後回歸我的樂團！」透納興奮地說。

本文授權轉載自：地球圖輯隊

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責任編輯：蕭閔云