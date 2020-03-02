酒駕累犯將在車上加裝酒精鎖！3月1日上路後，能否減少酒駕上路風險？還有哪些新創科技，可以提高駕駛安全呢？

1年前，立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》法案，要求酒駕累犯必須重新考照，並加裝酒精鎖一年，刑罰大幅提高，今年3月1日這個法令正式上路，到底什麼是酒精鎖？為了確保安全，還有哪些科技新創正加入汽車中？

吹氣測酒精再上路，酒精鎖租賃推出

酒精鎖（Alcohol Interlock）屬於車輛點火自動鎖定裝置，讓汽車引擎點火系統會跟電子呼吸測試裝置連動，裝了酒精鎖的車子，除開動汽車前要吹氣，合格才能發動引擎，開車45~60分鐘後會再要求時間內再吹一次，確保行車中沒飲酒，若不依照要求吹氣酒測，熄火後車輛會鎖死，得回酒精鎖服務中心或汽車原廠解開。

交通部公告「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法草案」，酒精濃度極限值為每公升0.09毫克，低於此標準就算合規，同時許多人質疑可以找人代吹，交通部也規範加裝酒精鎖，必須要有錄影功能，駕駛必須定期到酒精鎖服務中心下載相關資料，政府將查核，並針對代吹處以罰責。

行政院指出，除酒精鎖，被吊銷駕照後要重考程序也更繁瑣，除了要先上15小時的教育訓練，酒駕累犯達三次，要再去合格醫療機構接受酒癮評估治療，滿一年12次才能重新考照， 租用酒精鎖的費用、酒駕教育訓練學費、酒癮治療費用，都由駕駛人自己付。

交通部公佈新法令，要求酒駕累犯必須支付酒精鎖及相關訓練費用 行政院

目前台灣已有多家酒精鎖業者，天基工業主要代理德國Draeger品牌酒精鎖，呂先生表示，該廠牌在國際警用市場位居第一大，但售價也相對比美國或本土業者貴，市場預估酒精鎖買斷費6萬元，天基產品則約7~12萬元，但功能更多，比方4G無線通訊可讓家人警方掌握汽車位置等，另也有月費租賃方式。

台灣約5到7家酒精鎖業者，主要客戶為警方、航空、捷運業者等，呂先生表示，交通部沒有公佈酒精鎖公定價，各業者會根據不同產品的功能跟車主個別議價。

研勤、威盛推疲勞駕駛警示器，成開車輔助工具

台灣衛星導航品牌研勤科技開發出PAPAGo！疲勞駕駛警示器FW-100，搶攻售後市場，提供駕駛安全警示。這個裝置透過AI瞳孔辨識技術與眨眼偵測，可以判斷駕駛疲勞狀況，當發現駕駛疲勞會警示，安裝時機器須保持在眼睛視線同一水平面上，能偵測45～65公分內駕駛臉部狀況。

FW-100的GPS可以偵測車速，當車速低於20公里時，系統就會認為已停車，自動關閉疲勞偵測，一般是車隊管理業者會導入，比方小客車、大貨車、遊覽車。

威盛的Mobile360 DMS駕駛人監控系統，也能自動檢測駕駛人的疲勞度與注意力分散情況，運用人臉辨識技術來確認駕駛人身份。特斯拉最熱門的安全偵測，就是Autopilot當發現駕駛人雙手沒有在方向盤上時，感測器會自動提醒轉換至自駕模式，讓車子安全地減速停駛。

駕駛者監控系統（Driver Monitoring System; DMS）其實推動多年，是一種汽車安全系統，但爭議是無法完全取代或成為人類逃避駕駛責任的理由，且由於DMS設計各有不同，天候光線等技術有時會干擾偵測正確性，只能作為輔助工具。

保險業可能是對汽車駕駛者監控最有興趣的一群業者，2015年，美國矽谷新創Nauto 自動駕駛公司宣佈與豐田研究所、寶馬風險投資、安聯保險合作，開發出自動駕駛系統與專利，並監測駕駛行為，作為商業保險判斷依據。

保險業瘋UBI保單，良好駕駛保費低

這就是所謂的UBI車險保單（Usage-Based Insurance），駕駛者可以根據本身駕駛行為良好（無夜間駕駛或無急煞習慣）、駕駛里程長短、或無理賠紀錄等證明，取得低保費優惠。

舉例來說，明台產險開發「智能の車險」App，只要消費者開車時記得開啟App利用手機追蹤紀錄駕駛行為達三個月以上，就有機會以優良駕駛紀錄獲得85折保費減免，這款App還結合GPS推送「易肇事路段提醒」、「事故偵測」服務，「安全駕駛提醒」會統計每趟危險駕駛行為；如急加速次數、急剎車次數，提醒駕駛者改善駕駛行為，降低危險駕駛機會。

Root Insurance是2015年成立的新創，下載Root App後，就能利用GPS跟行動偵測器紀錄駕駛的車速跟駕駛習慣，比方是否急轉彎等等。搭配AI分析，從用戶使用手機的情形判斷他們是搭車還是開車。

俄亥俄州的保險公司Progressive是美國四大汽車保險公司，他們推出Snapshot App能綁定車主的汽車藍牙，分辨駕駛人是不是坐在自己的車上，決定是否開始記錄駕駛習慣。

加州的Metromile是一家保險新創，依駕車里程數計算保費(Pay As You Drive；PAYD)，利用開發的Metromile Pulse無線感測裝置，接上汽車內的車輛診斷系統(On-Board Diagnostics，OBD)透過衛星定位記錄車里程。

責任編輯：陳映璇