中國網路醫療龍頭「平安好醫生」，自創立之初就持續虧損從沒停過，它能否在這次疫情的危難時刻發揮價值，轉虧為盈呢？

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情重創中國旅遊和消費產業。但與此同時，正加速另一個產業的發展：「網路醫療」（中國稱互聯網醫療），而這正好解決了當前武漢肺炎疫情一個重要的痛點：如何避免病毒擴散。

線上的問診拿藥，可以減少排隊掛號、看醫生的交叉感染風險。同時對於醫療體系而言，醫療資源濫用導致的過度負載，會讓真正需要的重症患者無法獲得適時醫治。線上問診與物流送藥，正好可以緩解門診的壓力，避免不必要的醫療浪費，也減少疾病帶原者與人接觸的機會，降低擴散機率。

武漢疫情擴散之際，為了減緩蔓延，「網路醫療」的應用再度引起業界關注。 Agenturfotografin via shutterstock

而中國現在最大的網路醫療龍頭，就是2014年創立、已有超過3億用戶註冊的一站式醫療健康平台「平安好醫生」（平安健康醫療科技有限公司），是中國最大的金融保險集團「中國平安保險」旗下的公司，2018年已在港股IPO上市，且已被納入MSCI中國指數之中。平安好醫生的2019年年報顯示，其月活躍用戶有6,690萬，每日平均諮詢量高達72.9萬。

中國網路醫療龍頭如何「商業變現」？

根據平安好醫生的官方網站介紹，該公司目標是要打造醫療生態系一條龍服務。從它的4大業務內容可以看出其戰略布局：

1. 家庭醫生線上醫療服務

營收達8.58億人民幣（毛利率44%）的「家庭醫生線上醫療服務」，占整體營收的16.9%。從描述症狀、AI智慧導診、問診，到給予建議或轉診、線上掛號、1小時送藥等，提供付費線上諮詢的醫療服務。另外，也包括增值服務與會員計畫模式，平安好醫生與保險公司（平安保險）合作，結合健康服務和保險理賠，從2B端改善保單持有人的健康、降低疾病發生率與增強保險產品競爭力。

2. 消費型醫療服務

營收達11.12億人民幣（毛利率36%）的「消費型醫療服務」，占總營收的22%，是向個人和企業用戶銷售客製化的醫療服務組合，收入來源包含體檢（占81%）、醫美（3.9%）、基因檢測（1%）、口腔衛生與海外體檢（13%，海外合作夥伴包含台北榮總）等貢獻。

3. 健康商城

以電商模式為出發點的「健康商城」，收入主要來自自營業務商品銷售，以及平台業務抽佣的貢獻。以目標客戶（TA）區分，對個人的業務營收為15.7億人民幣（毛利率11%），占總營收31.1%；對企業的健康商城營收則為13.2億人民幣（毛利率5%），占總營收26.2%。

4. 健康管理與互動服務

這部分的營收達1.93億人民幣（毛利率82%），占總營收3.8%，主要來源是媒體廣告收入。

若從帳面上來看，平安好醫生的營收來源最主要是健康商城，但實際上在賺錢的，線上醫療和消費型醫療才是最大宗。

仰賴強大後援，優勢與風險並行的「好醫生」

平安好醫生自建全職醫生團隊1,139人，加上外部合作醫生5,324名，提供24小時全年無休諮詢服務。透過累積超過5億次的線上問診諮詢量，訓練AI輔助問診系統，幫醫生提高問診效率和降低誤診率。在藥品供應方面，雲端對接3.2萬家線下藥房，可以線上看診完，繳費後一小時送藥到府。

這些都是巨額投資，也讓平安好醫生累計虧損超過30億人民幣，沒有獲利破千億的平安集團這樣的富爸爸當靠山，是玩不起的。就獲客成本而言，也因為母集團挹注自有渠道資源而壓低，根據中信建投測算平安好醫生的獲客成本，平均低於10元人民幣，比網路產業平均200元人民幣低得多。

事實上，平安好醫生在建立之初就持續虧損從沒停過，他們在2016至2018年期間，分別虧了8.5億、11.8億和10.3億元人民幣，雖然虧損出現收窄的跡象，但能否維持成長並開始盈利，仍是未定之天。

再者，平安好醫生過於依靠富爸爸的資源，是他們的另一大隱憂，前3大客戶貢獻約占其48%的總收入，而且全部皆是平安體系的公司，包含平安壽險、產險、健康險，合計貢獻10.9億人民幣。大量的關聯交易，讓人懷疑平安好醫生自體造血成長與獲客的能力。

在武漢肺炎期間，平安好醫生、阿里健康等一群網路醫療服務公司，也齊步發起了線上義診。這其實是聰明的一著，同時賺得名聲和裡子，既可以在大流行病期間，用最低的成本獲取用戶，又同時做好事，提供了當前社會所需的醫療資源。

一場疫情大災，很可能會大力催動病患使用醫療服務的習慣改變，進而促成一整個「網路醫療」產業鏈，從吹大泡沫的發財夢到商業落地實踐成長。

責任編輯：陳建鈞

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