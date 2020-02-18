武肺疫情刺激中國的遠端服務商機，除各種企業通訊軟體迎來往常十數倍成長外，網路醫療諮詢、線上課程等服務也都在這樣的大環境下，開啟發展的契機。

儘管中國已於2月10日正式復工，但武漢肺炎（新型冠狀病毒）的威脅尚未遠去，遠端辦公成為許多企業的首選，即使一周過去，仍有不少上班族至今未踏入辦公室半步。

根據中國研究公司艾媒諮詢的資料，由於武漢肺炎疫情擴散，2020年農曆新年期間，中國有超過3億人採取遠端辦公，而使用遠端辦公的企業總數則超過1,800家，持續升溫的疫情，讓中國民眾紛紛利用起這項在當地才剛起步的新穎工具。

每日新用戶成長100萬人，中國遠端辦公服務將迎來春天？

這驚人的現象，體現在中國遠端辦公軟體的爆炸性成長。阿里巴巴旗下企業通訊軟體釘釘在2月5日首度超越微信，成為中國App Store辦公類App排行上第一名的應用程式。

騰訊聲稱旗下服務企業微信在2月10日復工當天，迎來日下載量10倍的成長幅度。目前有約250萬家公司使用企業微信，範圍涵蓋約6,000萬位企業用戶。華為智慧辦公平台WeLink也宣稱農曆新年期間，每日用戶平均成長達100萬人。

武肺疫情蔓延期間，許多企業轉用釘釘、企業微信等遠端辦公服務，更一度造成各服務無法負荷而當機。 Dragon Images via shutterstock

不過，破天荒的成長同樣令各家伺服器超出負荷，2月3日因為太多用戶同時使用釘釘視訊會議服務，造成上午9點伺服器一度當機，阿里巴巴趕緊連續兩日擴充各1萬台雲端伺服器。

企業微信、WeLink等平台也逃不開這樣的宿命，接連在當日遇上無法負荷人流而當機的情形，所幸最後皆能及時修復。

如同鮮食電商因武漢肺炎需求暴漲，這起疫情也成為遠端辦公App的轉機，艾媒諮詢預估，中國遠端辦公市場將在2020年成長至375億人民幣，與去年相比增長幅度達30%。

唯一的難題是，疫情過後有多少用戶會留存下來？部份分析師對此相當樂觀，認為中國遠端辦公產業已迎來一個轉捩點。招商證券一份報告就提到，武漢肺炎加速了遠端辦公應用普及，這個產業即將起飛。

另一份由前瞻產業研究院推出的報告，則看好遠端辦公市場將從2019年的1.69億美元，在5年內成長至4.77億美元，計算下來複合成長率約23%。

雖然難以斷言中國遠端辦公產業的未來趨勢，但可以確定的是，本次肺炎疫情令許多過去從未考慮過遠端辦公的企業，首次接觸了這種新興的工作型態，無論後續是否買單，至少各家遠端辦公服務有了展現自身能耐的舞台。

值得一提的是，這股遠端辦公的風潮，近日似乎也從中國吹向日本。日本武漢肺炎確診人數達66人（不含鑽石公主號），近期被台灣列為第一級旅遊注意地區。

日本電信巨頭NTT集團本周呼籲旗下20萬員工在家遠端辦公，以及錯峰通勤，同時許多會議也改為以視訊會議的方式進行。

受武肺疫情推動，醫療、學習也轉向線上化

武漢肺炎不光讓辦公軟體迎來爆發性成長，也激發許多線上遠端服務的市場，在醫院早已宣洩不通的情況下，線上醫療諮詢服務便成為中國民眾問診的選項之一。

中國線上醫療諮詢服務平安好醫生就透露，1月22日至2月6日期間，每日新增用戶人數達平常的10倍，每日問診次數突破以往的9倍之多，且該時期服務的總造訪人次達到11.1億。

因為肺炎疫情蔓延，平安好醫生旗下上千名醫生，在新年期間日夜不休地為民眾提供醫療諮詢建議。官方聲稱他們在抗疫上的貢獻引來近兩千次媒體報導，相關影片觀看次數更達到9,800萬次，曝光次數大增。

執行長王濤也在近期的財報會議上表示，已有愈來愈多中國民眾使用線上醫療服務，同時政府也不斷加強扶持力度，可望對未來發展帶來正面影響。

不光線上教育課程抓住武漢肺炎的時機拓展服務，眾多學校為避免學生暴露於感染風險，也紛紛推動遠端教學課程。 fizkes via shutterstock

而每個人閒在家不敢出門的年假期間，學生及家長間最流行的一句話是「停課不停學」，中國線上教育產業發展便在這樣的背景下受到一定程度的推動。

中國最大教育技術公司TAL Education就在農曆新年期間，推出免費的兒童線上影片課程，教學內容含納書法到程式語言；線上英語教學平台VIPKID也針對4至12歲的孩童，推出150萬堂免費課程。

即使開學過後，眾多學校為避免擴大感染風險，也紛紛推動線上遠端教學課程，讓孩子在家也能聽老師授課。中國官方表示，目前遠端教學計畫已涵蓋2萬多間中、小學及1,200萬名學生。

不過，與企業通訊軟體的情況相同，17日中國各地學校開學時，湧入的巨大流量依舊讓學習通、騰訊課堂等線上學習平台不堪負荷，出現短暫的故障現象，後續已全面修復。

且不光是無法上學聽課的學生，許多上班族也想趁這個時機好好精進自己。中國線上學習平台孤獨的閱讀者表示，這段時間每日課程查詢次數可達到6,000次，疫情爆發前這個數字只有約500次左右。

武漢肺炎正漸漸改變中國人民工作、學習、問診的傳統型態，感受過線上技術帶來的便利體驗後，有多少企業、學校將因這次契機擁抱新服務，也相當讓人感到好奇。

資料來源：Nikkei Asian Review、Forbes、南華早報、艾媒諮詢

責任編輯：張庭銉