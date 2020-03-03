手冊標題是：特斯拉「反手冊」手冊（Tesla Anti-Handbook Handbook），只有四頁，用語直白，語氣甚至令人備感「冒犯」。

特斯拉員工人手一本的「反手冊手冊」，它與眾不同在於，它毫不掩飾公司對員工最高的期待，毫不掩飾公司對於追求更多價值而對員工提出的需求。

2月17日，一則日本汽車工程師拆解特斯拉Model 3的新聞在汽車圈引發了小的反響。《日經BP》報導稱，工程師們詳細拆解後認為，「業界想要追上特斯拉的電子技術，至少要等到2025年。」

也就是說，特斯拉在電子技術方面領先了豐田、大眾等6年的時間。報導稱，技術並非唯一的障礙，「我們做不到。」工程師表示，特斯拉的電腦系統會淘汰傳統車廠幾十年來培養的供應鏈體系。特斯拉的系統能夠大量減少汽車裡電子控制元件（ECU）的使用，而傳統車企早已習慣了成熟的ECU供應鏈。

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在拆解過程中，日本車企的工程師們還發現，特斯拉的零部件上沒有供應商的品牌，大多只有Tesla的標誌，其中包括ECU內部的基板。對於依賴傳統供應鏈的傳統車廠而言，想要追上特斯拉電子化水平非常困難，它可能需要車廠們顛覆自己多年養成的供應鏈，甚至當下的商業模式。

顛覆寫在了特斯拉的公司使命裡。「Tesla的使命是加速世界向可持續能源的轉變。」從一開始，特斯拉面對的就是整個燃油車行業。這種顛覆表現在特斯拉的方方面面，它取消經銷商的銷售模式，它那任性到在財報會議上斥責分析師的核心人物伊隆·馬斯克，甚至它摒棄一切守舊思維的公司文化。

在《日經BP》發表拆解報告文章的同一時間，一份特斯拉「員工手冊」在網絡上流出，再一次讓外界關注到特斯拉獨特的企業文化。

據Business Insider報導，他們獲得了一份特斯拉內部的員工手冊，特斯拉將它命名為「反手冊手冊」（The Anti-Handbook Handbook）。

反手冊手冊截圖。 特斯拉

「我們與眾不同，我們喜歡這樣。與眾不同讓我們可以做別人沒做的事；去做別人告訴我們是不可能的事。」員工手冊的開頭如此寫道。

不同於傳統的員工手冊，「反手冊手冊」的行文無不體現著特斯拉的獨樹一幟，以及它本身對這種與眾不同的追求與驕傲。同時一條條「反手冊」的規定也對員工提出了比普通公司更高的要求。

「我們更願意設定極高的標準，並聘用那些喜歡每天都把自己推向最高水平的優秀人才。」手冊的行文非常直接，「你是這樣的人嗎？如果是這樣，我們很高興你在這裡，我們期待著一起做了不起的事。如果這不是你，你在其他地方會更成功。我們並不是有意要顯得苛刻；這只是事實。」

「反手冊手冊」的與眾不同在於，它毫不掩飾公司對員工最高的期待，毫不掩飾公司對於追求更多價值而對員工提出的需求。

這種「不掩飾」像是特斯拉篩選人才的一道門檻，選擇加入，也就意味著員工對於特斯拉價值觀的認同，以及對其使命的一致追求。

當然，手冊裡缺少人情味的行文語氣，以及類似「混蛋」這樣的用詞，都會讓人在第一眼看到時感到一種冒犯。但至少它很直接，少了些陳腐HR用語裡的拐彎抹角，與此同時，如外媒Inc.在報導時提到的，特斯拉也在嘗試用這本員工剛加入時閱讀的手冊，直接向新人們描繪公司文化真實的樣子。

以下是特斯拉「反手冊」手冊全文，經極客公園翻譯整理。

反手冊手冊 The Anti-Handbook Handbook 我們是特斯拉。我們在改變世界。我們願意反思一切。



我們是一家與眾不同的高科技公司。我們是一家與眾不同的汽車公司。



我們與眾不同，我們喜歡這樣。與眾不同讓我們可以做別人沒做的事；去做別人告訴我們是不可能的事。



如果你想找的是一本填滿了各種政策和規則的傳統員工手冊，你是找不到的。政策和規則告訴你底線是什麼——它們會在你被解僱前告訴你，自己的表現可以有多差。那不是我們的方式。



我們更願意設定極高的標準，並聘用那些喜歡每天都把自己推向最高水平的優秀人才。我們希望周圍的人都被驅使著去做正確的事情，即使在沒有人注意的情況下也要正直行事。



你是這樣的人嗎？如果是這樣，我們很高興你在這裡，我們期待著一起做了不起的事。如果這不是你，你在其他地方會更成功。我們並不是有意要顯得苛刻；這只是事實。

我們的一些高標準 如果你正在閱讀這部手冊，你可能是剛來特斯拉的新人，對這裡的一些基本情況有疑問。以下是我們認為你需要知道的事情。至於其他問題 ，例如我們的薪水策略、餐飲、午休和休假政策等等，可以前往內部網站檢索或詢問。

信任 Trust 我們給予每一個加入團隊的新人以極大的信任和責任。我們假設每個人都能夠做好份內的工作，包括你在內，公司在這個假設的基礎上運營。事實上，會有人打破這份信任，也會有人疏忽自己的責任。我們不會為那些讓我們失望的人改變自己的做法。取而代之地，我們會讓他們離開。

溝通交流 Communication 為了公司整體的利益，特斯拉的所有員工都可以也應該向其他任何人郵件或者交談，只要他們認為這是解決問題最快速的方式。你可以與主管交流，可以與主管的主管交流，可以直接找另一個部門的裡的VP交流，你甚至可以找Elon（Musk）——不需要其他人的允許，你可以與任何人溝通。此外，你應該意識到，在問題解決之前，自己有義務這麼做。

工作職責 Job Duties 了解公司對你的期待，這是你的責任。你的上司會向你解釋你的職責以及對你的期待；然而，如果任何時候覺得不清楚，直接問。在這裡，「沒人跟我說過」這種藉口永遠說不過去。



你首要職責——也是每個人的首要職責——是讓這家公司成功。如果你看到能夠改善我們工作方式的機會，大聲說出來，就算它不屬於你工作職責領域。特斯拉的成功與你息息相關，所以，說出你的建議，分享你的主意。只有自己知道的好主意一文不值。

目標與反饋 Goals and Feedback 我們鼓勵你和你的上級就你的工作表現和目標做非正式的日常討論。如果你希望你的主管給你回饋或者任何形式的輸出，積極主動詢問。不要等到你的主管主動和你聊，或者公司例行的複盤過程才收到你為了更好的工作表現而需要的反饋。

安全 Safety 我們認為安全很重要。我們希望你每天安然無恙地回到家裡。



我們認為，創造安全文化的最佳方式，是讓那些在這裡工作的真正聰明的人們運用一些良好的判斷力和常識。這意味著：



1. 時刻保持安全意識。

2. 遵守所有安全政策和程序，包括穿戴必要的防護設備。（相信我們，如果我們建立了某條政策或規則，那僅僅是因為它是絕對必要的。我們沒有隨意的規則。）

3. 切勿執行你認為不安全的工作。

4. 保持工作區域清潔，人行道暢通無阻，尤其是在生產區域。

5. 如果發現安全問題，請與他人交流。

6. 向環境健康與安全部門報告不安全或危險情況。

考勤 Attendance 如果你是那種對自己要求最高的人，我們的出勤規定正是你所期望的那種：成為你的團隊可以信賴的那種人。在該出現的時候出現。我們需要你。你不在的時候，我們無法完成工作。



如果你不能出勤，盡快通知你的上司，告訴他原因。你的上司也會很通情達理，並且尊重你。



如果你並不可靠，那麼這個地方不適合你。你會被要求離開（可能沒有選擇）。

拖延遲到 Tardiness 「你遲到了」，這是學校裡對孩子說的話。這裡不是學校。按時到公司，準備好工作。交通問題是會發生的，我們理解，但不會在足球賽季的每個週一都出問題。

病假 Sick Days 如果你生病了，在家待著。別讓我們其他人生病。在你計劃開工之前，盡快聯繫你的主管。如果你有帶薪假（PTO），使用它，你會得到當天的薪水。

假期 Vacations

我們知道你需要休息，所以提前安排好時間，得到上司的批准，然後再休息。用上你的帶薪假——這就是它的用途。



記住，不是每個假期的要求都能被滿足。其他人可能已經請了同一時期的假，或者在關鍵專案的截止日前，都可能會被禁止休假。 無故缺勤 No Call, No Show

我們的假設是，如果你沒電話通知也不來上班，你就是個混蛋。你最好一個很好的理由，讓我們知道你為什麼不來，否則你就得離開這裡。這種情況出現一次就夠了。

外部僱傭關係 Outside Employment 只要你在這裡的工作做得很好，並且不透露任何機密或私有的信息，你就可以同時持有一份其他公司的工作。



我們不會因為你還有一份工作就放鬆對你的要求。我們會以對其他人一樣的標準來評價你。如果其他工作影響到了你的工作表現，除非你不想留在特斯拉，否則你可能會被要求終止該工作。

蠢事 Stupid Stuff 如果你做了愚蠢的事，根據不同的情況，你可能會得到指導，或者得到一次新的機會，你也可能回被要求離開。當我們有這麼多重要的事情要做時，我們不能把時間浪費在處理愚蠢的事情上。



如果你需要的話，這裡是一些愚蠢的範例： 盜竊或者故意損壞公司財產。 洩露機密信息。 騷擾或欺負他人。 對他人造成身體傷害或威脅使用暴力。 擁有非法毒品。 擁有炸藥、武器或火器。



類似的例子不勝枚舉。如果你認為你是那種可能會做一些蠢事的人，那就算幫我們所有人一個忙，立刻離開。 樂趣 Fun 確保你在工作時是有樂趣的——認識新的朋友，用全新的方式鞭策自己，嘗試新的事物。一定程度上，如果你感受不到樂趣，你就會不快樂。我們不想要那樣。我們希望要你努力工作，愛你的工作，同時收穫樂趣。

故事的寓意 Moral of the Story 以上這些規則的主題很簡單：只要表現得像你想要的那種同事就行了。像你希望別人如何對待你一樣對待別人。特斯拉一定要是那種人們期待著在早上來上班的公司。

解決顧慮 Resolving Concerns 我們想要提供一個積極的工作環境，把員工當成獨立的個體來對待。



如果你有顧慮，請與任何你認為可以幫助評估和解決問題的人暢所欲> 言。如果你不確定該找誰談，那就聯繫人力資源部。我們將竭盡所能提供一個健康、充實、高效、友善的工作環境。

Business Insider在SCRIBD上傳了手冊的英文掃描版 PDF，下載連結：請點此

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：極客公園