以家電大廠為普羅大眾熟知的Honeywell，不僅在本週宣佈將跨足量子電腦領域，更發下豪語要在3個月內帶來全球最強的量子電腦。

量子電腦領域除IBM、Google、Intel、微軟等知名參賽選手外，如今又多了一位生力軍。美國老牌工業集團Honeywell宣佈跨足量子運算領域，發出豪語要在3個月內端出全球最強量子電腦。

普羅大眾對Honeywell的印象，應是停留在空氣清淨機等家電用品，不過這間有著114年歷史的工業大廠，實際業務範圍還廣羅航太、國防、石油與天然氣、材料、建築技術等多種面向。

美國老牌工業集團Honeywell宣佈跨足量子運算領域，將在3個月內端出全球最強量子電腦。 shutterstock

本次跳級進軍電子電腦領域，官方聲稱主要目的是為將量子運算納入工業解決方案，為客戶創造顛覆性的應用。有趣的是，過去Honeywell曾涉足電腦業務，但敗給IBM後，早在進入21世紀前就已經退出，這次卻將在量子電腦領域重逢昔日宿敵。

沈潛多年鑽研量子電腦技術，初登場便要做業界第一

作為一名新參賽者，尤其過往業務完全無法與量子電腦聯想在一起，Honeywell能否撼動當前的量子電腦領域，躋身與Google、IBM等並列第一線競爭者，也令外界感到好奇。

然而，這間百年巨人透露已潛心研究量子電腦多年時間，並具備建構量子電腦器材的多種專業知識，如磁性工具、超高真空器材、雷射、超低溫技術、精確控制等，能夠自行從頭設計電腦架構。

沈潛多年歲月的Honeywell，一出手便昭告天下將在未來3個月內，推出全球最強悍的電子電腦，量子體積（Quantum Volume）至少為64以上，達IBM Q的兩倍。雖然數十年前Honeywell在電腦領域敗給IBM，如今於量子電腦領域捲土重來，並宣稱即將超越這位老冤家。

Honeywell聲稱將在3個月內帶來全球最強量子電腦，量子體積比IBM Q還要高出一倍。 IBM

量子體積是IBM所提出，基於量子位元數、校準誤差、電路優化、一致性等多個參數，用於評估量子電腦性能的一個指標。

雖然IBM量子電腦被Honeywell在本次發布中當成了墊腳石，根據《Cnet》報導，投入量子運算領域許久的IBM，仍舊回覆很高興其採用了他們所設計的衡量單位，並在一份聲明中提到競爭對手「令人興奮的新進展」。

Honeywell宣稱在量子電腦領域取得重大突破，未來5年內將以每年10倍速增加量子體積，不僅遠比IBM定下的每年2倍來得更驚人，同時代表2025年時量子體積將達到現在的10萬倍。

Honeywell量子電腦使用一種稱為離子阱（trapped-ion）的技術，能以大量離子儲存量子資訊，並利用雷射脈衝進行操縱。與沒有直接使用原子的量子運算技術（如Intel）相比，這項技術可更統一地產生量子位元，也容易找出錯誤。

目前Honeywell已籌建一個擁有上百名科學家、工程師及軟體開發人員的跨領域團隊，投入提昇量子位元及開發現時應用上。但由於這位新銳的目標遠超當前想像，最終究竟能否兌現發出的豪語，或許還有待後續觀望。

攜手摩根大通、微軟，積極朝落地應用前進

在宣揚其領先技術之餘，Honeywell還公佈已與摩根大通攜手合作，兩者將共同投入量子電腦開發，鑽研於金融產業的應用，並投資兩家量子運算軟體的開發商Cambridge Quantum Computing及Zapata。

Cambridge Quantum Computing主攻化學、機器學習和增強式網路安全領域量子運算軟體的開發；Zapata則致力開發提供企業將量子運算橋接至傳統設備的技術上。

Honeywell積極朝量子電腦的應用鑽研。圖為IBM量子電腦。 IBM

摩根大通應用研究及工程未來實驗室（FLARE）研究負責人、前IBM量子電腦專家馬可．皮斯托亞（Marco Pistoia）表示，Honeywell獨特的電子電腦及圍繞其開發的生態系統，讓公司有能力對付金融領域日漸增多的挑戰。

Honeywell去年底還與微軟建立夥伴關係，之後將利用Microsoft Azure提供雲端連結其量子電腦的服務。

Honeywell執行長達里斯·亞當奇克（Darius Adamczyk）指出，量子運算能夠提昇公司應對科學及業務上更高難度挑戰的能力，並為運算能力、營運成本與速度上帶來跨階段性的變革，並呼籲公司應盡快就量子電腦帶來的業務變化制定策略，及時把握這項技術的優勢。

量子解決方案總裁東尼·厄特利（Tony Uttley）認為，航太、石油及天然氣、化工等各個旗下涉足領域都將因此獲益，接受媒體採訪時更表示，「這對我們來說不是一個科學研究項目，而是創造價值的途徑。」

作為一間年過期頤的老企業，Honeywell在量子電腦的投入，也被視為其數位轉型向軟體服務發展的一部分。前陣子舉行的財報會議上，Adamczyk特別點出公司數位技術上的成果，並估計銷售、產能、營運資本等方面的改善，將為公司創造5億美元的營運收入。

資料來源：Honeywell、ZDNest、Cnet

責任編輯：陳映璇、蕭閔云