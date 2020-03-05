一位絕對樂觀主義的領導者，宏碁董事長陳俊聖如何在武漢疫情中仍施展啦啦隊魔力，鼓舞隊伍繼續向前？

「他是公司的啦啦隊。」一位宏碁員工私下這麼稱呼他。

宏碁董事長陳俊聖的絕對樂觀主義，如何帶領團隊度過武漢肺炎疫情肆虐下的嚴峻經濟考驗？

MWC世界通訊大會取消，4~5月科技會展全面喊卡，宏碁近期的做法是：召開實體記者會及法說會，在體溫監控器、演說講台防護罩措施下，向媒體及投資界說明最新現狀。

「我們積極開發訂單，相信需求仍在，沒有斷鏈，我們備足庫存，等疫情結束，買氣將出現報復性反彈。」面對疫情，宏碁是迄今最樂觀的一家。

宏碁董事長陳俊聖在武漢肺炎疫情下，用防護罩開記者會 王郁倫攝影

隨後，大甲媽祖繞境這個年度宗教盛會宣佈延期，打亂宏碁智慧佛珠佈局，但也因此，宏碁3月3日宣佈與便利商店龍頭統一超商攜手，推出祈福加持版「清香崖柏」大甲鎮瀾宮媽祖智慧佛珠預購促銷，甚至在線上電商「鎮瀾買足愛心市集」推出買一送一。

「大甲鎮瀾宮完成誦經、過爐、祈福等儀式，獲得大甲媽祈福的智慧佛珠，一串優惠2,988元。」宏碁逆勢操作，媽祖繞不繞境，宏碁照吃大甲媽祖信眾商機。

兩個打破社會常規的動作，背後其實有一致的理念：只看正面。

樂觀：好事專線，小事也放送

絕對的樂觀主義，讓陳俊聖面對疫情平淡帶過，即使在2013年財報大虧超過205億元下，他也敢接下懸空月餘的大位；即使員工拿出一疊文件，點出當前宏碁的問題跟內部缺點，他卻沒有先查看，反而先開始調組織，找機會，找公司能突圍的破口。

「我在宏碁的6年，幾乎沒有一天是沒事情的。」「你解決問題的速度，一定不會比問題產生的速度來得快。」這就是陳俊聖面對最壞局面的態度。

所以他拚命找機會，不斷放送公司正面消息，對內，對外，讓跌入谷底的宏碁信心止跌。

宏碁董事長陳俊聖表示今年轉型策略是雙重轉型，沒有斷鏈危機。 蔡仁譯攝影

「不用花錢，Good news可以讓士氣大增。」陳俊聖透露在內部成立好事專線，歡迎員工投稿，刻意在內部、對媒體放送正面消息，不論是產品研發拿到獎，或是哪一份市場研究報告指出宏碁市佔率超越對手，大大小小都成為宏碁官方發佈的素材，有一段時間，鋪天蓋地的宏碁消息，甚至驚動對手。

樂觀：不看問題，專注機會

他長年巡迴各國跟當地員工、通路商、客戶、媒體、客服部門面對面，「服務中心員工是最辛苦的一群，必須面對負能量的客戶，我必須去讓他們開心，他們開心了才能讓我們的客戶開心。」陳俊聖持續六年到世界各分公司扮演啦啦隊。

他解釋這個樂觀主義背後的處世哲學其實是：「不看問題，專注機會。」

但他如何以一人空降，管理上千人的宏碁找新機會？「是馬還是驢，牽到北京遛遛，就知道了。」陳俊聖給宏碁重要幹部機會，一年不對就調動，很快地，6年後各崗位主管都已經重新洗牌一遍。

「當我給他們IPO的目標，領導者展現的那種視野格局跟氣勢馬上就不一樣了。」陳俊聖說。

樂觀：創意商品即使不賣，有聲量也投資

樂觀主義也讓陳俊聖面對宏碁鉅額虧損首度轉盈，第一個反射動作並非收斂開發資源。電競座艙、智慧腳踏車、曲面電競筆電、智慧佛珠，許多市場並不具體，但創意度高的商品仍一一問世，儘管第一代電競座艙也僅售出200台，但間接帶來的是大量社群媒體的討論。

2019年，宏碁再度推出智慧穿戴新品：跟梵諦岡聯名的eROSARY智慧玫瑰金念珠，一串99歐元（約台幣3,302元），並且做了一個大膽的決定：把銷售後利潤回饋給教區。

「當我們做了這個決定，很多宏碁員工都開心的喊：哈里路亞！內心的滿足感是很高的。」陳俊聖說，這串內部手機團隊開發的宗教穿戴，既得名又能得利，只是陳俊聖選擇放棄後者。

宏碁Predator Thronos電競座艙第一代賣200台。 acer

如今他身上仍隨時帶著台積電張忠謀手寫親贈的短箋，並做了護貝，上面寫著optimism is a competitive advantage（樂觀是競爭優勢）鼓勵小語，人如其言，陳俊聖樂觀。

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責任編輯：蕭閔云