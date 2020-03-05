DeFi（去中心化金融）作為投資工具非常危險，雖然放貸利率相當高，但只要程式碼出錯，出現安全性漏洞，你的財產可能會拿不回來。

「DeFi穩定幣放貸」可說是近年區塊鏈應用最熱門的議題。只要運用區塊鏈上（主要是以太坊）的各種金融應用程式，就可以將穩定幣放貸給其他人，不須透過任何金融機構，向不同借款人賺取利息，放貸的利率常常高達6%、8%、甚至更高。

這就是區塊鏈的魅力之一，一個金融屬性極強的科技工具，你只要下載錢包，透過智能合約及共識協定，不需和銀行打交道，就可以像地主一樣，躺著賺美元或穩定幣利息。

我認為Defi（去中心化金融，Decentralized Finance）這項區塊鏈應用很有潛力，但老實說，我到今天始終對於它的曝險程度，跟潛在獲利有很深的疑慮，所以不願意把它列為我的資產配置的選項之一。

DeFi很可能非常危險，只要程式碼出錯，出現安全性漏洞，你的錢有機會全部拿不回來。所謂的「高利率」沒有任何保證，穩定幣DAI的利率從今年年初的14%，吸引了一大堆人湧入後，很快就剩不到8%了。

兩則重要的Defi消息

MakerDAO目標成為去中心化的「中央銀行」，它發行穩定幣（Dai coin）在以太坊上，並提供繞過金融機構的穩定幣借貸服務，你可以透過借出（質押）以太幣，來賺取Dai coin利息。近期，MakerDAO經過系統升級，開放質押加密貨幣的種類增加。

2. Defi安全性漏洞後的擠兌風險

Fulcrum是一個去中心化的Defi借貸平台，就是因為安全性漏洞，最近第二度被攻擊套利，除了造成超過2,000枚以上ETH（以太幣）的虧損，進而讓Defi存戶信心全面崩盤，開始大量提款，造成擠兌。

目前Fulcrum上ETH存款年利率高達42%，代表大家都搶著要跳船，但裡面已經沒幣可搬了。

fulcrum

這兩件事情都很重要，我在去年9月20日，發表過一篇：〈Defi是包著糖衣的未爆彈？〉內文說道：

未來Defi產品勢必複雜化，將提高系統性風險 ──

當去中心化借貸市場逐漸龐大，會有更多市場競爭者入場搶食，系統性風險也可能出現。

系統性風險一定來自於大規模違約加上無法清償，我認為去中心化借貸若要發生系統性風險，可能兩種方向：擔保複雜化以及合約交互。

MakerDAO現在就在推動「多種資產抵押」服務，Defi在未來將不僅只是風險變得越來越無法預估，現階段在智能合約及安全性漏洞也已凸顯Defi的短版。接下來隨著規模持續放大，產品線持續加寬，系統性風險的出現是遲早的問題。

因此，我是把Defi認定為「高風險投資組合」的，要投，也不要超過比重10%。

責任編輯：陳建鈞

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