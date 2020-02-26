數位政委唐鳳不僅是史上最年輕，風格也與以往政委大不同，每週三、五都採取「遠距上班」，創下內閣政委每週有兩天不在辦公室上班的首例。

因為軟體工作的特性，時至今日，工程師已經不必非得到固定地點辦公不可。這樣的企業微型化、虛擬化工作模式，會為工作者和企業帶來什麼樣的影響？實行起來，又有哪些需要注意的地方？

「我其實已經快要忘記微型化、虛擬化之前是什麼這樣子，」自由軟體程式設計師唐鳳笑說，自己從出社會開始就是採「hybrid」（混合）工作模式，大部分時間都在家上班。八年前開始（以2016年算起），就完全不去辦公室了。

數位時代資料照片

對於企業而言，走向微型化組織可以慢慢擺脫中間管理層，「企業內部逐漸不需要管理，也沒有什麼升遷梯子。」蘋果就是滿好的例子。

她表示，專案外包其實就是企業微型化的其中一種發展模式，工作型態則是從「同步作業」變成「異步作業」。比方說，如果三個工作者分別在台灣、印度、加拿大，因為三人清醒的時間不同。

因此，每一個人都必須懂得如何「把自己腦裡的狀態在睡前文字化或畫成白板，然後讓下一個醒來的人在最短的時間之內理解。」長久實行下來，每個人都非常擅於表達。而且，這些過程中的產出，還可以變成「學習型組織」的材料，之後不管是其他同事或是剛加入的新人，都可以從中學到大家做事的方法，所以微型化對工作者最大的影響就是「過程的公開」。

至於企業虛擬化，對於工作者的影響就是「生活品質變好」。另外則是會形成「發生即典藏」，意思是說，因為雙方透過電傳視訊碰面，捕捉訊號沒有額外成本，因此所有發生的事情都能以典藏格式出現，對於企業也有好處。進一步來看，企業因為透過「發生即典藏」的通訊模態，過程產出很容易被記錄下來，「即使不往外成為開源企業，也可以往內開源，變成所謂的學習型組織。」

過程的公開是微型化對工作者最大的影響。 自由軟體程式設計師、數位政委唐鳳

此外，佳格數位科技（Positive Grid）則是一開始就決定採用虛擬化工作模式來運作。共同創辦人蕭義崧認為，這種工作方式對新創公司來說的好處是可以減低成本，還可以節省中間移動的時間。

另外，評核員工表現時，也會以工作績效為主，比較單純。不過，缺點就是找人時會有限制。「我們在找人的時候，不能找太junior（資淺）的。」員工要具備獨立工作的個性，而且懂得自動自發、專注力高。還有，跨團隊的協調和企業保密問題也需要特別留意，「像一些比較機密的程式碼，就變成仰賴員工各自的信任。」人資經理羅珮嘉補充，招聘員工時能拋開地域的限制，範圍可以跨大到全台、全亞洲人才。

（本文採訪過程以創用CC4.0授權方式公開。）