替「標會」這個傳統的民間借貸行為改頭換面，台灣資金交易所鼓勵年輕人「有計劃」的借貸，除了消費，更可以投資。

傳統標會又叫民間互助會，是流行於華人社會、歷史悠久的民間P2P借貸模式，以籌資為主要發起目的，發起人稱之為「會頭」，其他參與注資者稱之為「會腳」，會腳加入的目的則兼具投資、也是為了將來可能的較大資金需求預先準備。

不過，傳統標會最讓人詬病的還是缺乏安全性與保障，如果會頭或任一得標者捲款（俗稱「倒會」），則會構成其他會員的損失。老字號金融服務公司喬美網路成立了TFE台灣資金交易所，主要運用傳統標會的模式，在透明化和嚴格把關的機制下，希望能大幅減低倒會風險，讓年輕人在投資與借貸這兩大訴求皆能被滿足，將傳統「以會養會」的投資模式現代化，年輕人可以先投資，再將自由競標的利息收入去支應利息支出，這樣一來就有機會賺到一些小錢。

有計劃的借貸，年輕人資金借貸不再困難重重！

喬美網路公司的創辦人簡永松早在十多年前就不斷的追求金融商品的創新。他認為銀行的門檻對一般人而言高不可攀，沒勢力、沒背景的年輕人，雖然有能力、卻缺乏取得資金的機會與管道，反而是本身社經地位高、具有資本的人能夠更容易獲得資金。

若是向銀行借貸未果，以往小資族多半會向資融公司借款，但包含開辦費的借貸利率高達 30-40％，對小資族而言不是一筆小數字，基本上難以承擔；因此簡永松期待在資金借貸上能夠有所突破，鼓勵年輕人「有計劃」的借款，以達到自我實踐、自我投資等目的，如：出國旅遊、喜喪事應急、助學、創業等；除此之外也可以擁有全新投資理財的方式。

然而，理想歸理想，但現實面上有鑒於台灣金融法規較嚴峻，追求金融創新相對不容易，繼承父親遺志，現任喬美網路董事長的簡政受訪時指出：「為解決法律尚無法保障、約束的問題，我們的團隊涵蓋產、官、學、法，國內外金融專利多達五十種，加上在透明化和線上篩選的審核、平台自我約束等機制，讓年輕人借貸不再是難事。」。

TFE 台灣資金交易所服務

為投資人把關！嚴格審查會員、違約名單直接公佈

TFE 台灣資金交易所主要以建立 P2P 借貸（Peer-to-Peer Lending）平臺的方式運作，每期一千元臺幣上下的小額借貸，最高不會超過十萬元臺幣，電銷是目前的行銷方式。而 P2P 就是指「去銀行化」，拿掉金融交易過程銀行的角色，透過網路做為媒介，連接「端點對端點（peer to peer）」或是「個體對個體（person to person）」。因此，藉由這種將傳統「標會」模式線上化的平台，可讓彼此不相識的網友們自己當銀行，讓缺錢的人能快速籌錢，而有閒錢者則可賺取其中放款的利潤。

「在網路註冊後，我們會請投資人提供雙證件以及薪資轉帳證明、工作證、扣繳憑單等財力證明，同時會再進一步查詢法院網路資料，確認身份無誤才會讓投資人存入第一筆標金，未來透過競標取得總資金。」簡政表示，P2P借貸其實仍舊是基於人與人的信任，因此對於會員個資保護和審查資格相當嚴謹，除謹慎評估會員財力與還款能力，給予適當信用額度進行競標借款投資；其次在分散風險方面，由於投資人每個月只要1000元即可入場，小資族不用怕錢不夠用，領死薪水的民眾也能透過10至15%的高年化報酬率，賺取「利差」，投資人能自由選擇競標組合，也能自行決定投資金額與還款時間，將一大筆錢分散借給10人、20人，甚至上百人，降低被倒會機率，分散風險就像是天然保護網，讓平台違約率控制在0.3%。

利率市場化，低成本完成資金通融！

簡政分析：「目前，會員平均投資 3-5 個標會組合，也就是每個月付大約支付 5000 元左右，這個數字是大多年輕人投資還款的上限。」現階段網路平台已有 4 萬個會員註冊，活躍的會員大約 3 千個。作為第三方平台的角色，投資人的自由競標皆不介入、也不提供推薦，而是由供需雙方在市場上自行評斷與競標。秉持讓利率市場化的原則，不但使存借雙方可以更有效率、運用更低成本的方式完成資金通融，平台也可以藉此獲取會員金融需求的數據，日前也與政治大學資管系合作，利用數據分析市場的資金需求。

Meet 創業小聚

創業快問快答

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

A：

1. 員工能勇於表達自己，甚至挑戰我的想法。

2. 充分授權，信任下屬。

3. 制定發展策略，並能努力執行。

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決什麼樣的問題？

A：我們目標能讓台灣資金交易所滿足年輕人在投資、借貸兩個主要的金融服務需求，有錢的時候可以投資賺取利息，需要用錢的時候可以參與競標取得資金，成為他們資金靈活運用的小金庫！

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：

1. 金融科技公司。

2. 與食衣住行等各式店商平台異業結盟達成資源與資訊共享，共同成長。

團隊資訊

公司名稱：喬美國際網路股份有限公司

成立時間：2000/5/31

產品名稱：P2P借貸 / 台灣資金交易所

上線時間：2020/5/1

團隊人數：電銷、徵審、行銷、行政合計約25人。

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