亞馬遜佔地近3,000坪、銷售約5,000件商品的第一間無人收銀大型超市Amazon Go Grocery,今日在美國西雅圖正式開幕。

佔地近3,000坪的Amazon Go Grocery,將銷售約5,000件商品,如同無人收銀便利商店Amazon Go Store的銷售模式,亞馬遜 透過攝影機、貨架傳感器和App,讓消費者在選購所需商品後,無需排隊結帳就可直接離開,消費者之後只需透過App完成付款即可 ,讓消費者減少浪費在排隊結帳的時間,而有效提升購物體驗。

一進Amazon Go Grocery,消費者需先用App掃碼,才能通過入口出,進入超市內購物。 YouTube

Amazon Go無人收銀技術在2018年初首先應用於第一間Amazon Go Store便利商店起,至今Amazon Go Store在西雅圖、舊金山、芝加哥已開了25家店,預計今年在紐約還會開第26家店。

Amazon Go副總裁迪利普·庫馬爾(Dilip Kumar)接受《華爾街日報》採訪時表示:「Amazon Go Grocery的賣場還能更大,甚至可以是今天開幕的第一家門市的5倍或10倍大。」

採訪中,雖然庫馬爾並未提到預期將開設幾間Amazon Go Store店面,但之前曾對媒體提到,希望在2021年達成Amazon Go Store展店3,000家的目標。

《GeekWire》在報導中特別提到,超市中許多生鮮食品多半是散裝,如何讓消費者直觀且輕鬆的完成散裝商品的稱重和標價,一直是無人結帳技術的重要挑戰,其他在 傳統超市有的現切魚、肉和熟食區,在Amazon Go Grocery都不會有,肉類商品僅販售已分裝且包裝好的獨立包裝,而菸酒販售區也會有專人檢查證件確認年齡。

今天開幕的大型超市Amazon Go Grocery是Amazon Go無人收銀技術第一次佈建於大型超市,而品項繁雜、賣場廣大等因素都十分考驗Amazon Go技術的正確性。

因此Amazon Go Grocery的開幕也證明Amazon Go技術的成熟度已達依定水準;此外,Amazon Go Grocery開設在住宅區,與多數開在商業區的Amazon Go Store的定位明顯不同,因此未來也能更了解不同生活型態消費者的購物習慣。

Amazon Go的技術越漸成熟,消費者購物型態資料也更加豐富,亞馬遜也考慮將Amazon Go的無人收銀技術透過授權給合作夥伴,擴大應用的場域,例如應用在機場或體育館中的商店,隨著亞馬遜積極發展Amazon Go技術,相信處處可見Amazon Go應用場景的時間也不需等太久了。

