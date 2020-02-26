亞馬遜佔地近3,000坪、銷售約5,000件商品的第一間無人收銀大型超市Amazon Go Grocery，今日在美國西雅圖正式開幕。

亞馬遜第一間採用無人收銀技術的大型超市Amazon Go Grocery今日在美國西雅圖正式開幕。

佔地近3,000坪的Amazon Go Grocery，將銷售約5,000件商品，如同無人收銀便利商店Amazon Go Store的銷售模式，亞馬遜 透過攝影機、貨架傳感器和App，讓消費者在選購所需商品後，無需排隊結帳就可直接離開，消費者之後只需透過App完成付款即可 ，讓消費者減少浪費在排隊結帳的時間，而有效提升購物體驗。

一進Amazon Go Grocery，消費者需先用App掃碼，才能通過入口出，進入超市內購物。 YouTube

Amazon Go無人收銀技術在2018年初首先應用於第一間Amazon Go Store便利商店起，至今Amazon Go Store在西雅圖、舊金山、芝加哥已開了25家店，預計今年在紐約還會開第26家店。

Amazon Go副總裁迪利普·庫馬爾（Dilip Kumar）接受《華爾街日報》採訪時表示：「Amazon Go Grocery的賣場還能更大，甚至可以是今天開幕的第一家門市的5倍或10倍大。」

採訪中，雖然庫馬爾並未提到預期將開設幾間Amazon Go Store店面，但之前曾對媒體提到，希望在2021年達成Amazon Go Store展店3,000家的目標。

《GeekWire》在報導中特別提到，超市中許多生鮮食品多半是散裝，如何讓消費者直觀且輕鬆的完成散裝商品的稱重和標價，一直是無人結帳技術的重要挑戰，其他在 傳統超市有的現切魚、肉和熟食區，在Amazon Go Grocery都不會有，肉類商品僅販售已分裝且包裝好的獨立包裝，而菸酒販售區也會有專人檢查證件確認年齡。

今天開幕的大型超市Amazon Go Grocery是Amazon Go無人收銀技術第一次佈建於大型超市，而品項繁雜、賣場廣大等因素都十分考驗Amazon Go技術的正確性。

因此Amazon Go Grocery的開幕也證明Amazon Go技術的成熟度已達依定水準；此外，Amazon Go Grocery開設在住宅區，與多數開在商業區的Amazon Go Store的定位明顯不同，因此未來也能更了解不同生活型態消費者的購物習慣。

Amazon Go的技術越漸成熟，消費者購物型態資料也更加豐富，亞馬遜也考慮將Amazon Go的無人收銀技術透過授權給合作夥伴，擴大應用的場域，例如應用在機場或體育館中的商店，隨著亞馬遜積極發展Amazon Go技術，相信處處可見Amazon Go應用場景的時間也不需等太久了。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Amazon、Engadget、GeekWire