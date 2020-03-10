行銷機機器人訂閱服務Omnichat擁有3,600家商家用戶，包含萬年東海模型玩具、香港7-11等，預計2021年進軍東南亞，鎖定新加坡與馬來西亞。

AppWorks（之初創投）於今（10）宣布，領投來自香港的行銷機機器人訂閱服務Omnichat，2,400萬元台幣的種子輪融資，其他投資人則包含The Aria Group。

Omnichat可協助電商客戶進行跨通訊平台的行銷方案，轉換率比電商整體平均高3到7倍。Omnichat專攻的跨平台行銷，包括從Facebook粉專及官網獲取名單、追蹤顧客瀏覽行為、網站內自動導購、離站後進行社群媒體的再行銷，並擁有自行研發的客服系統，整合網站、LINE、Facebook Messenger、WhatsApp顧客對話到一個平台，鎖定現代電商需同時兼顧社群經營、行銷轉換率的需求。

香港新創＋台灣市場經驗，技術輸出大東南亞

當新冠肺炎持續衝擊實體與線下經濟，商業活動加速轉往數位化、線上化、電商化的過程中，AppWorks看好Omnichat在這樣的商業結構轉變中，所展現的成長潛力。AppWorks董事長暨合夥人林之晨認為，當這波疫情過去，大家會發現，疫情的影響為商業運作帶來巨大且不可逆的結果。

林之晨進一步指出：「Omnichat擁有優秀的團隊，他們根據自己以往作為網路賣家的親身經驗，打造出專為線上商家設計的行銷自動化技術。」

Omnichat的創業主題，來自共同創辦人陳正達（首圖左）過往經營電商的痛點。他在香港創辦電商網站的過程中，發現經常因為無法即時回覆顧客在網站上的詢問，直接導致錯失訂單的遺憾，於是在2017年投入研發「網站即時客服」技術，開啟軟體創業之路。

Omnichat提供電商用戶跨通訊平台的即時客服、分群推播行銷訊息等服務。 Omnichat官網

2018年，陳正達來台加入AppWorks Accelerator創業加速器，在AppWorks協助下，Omnichat成功與91APP、WACA、EasyStore、Cyberbiz等多家台灣、星馬電商開店平台展開深度的技術合作，例如會員資料串聯、LINE、Messenger訂單通知機器人等功能。

截至2019年底，Omnichat在一年內用戶已累積到3,600個商家，超過七成來自台灣，包括HH草本新淨界、TOYSELECT拓伊生活、萬年東海模型玩具等台灣知名電商品牌。此外，Omnichat的網站客服、自動訊息等功能，可讓電商每一次與顧客的對話都成為延續顧客忠誠度的連結，例如BONNY & READ、烘焙找材料等，也將Omnichat作為會員經營的重要工具。

對於台灣市場的發展潛力，來自香港的Omnichat相當看好，陳正達指出：「台灣電商普及，發展也十分成熟，即使是小型電商，也都非常重視流量、數據分析、會員經營、行銷轉換率等指標。」

不過，Omnichat並沒有因台灣市場而滿足，預計在2021年啟動東南亞拓展計畫，第一階段鎖定新加坡與馬來西亞兩個國家。

肺炎疫情升溫，Omnichat協助客戶快速因應

Omnichat為零售及電商客戶創造的價值，也在這波疫情升溫之際展現。例如，兩家分別銷售藥妝、女性健康商品的台灣電商，相關防疫商品面對突如其來的爆量訂單，來自網站或社群平台的客服訊息在2月分別成長180%與250%。

透過Omnichat跨平台即時客服，可以處理瞬間灌入的訊息，因為能直接透過與顧客的線上對話，了解購物背後的動機、情境，是其他純聊天機器人廠商較無法展現的附加價值。

展望未來，Omnichat預計在2020年擴大整合新通訊平台如WeChat、Telegram等，也將在台灣串連電商生態系，開啟聯盟技術合作。

從過往的客戶經驗中，Omnichat發現電商的成功，背後需整合許多專業領域，包含廣告投放、整合行銷、社群經營、體驗設計，這些都是跨平台行銷運轉成功的關鍵。因此，Omnichat在2020年將啟動「聯盟計畫」，邀請更多數位行銷相關的企業、代理商、顧問公司加入，讓「跨平台對話商務」的概念，快速伸展到更多電商領域，打造更成熟、更創新的電商產業應用。

責任編輯：陳映璇