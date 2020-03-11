英特爾(intel)10奈米於去年隨Ice Lake處理器一起登場，但屢傳產量問題，日前CFO在一場訪問終於表示，10奈米恐無法大量生產。

「我們正處在10奈米的時代，但它或許不是目前英特爾最好的表現，」英特爾現任財務長George Davis在摩根史丹利分析師會議上談及目前10奈米製程的狀況，直言10奈米產能表現，可能無法跟14、22奈米相比，英特爾究竟出了什麼問題？

去（2019）年英特爾推出導入10奈米的Ice Lake處理器，接著還有10奈米強化版的Tiger Lake預計今年問世，以及自家第一顆推出的GPU也要靠10奈米撐腰，但面對產能始終拉不上來的10奈米窘境，英特爾在包括PC、伺服器等市場份額的表現也一點一滴被競爭對手瓜分，Davis也不諱言：「我們確實感到（伺服器市場）競爭加劇」。

英特財務長George Davis在摩根史丹利分析師會議上針對10奈米目前的狀況進行解釋，認為10奈米的產能確實不如14、22奈米。 取自intel官網

桌機、筆電市占雙雙下滑

但面對桌機、筆電的市場，Davis依舊有信心。根據Mercury Research最新數據顯示，桌機市場去年英特爾擁有82.3%、較前年下滑4.2%，筆電市場則是擁有85.4%、較前年下滑4.5%。

雖然兩個市場的表現都呈現微幅流失的狀態，但Davis認為，雖然有看到對手AMD在桌機（17.7%）、筆電（14.6%）市場的占比逐步提高，但那多半是目前英特爾因為產能表現所無暇顧及、供應的中低端市場，主力的高端市場依舊在英特爾的掌控中，Davis也表示，接下來產能穩定後要再重新搶回市占，對於英特爾來說也不會是難事。

不過伺服器這端確實較為棘手。

伺服器市場遇強敵

由於去年AMD靠著擁有台積電7奈米加持的第二代EPYC處理器，在伺服器市場打開一線生機，市占率從2018年的1.8%微幅提升到2019年的3.9%，隨著今年即將登場的第三代EPYC處理器、代號「Milan」處理器登場，以及主打機器學習、高效能運算等應用的全新架構「CDNA」GPU架構，都將會在今年下半年登場，多方的布局也看得出AMD的企圖心。

AMD第二代伺服器處理器EPYC是第一款支援PCIe 4.0處理器，自問世以來協助AMD在伺服器市場小有成績。 AMD

反觀英特爾，Davis認為在先進製程的進度上落後市場預期，或許是影響接下來英特爾跟AMD在爭奪伺服器市場的重要因素。 依目前的時程規劃，英特爾的7奈米（或等同於台積電的5奈米）要到2021年下半年才能問世，至於英特爾的5奈米（或等同於台積電的3奈米）更還沒有明確的時間點。

目前英特爾的作法是加快產品的路線圖，雖然10奈米產能無法跟14、22奈米相比，但英特爾若要重回排行榜第一名的位置，相關成本必須有所投入，讓自10奈米以下（指7、5、3奈米）的先進製程可以在生產、研發、建置等同步進行，以利能提供更良好的產品給客戶。

此外，Davis也提到，在英特爾的預測裡，目前AI市場僅是起步狀態，就英特爾來說關於AI的相關收入為40億美元（約新台幣1,200億元），但到2024年，AI的全球市場規模將有機會上看250億美元（約新台幣7,500億元），其中包括資料中心、雲端等需求也會更加強勁，這部分產品亦是英特爾的強項。

Davis表示，目前40億美元收入裡，過半業績來自於Xeon處理器，接下來英特爾也將針對客戶提供立基於CPU、GPU的解決方案，來強化伺服器市場。

傳英特爾獨立GPU下單台積電，最快2021年問世

也或許真的是AI需求即將來臨，伺服器市場對於相關應用也越來越多，今年在CES展上剛亮相的第一顆獨立GPU：「DG1」預計是搭載xe架構、並採用自家10奈米技術，為一顆定位為初階的獨立GPU處理器。代號「DG2」定位為高階的獨立GPU處理器，曾經一度傳出將由台積電的7奈米協助代工，但台積電未做出評論。

如今有外媒指出，這顆DG2最終採用的可能不是台積電的7奈米，而是直接使用6奈米技術，預計將於2021年問世，目標跟NVIDIA及AMD一較高下。目前台積6奈米預計在上半年進行風險試產，下半年（或於明年初）投入量產。

英特爾傳出代號「DG2」高階處理器將交由台積電代工，導入台積電6奈米的技術。 翻攝intel官方直播連結

若這個傳聞屬實，不僅反應英特爾在先進製程上的表現真的遇上瓶頸、不得不出此策略。台經院分析師劉佩真認為，此一動作將會對台積電在產業的地位有所提昇，顯示台積電在先進製程的良率跟表現都有一定的水準；此外，當英特爾、AMD及NVIDIA都不約而同採用台積電的先進製程作為武器，接下來整個伺服器市場的版圖會怎麼走，依舊讓人相當期待。

資料來源：HPCwire、optocrypto、AnandTech

責任編輯：陳映璇