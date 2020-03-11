Google Play Points在台灣上線了！在Google Play中購買各式商品，就會獲得點數回饋，但特別的是這些點數的用處和用法。

Google Play上線正式滿12年，總結一路走來的成績：全球月活躍用戶已超過20億，過去一年內下載應用程式的次數達1,160億，當之無愧是全球最大的應用程式商店。

早從2016年起，台灣已經成為Google Play的第五大市場，隨著在Google Play上，官方還會特別成立一個「MIT台灣開發遊戲」專區，而後還為了台灣開發者設置了「MIT開發者網站」，Google Play對於台灣市場積極的耕耘顯而易見。

「台灣Google Play生態系已經相當成熟，無論是消費者、開發者，甚至是整個產業都已經非常到位，這也是為什麼我們要把台灣的數位行動產業，再推向下一個里程碑，」Google台灣總經理林雅芳說道。

就在3月10日，Google Play正式台灣推出獎勵計畫——Google Play Points，台灣成為第四個上線該機制的國家，也讓台灣Google Play走上「點數經濟」這一步。

受到武漢肺炎影響，這是Google台灣第一次舉辦線上記者會，也是林雅芳自接任Google台灣總經理一職後，第二次面對媒體公開亮相。 YouTube

打開你的Google Play，100點折抵30元

「點數回饋」無疑是提高用戶使用度一種常見的方式，最常見的就是信用卡，但若提到網路服務的點數回饋，不得不提台灣民眾熟知的LINE Points。

LINE Points最早於2016年在台灣推出，當時是為了LINE Pay和中國信託聯手推出的信用卡，配套推出回饋的點數，除了使用LINE Pay支付能獲得點數外，時至今日，隨著LINE服務生態系一步步擴大，不僅透過LINE TV追劇也能賺點數，在LINE MUSIC、LINE旅遊上消費也可以⋯⋯LINE Points存在一部分主要的目的，是要提高用戶在LINE服務上的黏著度。

但是，LINE Points可以兌換使用的範圍，卻不僅僅局限在LINE的服務上，除了可以拿點數兌換貼圖外，LINE Points還圈起了各式各樣的線上、線下合作夥伴，包括7-ELEVEN、家樂福、屈臣氏、SOGO百貨、威秀影城⋯⋯LINE Points都可折抵現金使用，加深了點數的價值，才讓用戶想要集點的意願提高。

LINE Points可以兌換的範圍，除了LINE自身服務上，範圍很廣。 LINE

然而，Google Play Points則是「集點」和「兌換使用」，都圈在Google Play中。

當用戶在Google Play上，購買「應用程式」、「遊戲」、「電影」或「書籍」，或是遊戲內需要付費購買的道具產品，則可獲得回饋點數，倘若是訂閱服務的APP，例如Netflix，則需要透過Google Play來支付才能獲得點數，最高可獲得2%點數回饋。

部分用戶，如今打開Google Play App，在左側列表中則會出現「Play Points」選項。 Google Play

除了在Google Play消費可獲得點數回饋上，Google官方會不定期推薦免費應用程式，下載也可獲得點數。 Google Play

至於這些點數能做些什麼？

除了可以兌換Google Play的抵用金，每100點可換成台幣30元來購買更多商品外，有趣的是，還可以累積點數購買各種遊戲中的道具，現在合作的遊戲就有《天堂M》、《王國紀元》、《完美世界M》、《奇跡暖暖》⋯⋯等等。

Google台灣官方表示，將會持續找更多開發者加入該季計畫中。 Google Play

Google官方表示，Google Play Points將於10日起開始陸續推出，預計一周內全台用戶都可使用該功能。

點數玩法應該「因地制宜」？

「『點數』這種做法，針對一般零售市場，其實是滿普遍的方法，但用在Google Play中，我們對使用者和開發者，在供給端都能創造正向循環，」林雅芳解釋。一方面，是回饋了Google Play使用者，創造良性消費的循環；另一方面，對於開發者來說，下載推薦的免費APP即可獲點，就像是上了推薦列表或是熱門排行榜般，讓App又增加了一個管道曝光，也讓付費App更有「被購買」的可能。

Google Play產品行銷經理劉明維進一步透露，Google Play Points雖然已經在美國、日本、韓國上線，但詳細的機制方案並不是「一套通吃」，不同的地區機制也不盡相同，像是美國在2019年11月上線之際，Google開放當地「捐贈點數」，可利用點數做善事，用戶可以捐給Google合作的非營利組織，如同一種變相捐款的方法。

當然，不同地區的使用限制也不同，美國這一作法在台灣受到法規限制，並不適用，但劉明維指出，台灣的這一套方法，是經過觀察台灣用戶使用習慣後設計而成。

畢竟這一套機制，在台灣才剛剛起步，加入Play Points的開發者、開發公司還是少數，能兌換使用的範圍，也僅止於Google Play內，沒有擴大到Google的更多面向，例如硬體產品、雲端服務⋯⋯等等，更別說與其他業者合作兌換數用。

但點數的玩法本就有千百種、相當複雜，把生態系擴的越大，越能玩的起來，雖說Google Play本身已經足夠龐大，但還是讓人不禁期待，Google Play Points有招一日在台灣能夠「因地制宜」，創造出更多的使用方式。

責任編輯：蕭閔云