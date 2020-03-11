疫情延燒餐飲業，在10日眾多連鎖餐飲業者公布2月營收，業績都有明顯的衰退，平均落在40－50％左右。

連鎖餐飲集團今（10）日公布2月營收，在武漢肺炎疫情蔓延的嚴峻挑戰下，表現低迷，多家業者包括王品、瓦城、美食－KY（85度C母公司）、漢來美食、乾杯和雅茗－KY等業績均明顯衰退，平均衰退在40－50％左右。

王品2月合併營收僅7.88億元，月減44.09％、年減46.81％，創2012年12月以來新低點；累計前2月21.96億元，年減23.47％。

瓦城2月合併營收3.07億元，月減43.87％、年減38.27％，為2018年2月以來低點；前2月合併營收8.53 億元，年減1.3％，表現相對持穩。

美食－KY 2月合併營收13.77億元，月減25.18％，年減22.04％，創2014年7月以來新低，衰退幅度相對小；累計前2月合併營收32.15億元，年減13.83％。

漢來美食2月合併營收2.2億元，月減54.1％，年減41.99％，不過，前2月合併營收7億元，年減5.43％，衰退幅度相對小。

而乾杯2月合併營收1.35億元，月減49.19％，年減49.68％，創單月新低；累計前2月合併營收4億元，年減23.96％。

雅茗－KY 2月合併營收3473萬元，月減80.21％，年減74.92％，累計營收2.1 億元，年減46.06％。

至於以承辦中大型宴會為主的新天地2月合併營收僅5369萬元，月減79.08％，年減61.28％，創2018年9月以來新低，累計前2月合併營收3.1億元，年減23.02％。

王品表示，2月營收受衝擊主要是因中國事業群配合各地政府延遲復工政策、彈性調整營業時間或延後開業日期，將趁機重新檢視在中國的各門店體質。

美食（85度C母公司）坦言，中國餐飲行業受疫情衝擊十分顯著，配合防疫措施，中國門市營業時數減少導致營收衰退，至2月底仍有少數門市尚未復工，仍將持續觀察恢復狀況。

不過，美食（85度C母公司）認為，疫情可望加速行業的汰弱留強，在目前帳上現金充足的優勢下，樂觀看待中長期的競爭環境，有信心持續推出新的產品和門市擴大市占率。

雅茗則說明，疫情為短期因素，目前營收已達到正常情況的60％，隨著中國逐漸復工，華東地區日常生活也已恢復正常，疫情衝擊最嚴重的情況已過，預計3月營運將谷底翻轉回升。

雅茗認為，此次疫情對中國手搖飲料行業可能進行一次洗牌，有些體質不佳的品牌可望退出市場，旗下快樂檸檬位居中國手搖飲前10大品牌，反而可在市場反轉性的爆發中獲益，目前每日接獲數百通尋求加盟電話希望逢低布局，而全年結合重要渠道代理商進一步深耕大陸二三四線城市的既定計畫不變。

而瓦城旗下共有138家店，其中位於台灣共128家店，因應近期國內消費者飲食型態改變，正擴大布局外送市場，目前包括瓦城泰國料理、時時香和1010湘共59家店服務已上線，可望為營收增添新動能。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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