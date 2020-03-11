談起餐券市場日漸萎縮、合作餐廳數量減少，EZTABLE仍表示自己營收持續獲利，「為了讓消費者都能簡單地上餐桌享受」老字號訂位平台莫忘初衷，秘訣是什麼？

自從2017年赴印尼打海外市場以來，EZTABLE創辦人陳翰林難得飛回台灣。受訪時，他特別穿起西裝，走進要價千元起跳的W Hotel吃到飽餐廳，回憶創業10年來的心路歷程與觀察到的產業變化。

「像這種chill（酷）的五星級飯店，是我們一直都有的合作類型，不管是約會、追妹、談公事都很適合。」他接著說，「也正是因為重視顧客的用餐體驗，所以連公司的中文名稱都叫『簡單桌』——讓消費者簡單地上餐桌享受。」

EZTABLE的訂位平台服務，能提供消費者一站式預訂各類型餐廳，對老闆來說，就是有人要來幫忙「預售座位」。這樣的前提下，公司團隊需熟悉市場文化、消費者喜好，才有辦法說服餐廳合作；同一套模式在台灣可行，到了印尼就難與當地公司競爭。

隨著陳翰林轉戰海外，改為協助印尼餐廳經營線上會員後，EZTABLE在台灣的媒體曝光、記者會少了許多。「我們還是過得不錯啊，訂位服務年營收平均都有雙位數成長，2019年大約多25％至35％，今年還想挑戰成長46％目標。」

EZTABLE創辦人陳翰林難得飛回台灣，約在W HOTEL接受《數位時代》專訪。 蔡仁譯攝影

高價餐廳少，合作目標轉往居酒屋、餐酒館

陳翰林表示，EZTABLE在台灣約有2千多家合作餐廳、近400萬會員，平均每月訂單數9萬多筆，累積訂位2,800萬人次（含多人訂位、重複到訪），仍持續以「不賠錢模式」擴大市場規模。

他解釋，公司在三年多前獲日本一休集團投資，無法公開談論財務數字，只能說：如果為了拉高EPS（每股盈餘），導致市場規模太小，將不利2023年上市的目標。因此，與其想辦法擠出更多獲利，當下的重要課題，反而是思考如何擴大規模。

「過去12個月內，我們的主力是價位500元以下的居酒屋、餐酒館。」他說，精緻餐廳（fine dining）數量終究有限，而擴大合作餐廳主要影響就是「平均客單價下降」，從800多元掉到600多元。

EZTABLE替W HOTEL旗下兩家餐廳2019年營收帶來同比前年增長30％的好成績。 蔡仁譯攝影

相較於2016年，EZTABLE曾公開表示擁有近3千家合作餐廳，如今數字不增反減、客單價也下滑，公司卻能維持不虧錢，這與陳翰林誤打誤撞地推出「獨家方案」有關。

「說穿了，當餐券市場萎縮，我想嘗試滿足消費者的折扣需求。」EZTABLE的獨家方案，其實就是訂金，消費者預付一定比率餐點費用，就享有折扣與優惠。

對餐廳來說，預付訂金可以提前讓金額入袋，同時降低了客人臨時取消的機率；消費者則是在沒有額外成本的情況下，賺到一些便宜。

EZTABLE最初的商業模式，是在每一筆成交訂單中，抽取10％至15％不等的佣金費，現在多了獨家方案的預付費抽成，後者在營收占比高達70％。

先進者優勢，老字號不畏削價競爭戰局

不過，EZTABLE在餐廳訂位平台市場的龍頭地位，這些年來也開始受到挑戰，漸漸被餐廳訂位系統（B2B）蠶食。知名麻辣火鍋「詹記」就選擇用餐廳控位系統Inline打造的獨立訂位介面，甚至全面取消電話、現場預約，大力推動網路訂位；瓦城、樂子等餐廳也迅速成為Inline客戶。

許多原本提供企業使用的訂位系統慢慢做出成績後，眼光也開始移向EZTABLE所在的消費者市場。像是Inline找上愛食記聯手推出訂位平台，初步提供上百家餐廳選擇。來自日本的E排客（EPARK），也從B2B跨足消費者市場，吸引「藏壽司」等人氣餐廳加入。

「他們從上游技術服務轉到消費者端，確實會帶來一些競爭關係，但現在不比從前，取得會員的流量（行銷）成本可能多出三倍。」陳翰林開玩笑說，EZTABLE優勢是已經比別人燒了更多錢，累積出一定品牌聲量、會員數和銷售數據，可說服店家買單。

數字會說話，EZTABLE為餐廳帶來的銷售成績讓陳翰林對後進者保持開放心態。 蔡仁譯攝影

以W Hotel為例，雙方在2016年開始合作，每年情人節旺季賣出多少位子，數字都會說話；系統還可以提供過去「訂不到座位」的日期數據給餐廳參考。

2019年EZTABLE替W Hotel旗下兩家餐廳帶來的營收，比2018年成長了30％。 EZTABLE創辦人陳翰林

他苦笑表示，自己過去踩了很多雷，像是顧客管理系統（CRM）、座位管理（table management）、夜店訂位等，這些功能早期都整合在EZTABLE服務裡，後來一個一個收起來了。追根究柢，除了跟工程師人數有限、部門（B2B、B2C）之間的資源排擠有關，還牽涉到企業文化，因此最後決定專注本業。

陳翰林預言，「B2B」領域將是2020年餐飲訂位的戰場，很可能出現削價競爭的混亂局面。

不過，他不擔心市場被瓜分，反而看好合作的可能性，一起把餅做大。「消費者最常抱怨的是訂不到位，無論是誰都逃不了這個難題，我們（規模）都還太小了，餐飲業產值可是有好幾千億元。」

責任編輯：張庭銉