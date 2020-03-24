口罩實名制2.0，線上網路預購後，要用ATM（網銀）轉帳以及超商取貨，而銀行與超商為了吸引這群口罩客，紛紛端出哪些優惠方案與行銷手法？

口罩實名制2.0為了分流購買口罩的人流量，增設了網路購買的管道，民眾可以透過網路預購，再到超商去取貨。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查口罩實名制的熱門關鍵字，可以發現 超商與信用卡 可以說是討論量相當高的兩個字詞，在這之間的討論我們也可以發現各家業者已經洞見了其中的商機。

信用卡、超商為「口罩實名制2.0」中的熱門關鍵字 dailyview網路溫度計

不論是超商還是銀行業者都針對「口罩客」拋出優惠與回饋。四大超商不約而同鎖定要「取貨」的口罩客，祭出各種優惠，就是要讓民眾選擇透過自家超商來取貨；各家銀行也針對「付款」有各式各樣的補貼與回饋。然而在網路討論度上，究竟哪些業者在這波搶口罩客的趨勢中，搶得了先機、贏得了矚目呢？

銀行幫你出運費再送回饋金

多家銀行都打出幫你出運費或者是乾脆整筆回饋的方案，相當於直接將三片口罩與運費的金額全數回饋給顧客，不過之所以會採取這樣的策略主要是為了提高品牌形象，且財務成本也不高，更能篩選出一群具有自然人憑證、有讀卡機或熟悉網路與數位工具操作的客戶樣貌，有助於未來銀行行銷的準確度，對銀行而言沒有什麼太大損失。

銀行補貼中信成為聲量王

在眾多推出網購口罩回饋的銀行中，找出了討論聲量最高的四家銀行，分別為中國信託的1,200筆、兆豐銀行的519筆、台北富邦銀行的144筆與彰化銀行的111筆。

中國信託為這波「口罩實名制2.0」中行銷操作獲得最多討論的銀行。 dailyview網路溫度計

中國信託主推數位帳戶轉帳22元全額回饋，信用卡則是回饋5元刷卡金，在其Facebook「中信卡優惠」粉絲專頁中進行了一波宣傳，使其聲量成為所有銀行中最高的一家。

兆豐銀行則是推限定e秒刷鈦金卡可以回饋7元刷卡金，其回饋在PTT中的信用卡板及八卦板討論量最高，也是屬於較早操作此回饋訊息的銀行。

台北富邦銀行限定其J卡可以回饋20％的刷卡金，也就相當於是4.4元，其討論量最高的地方也出現在PTT的信用卡板。

彰化銀行則限定其My樂現金回饋卡全額回饋22元，使其在PTT的省錢板引起較多的討論。

整體而言中國信託所推出的優惠引起較多人的討論，實質回饋也確實較其他家多，也因為其社群操作的緣故，在網路聲量中略勝其他對手。

超商祭出咖啡買一送一

以超商面來說，四大超商不約而同的都針對口罩客祭出了不少優惠，主要是因為這次口罩改為物流業者包裝好才出貨，對超商來說省下人力成本，因而都願意配合，更能帶出所謂的「潛在客戶」，不過最重要的還是他們都把口罩變成了「帶路商品」，只要帶來了顧客，就有可能造成更多的商機，因此四家業者都卯足全力，祭出優惠。

萊爾富搶先機成聲量王

四大超商從聲量最高算起為萊爾富的459筆、全家便利商店的415筆、7-ELEVEn的201筆及OK Mart的85筆。

萊爾富搶得先機，在四大超商中獲得較多的討論。 dailyview網路溫度計

萊爾富是最早操作領口罩優惠的超商，其聲量也多集中在自己的Facebook粉絲專頁，優惠形式相較其他三家較為不同，主打「免排隊」可透過APP就能免印小白單領取，還可以優惠價格購得礦泉水。全家、7-ELEVEn、OK都推出咖啡買一送一的優惠，全家更是推出一般消費者較喜愛的拿鐵，使其聲量與早操作的萊爾富相去不遠，而7-ELEVEn與OK則是推美式咖啡買一送一，在社群操作上也較沒有前面兩家來的多與頻繁。

責任編輯：林芳如

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