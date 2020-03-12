賓士在台已有具體充電配套，要靠著三大策略，解決民眾的「里程焦慮」，正式參戰台灣電動車市場。

民眾對於電動車接受度逐漸提高，去年特斯拉（Tesla）在台售出超過3千台電動車，創下歷年新高，加速其他車廠在台灣市場的布局。

賓士（Mercedes-Benz）旗下電能子品牌 EQ 首部量產車款EQC，本月將開始陸續交車。首次參戰台灣電動車市場，他們會如何解決民眾的「里程焦慮」？

首款電動車在台交車，靠3招解決充電焦慮

賓士母公司戴姆勒（Daimler）在2017年時，宣布拿出10億美元投資電動車生產，如今旗下電能子品牌 EQ 首部量產車款 EQC，已經正式在台灣接單、交車。

EQC共有兩款車型：400 4MATIC ELECTRIC ART、400 4MATIC運動版，官方售價為新台幣330萬元及350萬元起，最大續航力可達450公里以上。

賓士首部量產車款 EQC，已經正式在台灣接單、交車。 賓士（Mercedes-Benz）

充電模式分為兩種。慢充（交流電）模式從10%充電至100%約需11小時；快充模式（直流電），從10%充電至80%，只需要40分鐘。

賓士的EQC ，採用的是台灣常見的AC交流電 J1772 充電標準規格。 賓士（Mercedes-Benz）

策略一：與華城電機合作，全台打造五大充電營運站

看準電動車市場，成立超過50年的大型重電廠華城電機，近年積極轉型成充電網路營運商，台灣賓士也找上門合作。

預計今年底前，賓士會在全台建置五處充電營運站，慢充、快充兩種服務通通有，不只賓士車主可以使用，未來福斯、保時捷、奧迪等品牌陸續在台交車後，只要更換轉接頭，不限廠牌都能使用，等於是替德系車廠進軍台灣電動車市場，先打好充電基礎。

未來，只要是EQC的車主，都可以在這五處充電站，享有一年免費充電服務。目前初步規劃，五處充電站會鎖定西半部城市優先設置。

策略二：送價值3萬壁掛式充電器，還免費到府安裝

此外，所有EQC車主，都可以獲得一台免費的壁掛式充電器，會由華城電機到府安裝，業者表示，機台的價值約2~3萬元新台幣，車主能省下不少成本。

壁掛式交流充電器，具備7kW/小時之充電效能，若以每天平均通勤 50km 所消耗的電能換算，只需要1.5小時就能充滿所消耗的電力，業者提醒，雖然機台是免費的，若是在拉電過程中產生的額外費用，仍須由消費者負擔。

策略三：經銷商設立專用快充站、搭配既有充電設備

賓士的EQC，採用的是台灣常見的AC交流電 J1772 充電標準規格，據統計，全台已有現成的300多個地點、共計約 761 支充電樁，都能支援這款規格充電，也就是說，車主一拿到車，已經能確保有基本的充電設備可使用。

另外，賓士也將在兩處經銷商展示中心安裝快充站（中華賓士-關渡展示中心、賓航賓士-中和展示中心），只要充20分鐘，就能有50%的電量，可行使約 200 公里，約是台北到台中距離。

類型 功率（千瓦）

充電時間

（30%充至80%）

行駛距離

（50%電量情況下） 壁掛式交流充電器

(AC)

7kW 約5小時40分鐘 約200公里 直流快速充電器

(DC) 110kW 約20分鐘 約200公里

電池供應傳產量不足，台灣賓士：交車不受影響

業者指出，自去年12月，台灣賓士開放EQC線上預購以來，在未能提供試駕的情況下，已經有約10張預接單，目前在台灣的策略，會以推廣電動車為優先，並沒有訂出EQC的銷售目標。

先前，傳出因為賓士電池供應商 LG 化學產量不足，一度讓EQC產線停擺，目前電池供應已經恢復正常標準，官方預估，2020年應該可以製造約五萬台EQC。業者表示，台灣的EQC銷售不受影響，會視訂單狀況決定引進數量。

為了解決關鍵電池生產問題，賓士計畫投資超過10億歐元，在歐洲、亞洲、北美洲等地，陸續建造自己的電池工廠，擺脫對電池供應商的依賴。

目前，台灣民眾普遍仍有「里程焦慮」，擔心沒有足夠的充電基礎設施，賓士在台灣的充電設備布局，能否增加民眾購買電動車意願？答案很快會揭曉。

責任編輯：陳映璇