雖然武漢肺炎疫情紛擾，特斯拉仍在本週累計生產達100萬輛電動車，成為有史以來第一個達成此成就的車廠。

繼2019年底躋身全球最大電動車廠後，特斯拉現在再次締造壯舉。執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）在推特上熱烈宣佈，特斯拉迄今生產了100萬輛電動車，成為 史上首個解鎖此成就的車廠 。

儘管稍早特斯拉股價才因肺炎疫情、原油暴跌等因素股價一夕之間重挫13%，達成百萬輛電動車的消息公佈當日，立刻上漲6%達到645.33美元。雖然與2月中一度飆破900美元無法相比，但2020年初至今依舊有高達50%的漲幅。

累計產量突破100萬，特斯拉成全球最大電動車廠

雖然很多人可能一直認為，特斯拉是全球最大電動車廠，但事實上特斯拉是去年底才從中國電動車龍頭比亞迪手中，奪得這個殊榮。而在搶下這個「第一」後，相隔4個月特斯拉再次獲得另一個「第一」的頭銜。

馬斯克在推特上，秀出員工簇擁圍繞著身為第100萬輛車的紅色Model Y的照片，為這歷史性的一刻留下紀念。自2008年推出首部電動車Roadster開始，特斯拉花費約12年時間才達成這項偉業。

不過，下一個100萬可能不會太遠，隨著上海廠興建完成，特斯拉曾在1月發布的財報中預測，2020年將能生產至少50萬輛電動車，同時預告Model Y將提早邁入量產。即使受到武漢肺炎疫情衝擊，外界預期達成這個目標仍然游刃有餘。

換句話說，特斯拉很可能2021、2022年就能達成生產200萬輛電動車的創舉。且為了加速電動車生產，近期特斯拉啟動了於德國柏林的第四間超級工廠的建造，雖然途中曾遭遇些許環保相關的波折，最終仍然順利動工。根據當地環保局的資料，這座工廠預計2021年7月投入使用。

另外，馬斯克本週也在推特上透露，公司正在尋覓電動皮卡車Cybertruck與Model Y的新工廠位址，聲稱地點將位於美國中部。特斯拉去年11月下旬發表旗下第五款電動車Cybertruck，這位備受期待的新星預購數累積接近50萬輛，計畫2021下半年開始生產。

Cybertruck外型超脫大眾對皮卡車的既有印象，有稜有角的凌厲線條前衛得不似這個時代的車款。綜合馬斯克過去所述，Cybertruck極具未來感的造型，部份啟發自《銀翼殺手》與《007：海底城》兩部電影。 Tesla

Model 3登上最暢銷電動車寶座

與此同時， 特斯拉旗下廣受歡迎的平價車款Model 3，也榮登全球最暢銷電動車的寶座 。特斯拉能在電動車領域達到現今的地位，相當大一部份也是Model 3的功勞，該車款佔據特斯拉整體約一半的產量。

根據《CleanTechnica》報導，過去這個頭銜一直為Nissan電動車LEAF所持有，自2010年推出以來，該車款累計銷量達到45萬；而特斯拉1月公佈的財報中，則提到Model 3累計出貨量已達447,980輛。

在特斯拉達到生產100萬輛電動車的壯舉時，媒體也推測Model 3應拿下了最暢銷電動車的寶座。 shutterstock

而Model 3月銷量遠高於LEAF的現況下，即使有疫情的波動，可以合理推測Model 3已經奪下最暢銷車款的稱號。在2018年中加州費利蒙的Model 3工廠落成後，特斯拉的月交車才迎來突破性的進展，進而雙雙達到生產100萬輛電動車、最暢銷車款這兩項成就。

傳統車廠紛投身電動車領域，特斯拉欲靠自製電池搶下優勢

不過在歡慶締造100萬輛電動車記錄之餘，特斯拉的競爭對手也逐漸增加，越來越多傳統車廠加深電動車領域的投入，逐鹿這塊新興市場。

BMW在3月初揭露了概念電動車Concept i4的詳細資訊，預計2021年量產；福斯也從去年11月開始生產電動車ID.3，並放話2028年以前要推出多達70款電動車。

而凱迪拉克自年初發表第一款電動車後，原先也計畫4月再推出一款電動SUV Lyriq，不過該活動已因疫情而取消，母公司通用汽車也宣佈2023年以前要推出20種電動車。

當每間車廠都在加速電動化腳步時，特斯拉也沒有掉以輕心，前陣子就有消息指出，他們正計畫打造自己的車用電池，將電池成本大幅降低到每度電100美元，達到與汽車相仿的價格。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、CleanTechnica、The Verge