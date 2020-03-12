106年科技部開始推動的AI科研戰略，除了各種基礎建設跟人才的培育外，是如何在這次的武漢肺炎的防疫中發揮功效、為醫療體系扮演神隊友的角色？

面對武漢疫情的持續延燒，台灣醫療體系的相關防護機制顯得格外重要。

口罩地圖App的上線、中研院19天完成武漢肺炎快篩實驗，以及成大在武漢肺炎的篩檢上透過AI導入，提高速度、降低院內交叉感染的風險，科技部長陳良基有感而發地表示，在這個與時間賽跑的特殊時刻，足見科技部AI戰略中的智慧醫療佈建的重要性。

口罩地圖App的上線、中研院快篩實驗的成果，除了有技術團隊的人努力外，背後的數據資料提供其實也功不可沒。 pupu特約藥局系統

小國更要好戰略，AI佈局3年在防疫一戰大放異彩

回首106年宣布要推動人工智慧科研戰略時，陳良基說台灣就是個小國家，擁有好的戰略是很重要的，他提到除政府該要佈建基礎建設與人才培訓外，最能夠看到AI立即成效的，當數製造業以及醫療產業。

陳良基表示，在這個跟時間賽跑的特殊時刻，我們更需要加快速度把相關的篩檢、技術都完成佈局，才能避免群聚感染的發生。 簡永昌攝影

陳良基表示，不僅國家實驗研究院國家高速網路與計算中心的資料平台搜集了超過5萬筆資料，包括科研、語音、醫療與資訊安全等領域外，科技大擂台、醫療影像與AI創新研究中心等專案所建立的多樣化數據，都放置在資料集平台方便讓研究者、業界相關人士下載取用或用於提供加值服務，這也是為什麼這次在醫療防護上的相關技術可以這樣快速到位：因為相關的後台數據都已經佈建完成並公開取用。

而這樣的概念看在行政院數位政委唐鳳的眼裡，她認為這就是一種「開放式創新」，並認為這就是為什麼這次AI可以帶領台灣正面迎戰武漢肺炎的原因。

唐鳳：「AI採開放式創新才能讓社會更和諧」

唐鳳說當我們將AI看作是一種輔助式的智慧時，我們需要關注的是社會、產業跟環境需要什麼，並透過實際上的需求來去解決真正的問題，如同這次我們面對的就是武漢肺炎這個敵人、這個問題。

唐鳳認為，當科技部對AI發展採取開放式的心態時，就更能透過所有人的集思廣益、為全國人民以及社會創造更和諧、並增進社會福祉。 簡永昌攝影

若業界的人都採取「閉門造車」的策略，只會讓整個AI的發展會變得更加勾心鬥角；但如果採用「開放式」的精神，那所有解決問題的人都會願意相互切磋、貢獻自己的所長跟專業，靠AI解決這個社會、產業問提的同時，也才能增進社會福祉而不是造成撕裂。

三步驟打造我國AI戰略

AI戰略除了在智慧醫療上從這次防疫的過程看出成果外，陳良基也細數了過去3年來執行的一些成績。他表示，戰略分成「打底基礎」、「追求卓越」以及「全面擴散」等三個步驟。

就打底來說，AI最重要的就是運算力，因此科技部專為AI打造了一台「台灣衫二號」的超級電腦，兼具巨量計算與開發人工智慧所需的運算能力，計算能量更是全球21名，因為能大幅縮短AI的訓練時間約90%，因此在科技研究與商業應用端上有很大的幫助。

而在追求卓越上，還是回歸到人才的根本培育，並且結合國內如台積電、日月光等半導體大廠，專注於AI跟晶片的核心技術，不僅有產出353個產學合作計劃案，也培育了逾2,400位擁有AI、晶片設計與專業應用領域的碩博士人才，未來也將能投身晶片設計與AI應用等相關產業。

自駕車成為戰略中的遺憾

看似成果豐碩，陳良基不免也透露了「遺珠之憾」，那就是自駕車。他表示原以為智慧交通可以跟著這波AI戰略一起發展，但是礙於自駕車安全性問題等眾多考量，因此整體規劃又必須重新回到研究的領域去做探討，是比較可惜的一塊。

他也希望，在這波防疫技術的展示後，能讓全世界都看見台灣在AI實力上的展現，讓台灣能成為一個「華山論劍」的場域、能讓全球頂尖的AI人才都會聚到台灣相互切磋，讓台灣能與AI強國劃上等號。如同廣達集團創辦人林百里所說，台灣要拚的是當一個AI輸出國！