遠距醫療能不能用健保給付？研華計畫組3~4對試驗隊展開遠距醫療場域驗證，董事長劉克振樂觀認為，透過試點開放，研華將加速切入智慧醫療領域發展。

「很多不好的事，也有好的一面，疫情帶來機會，比方遠距醫療。」研華董事長劉克振11日說。疫情催生智慧醫療訂單，主管透露近期好消息不少，研華光2月自中國客戶來的拉貨力道就十分積極，「市場永遠有危機，也有機會。」他說。

在這波武漢肺炎疫情（新冠狀病毒）肆虐之際，研華決定更積極推遠距醫療，身為工業物聯網解決方案龍頭，研華宣佈將以文教基金會捐贈的方式，將遠距醫療解決方案用公益模式提供給3～4對「醫院與病人組」，劉克振也公開對外招募「病人組」，希望讓醫療推車走入偏鄉、山中。

「我們連心電圖、超音波、五官鏡都有了，要看病人喉嚨都沒問題」劉克振說。研華計畫在醫院跟病人組各放一台醫療推車，車上裝置高解析度攝影機、麥克風，生理量測設備，在有合格護士操作下，透過軟體連接，以清楚的視訊跟俱全的診斷設備讓醫生可以遠地幫病人看診。

研華董事長劉克振認為今年最壞的時候也會有好的機會。 王郁倫攝影

在劉克振的構想裡，「台大跟榮總醫師，可以聯合幫一位遠在花蓮的病人會診。」但病例必須儲存在醫院系統內，醫生看完病後，開處方箋，讓病人在當地領藥，這套系統由研華跟醫療軟體開發商合作，透過低延遲視訊系統傳輸影像技術達成。

消息一出，醫院圈許多中大型醫院立刻表達極大興趣，現在研華正尋找適合的養老院、安養院或學校保健中心，只要「病人組」有足夠的用戶及合格護士，就能跟醫院組配對，對研華來說，「組隊」是期望找到遠距醫療實驗場域，加速驗證落地。

健保排拒遠距醫療，用驗證說服衛福部

既然是商機，研華為什麼要用捐贈方式？

原來，遠距醫療最大痛點在法規面，「健保不給付」遠距醫療。劉克振說「很多事情我們一直想做，但法規太多限制。」現階段，健保給付是最明顯的障礙，健保不開放遠距看診給藥，健保不給醫院報銷，病人也無法以健保價格用藥。

政府的謹慎也可以理解：「他們（衛福部）是擔心浮濫騙健保，醫生遠距到底有沒有看病？另方面，也擔心病人沒有治好怎麼辦？」劉克振說。所以研華打算透過公益方式，透過實驗場域實踐構想，讓診斷收費機制運作起來，證明給健保局跟衛福部看，在他的構想裡，若山上的榮民之家跟台北榮總連線，兩機構都不太有騙健保的疑慮，但更能提供患者好的照護。

「門診跟線上看診比，誰比較有效？你去醫院看診要排一小時，只被看三～五分鐘，不舒服轉門診，要第二天再來。遠距看診可以獲得訊息更多，好處是不用排隊，馬上可以找到對的科別，不會因為看錯科別跑兩趟醫院，甚至。可以多科醫師會診，很多好處！」劉克振侃侃而談，11日出席法說會，會後卻意外搖身一變，成了遠距醫療傳教士。

研華共同總經理蔡淑妍透露2月中國抗疫訂單加溫。 王郁倫攝影

研華本來就有投入智慧醫療，但在此波肺炎疫情發生後，研華反而決定更積極去做遠距醫療。

「我們希望診斷收費能被健保承認。」劉克振說，這是研華的遠距醫療最終目標，但一切必須找到多個實驗隊伍，證明給衛福部看。

試點推行市場小，劉克振：「我們不在乎」

而事實上，劉克振也坦言，要全台灣病人都用遠距醫療很難，「要衛福部全面開放（遠距醫療）不可能，但試點被認同是可能的。」但若只是試點推動，市場規模將極小，研華為什麼大費周章推動開放？

「市場小我們不在乎，這是長期事業，我們（現階段）不是為了賺錢。」劉克振搖搖頭，強調遠距醫療很多好處，比方現在疫情嚴峻時，醫生也不必到現場看診，減少風險，「法規限制遲早會開放，政府也表態了，沒過是因為安全性驗證還沒過。」他分析。

研華將積極推動遠距醫療，加速線上行銷及會議舉行。 王郁倫攝影

除遠距醫療，醫療界也正大力擁抱科技。技術長楊瑞祥說，醫療界對導入新科技走在相當前面，比方AI數據平台的運用，就多是來自院方高層表達的興趣。

楊瑞祥說，觀察到肺炎疫情更讓醫療體系有壓力，加速找對應科技工具，現在研華參與的醫院AI大數據應用有幫「危急病人分級、胸部X光判讀」，另外在智慧護理站、智慧診間、智慧病床，研華也都有高市佔率，肺炎疫情反而更催出醫療圈對科技的極大興趣。

中國Q1市場慘跌2成， 疫情打散遠距會議惰性

然而除醫療產業，多數產業仍受武漢肺炎（新冠狀病毒）衝擊，中國市場更成重災區，研華預估第一季中國業績將重衰退2成，但歐美合計年衰退6～8%，「現在是工優於料，」財務長林清熙說，包括電源供應器、連接器、專用機構件都缺貨，但客戶可以理解，延後出貨，也沒有砍單。

隨歐美疫情加劇，研華義大利辦公室停工三週，歐洲月會靠各主管線上視訊，韓國也曾一週停工，共同總經理張家豪透露，因為這一波疫情，今年將把行銷大力往線上走，加大投資IOT市集，把產品型錄網站化、影像化，加重線上行銷比例。

那麼疫情後，是否考慮更分散化中國製造倚重度呢？劉克振鄭重強調：完全沒有這個想法，這想法是零！ 他甚至強調，不但不會搬動，還會加大對中國的投資，比方昆山廠園區還有一倍大空間可以擴充。

他解釋，研華的中國製造很順利，跟傳統代工業很不同，研華必須高度跟產業連結，加上產品少量多樣，所以在中國製造反而越來越重要，在中國，研華可以跟客戶配合，跟交通建設或能源環保等產業對接，效益比把工廠搬走大。

反而是去年熱門一時的「美國製造」，他直言「怎麼可能」？劉克振說，其他人講「美國製造」肯定是隨便講講，若在美國製造，不僅該產品獲利完蛋，還可能吃掉所有的利潤。

今年因為疫情關係，研華將首度將年會（ADF）改為線上舉行，4月底台北第一場線上會議將展開，而剛辦完「研華史上第一場線上法說會」，劉克振也顯得相當滿意，「過去推動遠距會議有惰性！人還是習慣見面，來一趟，疫情下，坦白說被迫線上，也讓線上行銷得到加持。」

研華首次的線上法說會，與會者來自香港及中國法人媒體，提問跟參與度也更好，或許在這波疫情過後，研華做行銷與論壇的方式，也將大幅不同。

責任編輯：蕭閔云