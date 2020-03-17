今年對悠遊卡來說是關鍵的一年，除了電支服務「悠遊付」將在月底上線，外界盼了一整年的「Samsung Pay悠遊卡」合作案，終於在17日正式推出。

「它就是一張悠遊卡，只是住進了手機裡。」悠遊卡董事長陳亭如興奮地說。

今年對悠遊卡來說是關鍵的一年，除了電支服務「悠遊付」將在月底上線，外界盼了一整年的「Samsung Pay悠遊卡」合作案，終於在今（17）日正式推出。

三星手機用戶可以直接在Samsung Pay中，下載一張虛擬悠遊卡，除了能「嗶」進捷運，在全台17萬個悠遊卡通路，通通都能消費。這是台灣電子票證，首度與國際行動支付業者合作，背後究竟有哪些優勢，以及商業上的盤算？

悠遊卡虛擬化，定期票、學生卡通通都能通

這項合作，將翻轉過往民眾使用悠遊卡的習慣。

步驟相當簡單，三星手機用戶開啟Samsung Pay的App後，可直接下載一張全新的虛擬悠遊卡，透過Samsung Pay內綁定的信用卡儲值，即日起在全台超過17萬個悠遊卡通路，都能直接用手機感應消費，也就是說從卡片下載到加值、扣款，全部都可以一機搞定。

除了普通卡，Samsung Pay悠遊卡可直接申請學生卡、1,280定期票，學生卡到期前30天，可在手機上直接申請展期、定期票到期前10天能直接在手機上續購，所有轉乘優惠也等同於實體悠遊卡，卡片備份、復原、刪除、鎖卡或是查詢交易紀錄等服務，也都能在手機上完成。

除了普通卡，Samsung Pay悠遊卡可以直接申請學生卡、1,280的定期票。 高敬原攝影

目前官方提供現金、線上兩種加值方式。現金加值，可以直接將手機擺放在加值機台就能操作；線上加值，則可透過Samsung Pay綁定的信用卡線上扣款，目前共支援國泰世華銀行、中國信託商業銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行這六家銀行，後續還會有更多銀行加入。

可透過Samsung Pay綁定的信用卡線上扣款，目前共支援國泰世華銀行、中國信託商業銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行這六家銀行。 Samsung

需注意的是，並非所有三星手機都支援虛擬悠遊卡，第一階段共支援15款機型。包括Galaxy S20 Ultra、S20+、S20、S10+、S10、S10e、S9、S9+、Note10+、Note10、Note9、A71、A70、A8s、A51；四月底前，會再新增四款機型，包括Galaxy Z Flip、Note 10 Lite、A80、A60，終極目標是要讓所有三星手機都支援。

按照目前規劃，用戶必須重新在手機上下載一張新的虛擬悠遊卡，不能用舊有的卡片綁訂。陳亭如表示，技術上其實是可行的，問題在於，許多悠遊卡沒有記名，因此會衍伸資安、洗錢防制等問題，因此，現階段未開放綁定舊有卡片。

克服系統問題，花了一年時間才上線

早在去年4月，Samsung Pay就跟悠遊卡公司簽署合作協議，雙方花了整整一年的時間才上線。

由於悠遊卡是採用RFID技術（飛利浦的MIFARE技術），跟三星的NFC系統本身是不相容，陳亭如表示，雙方研發團隊經過一年的努力，終於克服重重障礙。三星因為掌握關鍵的安全元件，可以在手機上模擬出悠遊卡的MIFARE感應晶片，讓手機以NFC感應方式進行支付。

陳亭如表示，雙方研發團隊經過一年的努力，終於克服重重障礙。 Samsung

三星也在資安上升級，限制一個三星帳戶，只能在一部三星裝置中下載並使用Samsung Pay悠遊卡，手機遺失時可透過「尋找我的手機」（Find My Mobile）功能，遠端鎖定Samsung Pay並將悠遊卡封鎖並刪除，避免盜刷。

合作背後：三星使用率拚七成，悠遊卡推無現金

三星之所以會找上悠遊卡合作，是看上背後廣大的用戶以及普及性，去年三星透露，Samsung Pay在台灣的積極使用率約五成，仍有不少成長空間。

悠遊卡目前擁有逾2,000萬活躍卡友，是台灣市占率最高的電子票證，每年約可創造超過630億商機。台灣三星電子企業創新與商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，行動支付最具成長潛力的應用是在交通領域，今年希望在悠遊卡的帶動下，將台灣Samsung Pay的使用率提升到七成。

目前，Samsung Pay使用率約為五成，今年希望在悠遊卡的帶動下，將台灣使用率提升到七成。 Samsung

對悠遊卡來說，這次合作是翻轉用戶使用習慣的開端。

陳亭如表示，現在悠遊卡高達三分之二仍是現金加值，背後必須付出不少貨幣處理成本，現在嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延下，非接觸式無現金加值就是很好的推廣時機，未來也不排除與Google pay、Apple pay合作。

四大關鍵問題

責任編輯：陳映璇