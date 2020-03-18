近日，台北地方法院一審宣判，認定張榮發的遺囑具備效力，張國煒可以獨得高達140億遺產，不過全案仍可上訴。

四年前，長榮集團創辦人張榮發過世後，二房獨子張國煒依照遺囑接任集團總裁，不過，家族隨即爆發內部鬥爭。

張國煒不但總裁大位不保，長榮董事長的職位，也遭到大房拔除，雙方鬧上法院，展開長達四年的遺產爭奪戰。

近日，台北地方法院一審宣判，認定張榮發的遺囑具備效力，張國煒可以獨得高達140億遺產，不過全案仍可上訴。

遺產風暴延燒，三大關鍵讓張國煒一審勝訴

時間回到2014年，張榮發在總裁特助劉孟芬的代筆下，立下了遺囑。2016年1月20日，張榮發逝世享壽90歲，一手創立的長榮集團，正掀起一股風暴。

隔月，包括大房、二房等家族成員，以及集團副總裁柯麗卿、律師，共同開封遺囑。內容提到，要將所有股票、存款、不動產，通通留給張國煒單獨繼承，更指定他接任集團總裁。然而，大房三子張國政無法接受遺囑內容，於是以張國煒為被告，向法院提出遺囑無效訴訟。

張國政提出3大理由，第一，父親立遺囑時，精神狀態無法自主；第二，認為遺囑簽名非張榮發親簽；第三，張榮發未指定2名以上見證人，不符合民法「密封遺囑」的條件。

台北地方法院以三大理由，在本周判決張國煒勝訴。 星宇航空

台北地方法院在本周，一審宣判張國煒勝訴，宣告張榮發遺囑內容有效，不過全案仍可上訴，究竟關鍵是什麼？

台北地方法院根據就醫資訊，證明張榮發簽訂遺囑時，認知一切正常；也針對筆跡做鑑定分析，證明筆跡與張榮發的書寫習慣相符；最後，當時有多名公證人在場，張榮發也親自在遺囑密封處簽名，符合「密封遺囑」條件，因此判決張國煒勝訴。

扣除特留分，張國煒獨得140億元遺產

那麼，張國煒究竟可以獲得多少遺產？

據《富比士》數據，張榮發當時名下約有500億遺產，後來國稅局核定為240億元，2016年當時遺產稅率採單一稅率，稅額為10％，遺產稅為24億元。

不具名的會計師告訴《數位時代》，若在遺囑執行過程中，繼承人、遺囑執行人若有疑慮，可以提出行政救濟，疑慮若無法解決並完成繳納遺產稅，遺產是沒有辦法分給繼承人的，因為長榮家族內鬥，提出遺囑無效之訴，至今仍未繳遺產稅。

進一步分析，張榮發擁有長榮航空、長榮海運、長榮國際儲運、長榮國際等公司股票，當時市值約為63億；擁有的房地產價值約為3億多；加上現金6000多萬，國內遺產總計約為68億，加上海外資產，總數超過200億。

張國煒可獲得約140億元（約總遺產58.3％）的遺產。 星宇航空

雖然遺囑中，指明由張國煒單獨繼承財產，不過我國《民法》中，有針對遺產「特留分」規定，簡單來說，就是被剝奪繼承權的繼承人，能有最低的繼承比例，依照親屬層級區分。 父母、配偶、直系親屬的特留分，為應繼分的一半，兄弟姊妹則為其應繼分三分之一，目的就是避免繼承人遭受不公平對待。

舉例來說，若A的遺產總數是300萬，直系親屬繼承人有BCD三人，那麼一人可以均分100萬。若A生前立有遺囑，想把所有遺產留給B，那麼B也無法獨得300萬，因為其他繼承人，可以拿到100萬（應繼分）的一半（特留分）也就是50萬。

以張榮發的例子來說，所有法定繼承人，包括已故大房生的四名子女、二房李玉美及獨子張國煒，上述這六人，應繼分為遺產的六分之一。《民法》規定子女、配偶的特留分是應繼分的一半，也就是這6名繼承人，每人都可以分到總遺產的12分之一。

以遺產總數240億元計算，扣除分給其他繼承人的特留分後，張國煒可以拿到12分之7的遺產，約為140億元（約總遺產58.3％），大房子女與二房妻子，一人可以拿20億元左右。

記者致電詢問，針對判決結果，張國煒並沒有回應；長榮集團則表示：「股東個人行為，長榮集團不便評論。」

靠著長榮股票，創立星宇延續航空夢

回顧遺產風波，劇情宛如連續劇般精彩。2016年遺囑公布後，張國煒長榮集團總裁位子都還沒坐熱，就遭到有股權優勢的大房撤換，同年三月，張國煒原本要執行台北至新加坡航班，集團臨時召開股東會，宣布撤換董事長張國煒，以及發言人聶國維。

張國煒是國內少數，擁有波音777正機師及維修證照的專業航空公司董事長，淡出長榮集團後，依然堅持對航空的熱愛，靠著手中長榮持股，創立星宇航空重返天空，不再當別人口中的王子，而是成為自己王國裡的國王，前長榮發言人聶國維也跟隨腳步，擔任星宇發言人。

淡出長榮集團後，張國煒堅持對航空的熱愛，靠著手中長榮持股，創立星宇航空重返天空。 星宇航空

目前星宇航空資本額60.1億元，張國煒近期的目標，是要再增資20億元，讓實收資本額達80億元。為了達成這個目標，名下擁有的FALCON INVESTMENT SERVICES LTD.（簡稱FALCON，英屬維京群島商華光投資）公司，在去年12月出脫長榮持股，進帳約390萬。

不過才一開航，就遇上嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情攪局，長榮股價一路下探，二月至今，並沒有再出脫持股，若能順利取得遺產，將能減輕星宇接下來的營運壓力。

責任編輯：陳映璇