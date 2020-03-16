過去受疫情影響的這一個月，據東方線上消費者研究集團與經理人月刊的合作調查，顯示消費者將會在疫情期間減少外出到訪通路。如果不出門，消費者都在做哪些事情？

過去受疫情影響的這一個月，據東方線上消費者研究集團與經理人月刊的合作調查，顯示消費者將會在疫情期間減少外出到訪通路。如果不出門，消費者都在做哪些事情？連帶催生哪些商機？

短期消費觀察：網購、OTT、外送，全都爆量增長

上網購物夯！2月的網購需求快等同雙11

根據東方線上自主網路調查，今年2月份曾透過電商平台購物的人數比例已達87.9%；隨著2月網路購物的巨大量體，延伸出更多的退貨服務相關需求，在2月份使用退貨服務的比例來到25.4%。這樣的數字，已與電商的年度盛事——雙11、雙12檔期相當類似。

線上訂閱買氣佳！影視串流用戶到高峰

Netflix、愛奇藝、CatchPlay等影音娛樂平台的訂閱比例，近幾個月也持續攀升，來到17%。亦即每6人就有一人付費訂閱影視串流服務，如果以Netflix的家庭共享機制來看（一個帳號可在4個裝置觀看），實際上的收視人數可能更高。

上次訂閱比例來到17%高峰的時機點是2019年9月，當時有7月份陸續拉攏消費者回鍋的「怪奇物語 第三季」；8月份推出的「漢娜的遺言 第三季」、「大政治家」、「AV帝王」，以及10月份的「罪夢者」，片單檔檔強棒，堆高當下訂閱人數。

2020年2月一樣有不少話題影集，如「碳變 第二季」、「致命鑰匙」、「梨泰院Class」等等，但近期塑造高度話題的韓劇「愛的迫降」，則在去年12月就已推出，直到消費者訂閱數攀高的2月份，創造了更多的收視與話題性。

外送熱！美食外送平台使用量，是去年的兩倍

Uber Eats、Foodpanda、戶戶送等美食外送平台的月使用率亦有增加的狀況，在2020年2月份達到35.6%，相較2019年3月已翻倍成長。

長期消費預測：少出國、待在家成習慣，未來購買行為有哪些不同？

在這次東方線上消費者研究集團與經理人月刊的合作調查，請專業經理人同步評估未來市場可能發展，以同意程度，詢問如消費者會更傾向使用外送平台、減少出國安排等等問項。

為了凸顯各種情境可能發生的，我們將「不認為會發生」的人數比例視為抗力可能性，把「全部同意比例」扣除「不同意比例」後，得到各種情境的「淨同意比例」，也就是認同可能發生的比例。

其中專業經理人認為消費者會更為傾向使用外送平台（72% 淨同意比例），減少出國安排與規劃（61%），都是本次 2 月上旬的調查中可預見的消費轉變，那究竟還有那些可能的消費主軸變化？

抗菌產品成必備品，庫存量也須拉高

這次疫情後，專業經理人認為將重塑部分消費行為，高達89%的淨同意比例認為「抗菌產品成為日常生活的必備品」，如同當年SARS後，乾洗手、洗手乳成為貨架上的必備產品。

另外，面對此次在疫情下口罩的控管狀況，消費者對家中的商品庫存量可能會有更高的警覺心。增加居家抗菌商品的安全庫存量概念，應是本次疫情對消費者來說十足珍貴的一課，而這樣的概念會不會泛化到其他家庭日用品，也值得後續持續觀察。

強化網路消費誘因，從臨時變成日常

疫情將消費者推往虛擬通路消費，讓原本不熟悉網路購物的消費者在疫情期間摸索在網路上瀏覽、訂購與交易的方法，也強化了原本會以網路購物的消費者，在網路購買產品的多樣性與頻率。這些因應疫情的臨時作為，都可能成為未來的消費習慣，也因此，專業經理人對該情境的發生可能性有 82% 的淨同意比例。

同樣的狀況也發生在「以網路來操作金融服務」的情境（79%），甚至是強「化消費者透過網路上購買生鮮食品」，也有67%的淨同意比例。

本文授權轉載自：經理人

延伸閱讀：

責任編輯：蕭閔云