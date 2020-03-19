政府先救航空業，不單只是旅客數下滑，背後更牽動整個國家的經濟結構，華航、政府動作頻頻，《數位時代》解析背後的決策脈絡。

停機坪上滿是空蕩蕩的飛機，出境大廳裡，員工人數還比旅客多，這恐怕，是航空業史上最漫長的一次嚴冬。

華航本周公布2019全年財報，因為中美貿易、罷工等因素，整整虧損12億元，是五年來首見。18日在董事會中，華航除了決定不發放股息，因應新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，決定籌備銀彈自救，計畫發行100億元的公司債。此外，政府針對航空業的專案貸款，初步方案也出爐。

政府先救航空業，不單只是旅客數下滑，背後更牽動整個國家的經濟結構，華航、政府動作頻頻，《數位時代》解析背後的決策脈絡。

罷工、貿易戰、陸客限縮三大因素重擊華航

疫情重擊航空業，華航二月份財報出爐，營收為93.42億元，跌破百億大關，較去年同期衰退24.8%，創下2009年7月以來最慘紀錄。

疫情是有影響沒錯，然而攤開年報，華航營運狀況本來就充滿不確定性，去年（2019）一共虧損足足12億元，主要原因有三個。

首先，是去年初華航機師罷工，上半年虧損6.87億元；第二，是下半年的香港反送中事件、陸客團限縮；第三，是中美貿易導致全球貿易量下降，第四季營運表現不佳，貨運收入較前年（2018）衰退近19%。

為了自救，華航宣布規畫發行國內無擔保普通公司債，總額預計不超過新台幣100億元，每張面額為新台幣100萬元。 shutterstock

開南大學空運管理學系系主任盧衍良分析，華航去年營運狀況不佳，加上這波疫情，等同是雙重打擊，他直言：「比起2003年的SARS，這次影響造成的不確定性更高。」

去年沒賺錢，華航董事會通過今年不配息的決議，為了自救，宣布規畫發行國內無擔保普通公司債，總額預計不超過新台幣100億元，每張面額為新台幣100萬元。

【什麼是公司債？】



公司債是股份制公司向市場籌措資金的一種金融工具。公司企業發行的債券，就叫做「公司債」，目的是向投資人借錢，利息及本金的償還，由公司企業擔保。投資人買進債券後，公司營運若順利，就能定期領到利息，並在到期時領回本金。不過也有風險，如果公司不賺錢，就有倒閉的風險，投資人不只拿不到利息，本金也可能一去不復返。

盧衍良分析，航空公司獲利空間不大，只有約3%～5%，也就是在最好的狀態下，每100塊營收，只能賺到5塊錢；因此，航空公司必須維持充足的現金流，若低於安全水平，可能面臨經營困難，甚至倒閉。

進一步分析，華航自2016年以來，四年內已經歷經兩次大規模罷工，公司跟工會因為簽有團體協約，必須支付機師飛安獎金，這些都增加許多資金成本，加上疫情導致航班停飛，華航才需要發行公司債，維持足夠現金流。

國際油價殺紅眼，為何航空業無法立即嘗到甜頭？

疫情未見好轉，行政院18日也在跨部會會議中，協議以專案貸款方式，協助航空產業度過難關。

具體方式會協調中華郵政及公民營銀行，提供航空公司資金貸款，最高額度取消先前討論的300億上限，還會補貼一年利息。這套方案已經獲得院長蘇貞昌支持，將提供中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空、台灣虎航、星宇航空等六大航空申請。

凱基證券研究部資深副理曾繁仁分析，若疫情持續到六月以後，今年華航合併營收，恐怕將較去年減少約13.7%。最近OPEC+各國大打價格戰，導致國際油價下跌，不過航空公司油料都採長期投資策略，是否能馬上受惠，現在仍說不準。

疫情發生突然，政府出手解決短期資金缺口後，航空公司重新調整財務規劃，在疫情趨緩後，才能穩住腳步。 shutterstock

根據國際航空運輸協會（IATA）推估，全球航空業需要政府協助的資金高達2,000億美元，各國政府也都正設法提供協助，各國政府優先拯救航空業，除了因為營運受到最直接衝擊，也跟整體國家經濟的戰略有關。

台灣是海島國家，高度仰賴航空運輸，若無法營運，影響的不只是乘客，一但貨運能量出狀況，連帶會影響其他產業供應鏈，造成原物料由上而下中斷，最後造成百業蕭條，「政府必須跳出來，這並不是圖利特定廠商，沒處理好，會影響整體經濟結構。」盧衍良分析。

學者認為，無論是紓困方案、專案貸款，現階段政府的作法，已經是最容易推動的方案，因為疫情發生突然，政府出手解決短期資金缺口後，航空公司重新調整財務規畫，在疫情趨緩後，才能穩住腳步。

責任編輯：林美欣