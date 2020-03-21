吃過人造肉水餃、鍋貼沒？來自香港的植物人造肉OmniPork今年開始與八方雲集及全家合作，全台門市據點累計近五千家，要搶攻更高的市占率。

台灣人接受度高！去年3月起，香港食物科技公司Green Monday將旗下植物人造肉品牌OmniPork新豬肉引進台灣，先是販售生鮮食材，目前更與八方雲集、全家等近5千間門市合作，從店內熱食、可回家煮的鮮食、到冷凍即食微波商品都有。

相比去年9月上架超市通路，讓消費者可以把人造肉食材買回家料理，Green Monday目標自今年起，把OmniPork送進更多連鎖店，讓消費者更加認識植物肉產品。

超商、連鎖店合作，OmniPork在台拓點上看5千家

1月份，Green Monday與台灣鍋貼連鎖店八方雲集合作，推出新豬肉水餃、鍋貼。根據統計，八方雲集每週向Green Monday採購一百萬顆水餃及鍋貼，有店內熱食也可以買一包一包冷凍包，帶回家煮。

以八方雲集全台1千家門市推算，每家店平均每週可賣出一千顆水餃鍋貼 ，以新口味初登場來說，成績相當不錯。

3月初，Green Monday與全家便利商店的自有鮮食品牌「媽媽煮藝」合作，推出「泰式打拋燴飯」、「韓式炸醬麵」兩款冷凍杯裝鮮食，店內微波就能即食。自3月11日在全家上架至今，已經帶動即食品牌「媽媽煮藝」整體業績成長近1成。

Green Monday與全家便利商店聯手推植物肉冷凍杯裝鮮食。 Green Monday

今年跨出的這兩步，對於Green Monday來說，是通路與產品的大舉斬獲。

從通路來看，全家目前大約有3,600間分店，再加上八方雲集的1千間分店，全台灣就有將近5千間實體通路門市可以吃到OmniPork。 對這家植物肉新創來說，這是打進台灣大宗、平價市場的重要里程碑。

另一方面，Green Monday與八方雲集、全家便利商店合作的商品，都可以讓消費者買回家冷凍，在短時間內烹調食用。這與一開始先在超市販售生鮮試水溫的策略有所不同。

複製香港經驗，「冷凍即食」產品銷量追上生鮮食材

GreenMonday來台戰略，其實源自於香港的成功經驗。

今年1月，Green Monday在香港推出自有冷凍即食系列 「OmniEat 新善食」，在上市不到三個月時間內，其在香港所帶來的營收，已經與生鮮OmniPork新豬肉不相上下。

Green Monday創辦人楊大偉說，人造肉生鮮食材推出至今，已有穩定的消費族群，但即時微波產品上市後，原有的生鮮銷售量並沒有降低。

他認為，「這證明生鮮與冷凍即食產品，是兩個完全不同的市場；我們與餐廳合作，也有原物料在超市賣，現在再做方便的即食產品，最終接觸的群體並不相同。」

看好香港經驗能複製，楊大偉對於今年與八方雲集、全家便利商店合作更有信心。

楊大偉強調，儘管受到疫情影響進度有些延遲，不過在中國與台灣設立生產基地的計畫並沒有改變。 GreenMonday

亞洲生產計畫因疫情推遲，Green Monday：大方向不受影響

OmniPork新豬肉的研發基地位於加拿大，由於目標市場為亞太地區，為精準控制關稅、運費等生產成本，其生產基地設立在泰國。

在2019年底，楊大偉曾向《數位時代》透露，正籌備中國與台灣設立生產基地，以降低更多成本。不過，如今全球遭受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的強烈衝擊，楊大偉坦言，Green Monday的生產基地擴建計畫進度時程確實有受到影響。

他預期，中國的生產基地將會在今年中旬開始投產。而在台灣，由於都還在與相關廠商溝通、接洽的階段，在目前台港兩地交通中斷的情況下，較難預估接下來的進度。不過他強調，在台灣與中國設立生產點的目標並沒有改變，僅是時程由於疫情有些推遲。

責任編輯：陳映璇