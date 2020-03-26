面對企業都走向混合雲的佈局，過去IT開發的基礎建設、程式團隊的服務開發該如何有效的溝通？VMware端出了牛肉希望能成為企業客戶的神隊友！

面對市場上企業端逐步投靠混合雲的佈局規劃，過去專以提供雲端運算跟硬體虛擬化服務的VMware也嗅到商機，推出業界第一個能夠滿足主流雲端市場的Kubernetes（K8s）服務： Tanzu ，同時結合Cloud Foundation 4及vSphere 7提供給企業一個「一站式」的解決方案，並串接AWS、Google等六大公有雲，讓企業能在面對瞬息萬變的消費者需求時，能不間斷提供服務並持續優化系統。

「因為企業最常遇到的問題，就是程式開發團隊跟系統維運團隊的溝通語言不同，」VMware 台灣總經理陳學智直接點出現在企業在發展新服務時的痛點。

過去企業在地端的部署如伺服器，以及服務應用的開發可能處於不同平台，容易產生IT人員及程式開發團隊的溝通變得有「代溝」，這樣的代溝對於企業最大阻礙是服務的開發與後續維護，將造成人力與時間成本的浪費。

混合雲越普及，凸顯「語言」代溝

例如金融業面臨轉型，開始提供線上開戶等服務，但面對過去大量的資料位處於伺服器中，又必須跟在雲端上開發的應用串接，當面臨必須快速調整、修改服務時，問題就會浮現。

陳學智表示，過去當金融業獲得客戶對於服務的反饋要進行調整，程式開發人員可能需要IT團隊在基礎建設上的支援，以利提供服務的開發與調整，但若是在不同的雲端系統終究會造成彼此執行上的困難。Tanzu提供的一站式服務就可以讓程式開發團隊跟IT團隊在同一個平台上進行「溝通」，服務的調整跟開發因為在同一平台，串接上更加便利，更能節省因為平台不同而要更換不同工具的麻煩。

Tanzu因為整合了Cloud Foundation 4及vSphere 7的服務，讓IT團隊在後續維護跟管理服務上變得更方便。此外，透過K8s容器的應用，也讓每個不同服務可以被放在不同的容器（K8s）裡，未來若企業想要單獨升級或修正每個服務，就不再需要關閉整個系統而只需要針對單一容器裡的服務進行調整，也就能達到陳學智所說的服務不中斷的表現。

由於過去IT團隊跟程式開發團隊可能處於不同雲端的環境下工作，導致若遇上需要快速調整服務、或是開發新服務的時候，會有不同雲端環境溝通的障礙產生，而延宕了新服務上線的速度。 Rawpixel.com via shutterstock

不只是不同團隊的溝通語言不同，目前企業在公有雲、私有雲的架構上也多有不同，因此環境的複雜對於企業在應用程式的開發跟後續的維護也同樣複雜化：企業無法用單一種方法開發產品並執行後續維護，造成成本與人力上浪費。

《Mashdigi》網站站長楊又肇指出，現在市場上包括紅帽（Red Hat）等業者都在搶攻這塊混合雲市場，但提供企業的解決方式仍屬於比較拼湊的方法，像Tanzu這種整合所有服務提供企業一站式的平台可以算是第一次，能夠更快速提供部署跟未來服務管理、並且提升效率。

人力成本砍半，單一平台讓不同團隊更好「溝通」

為協助企業在分秒必爭的市場上，能更有效率提升自己的競爭力，Tanzu也透過三個層面協助企業佈局。

不論企業使用哪種雲，第一步要做的就是「建置」。Tanzu能直覺地提供開發者各種可能需要的開發工具、符合各種雲端的需求，不只是VMware的工具，也同時提供開源的資源使用，不再像過去程式開發者要針對不同環境去特別尋找符合的開發工具，對開發者更為友善。

VMware的Tanzu就是提供了單一平台，讓不同團隊、不同雲端服務都能在同一個平台利用Tanzu佈局的環境進行同一種語言的溝通。 VMware

接著就是「管理」及「執行」兩個步驟。正因為會遇上混合雲、也就是在多於一個以上的雲上進行產品開發跟後續維護，因此若導入Tanzu就能讓IT所開發出的基礎建設跟程式團隊所設計的各種應用處於同一個平台上，對於後續的管理跟執行上都會比過往來的單純，透過單一平台即可監控各種複雜的環境。

陳學智表示，目前雖然沒有明確統計，但至少有一半以上的人力節省，而且在運行時間更久以後、相對應的成本也都能有更近一步的下降。

不只金融業，這些產業也要加速服務升級

金融業因為面臨數位的衝擊與消費者的反饋，因此更有感企業服務的優化，必須持續執行不能中斷。 MK photograp55 via shutterstock

陳學智透露，目前除了面向金融業的客戶外，其他像科技業如果追求的是與研發相關的技術調整，或是製造良率優化目標，透過Tanzu能整合K8s的應用讓所有數據資訊、程式開發跟產線上的調整都能靠此一平台做溝通，速度上能比過去快上許多。

不過，《Mashdigi》網站站長楊又肇也提醒，由於是剛上線的新服務，因此在各種工具API的串接上可能還不夠全面，對於採用Tanzu平台的企業來說，可能要回到過去徒法煉鋼、沒有效率的開發方式來調整或新增服務，但他認為這樣的狀況會在Tanzu上線一段時間後有機會改善。

責任編輯：陳映璇