宅配經濟增長，如何提升冷鏈物流的效能成為關鍵。國泰人壽投資、永聯物流開發營運的物流共和國，將打造全台最大「智慧冷鏈物流園區」，佈局冷鏈配送商機。

由國泰人壽投資40億元打造、永聯物流開發負責營運統籌的「物流共和國台北冷鏈園區」(LR Taipei Cold Hub)，於今（25）日正式開工動土，預計2021年第二季完工。這座佔地達4萬4千坪、樓地板面積加總起來共1.4萬坪的智慧冷鏈園區，屆時將成為全台最大的智慧冷鏈物流園區。

其中，全家便利商店將成為首批入駐的企業，將使用超過一半以上的園區空間，建造全家位於北部的第三座物流中心。

物流共和國的智慧冷鏈物流園區，預計2021年第二季完工。 物流共和國

永聯物流開發董事總經理張建泰表示，在這波新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的衝擊下，未來冷鏈到宅的消費需求將穩定上升。此座智慧冷鏈園區，將由永聯物流開發規劃與招商，瞄準進口冷鏈食品加工、揀選、儲存等需求，鎖定食品貿易商、零售通路及連鎖餐飲等產業，引進智慧物流系統打造符合國際規格的自動化多溫層冷鏈園區，並預估一年可帶來200億元的產值效益。

冷鏈食品需求成長中，永聯物流打造新一代冷鏈服務

依據工研院資訊，台灣低溫食品的冷鏈使用率已達90%以上，冷鏈相關服務產業隨著經濟發展也穩定成長。依據行政院主計處統計資料，每年進口食品總量約達200萬公噸，近10年來進口肉類、蔬果、水產等冷鏈食品每年平均以5%增加，對於冷鏈服務的需求也隨之而增。

然而，多數中小企業無法投資高成本設備，導致部分企業只能屈就不適當的物流設施，影響公司的成長與發展。此外，台灣冷鏈產業自1980年代發展至今已有近40年歷史，早期投入的設施已老化，因此永聯物流開發決定打造新一代冷鏈服務系統，開發完整冷鏈物流網絡。

其中預計將導入的設施，包含用來增加儲存空間使用效率的自動化存取設備（AS/RS），以及可以加快揀選速度的揀選機器人（AGV）以外，永聯物流也會導入自行研發的WES資訊系統，將蒐集數據資料，串聯智慧物流中心內的各項功能，進一步加快貨物運送流程。

此外，智慧化設備的導入，也能減少冷鏈倉儲裡，低溫環境下的人工作業需求。

加強冷鏈倉儲管理，雲端、區塊鏈都用上了

位於新北市瑞芳區的智慧冷鏈物流園區預定地。 物流共和國

位於新北市瑞芳區的這座新冷鏈園區，海運上鄰近基隆港、也能快速抵達雙北的消費市場。園區目前一半以上的空間已被全家便利商店預定，其餘空間永聯物流開發將建造1萬1千個棧板式儲藏的多溫層冷鏈倉庫。

為加強冷鏈倉儲的運作效能，永聯物流開發也開始在兩個項目上進行佈局。 第一，是雲端管理資料庫。 永聯物流開發表示，對冷鏈倉儲的客戶來說，如何有效進行食安衛生的資料管理是一大痛點，因此，永聯物流開發也和海洋大學簽訂備忘錄，由校內的專家協助提供食安雲端資料庫的服務。未來也可能進一步與海大合作，提供衛生管理背景的人才。

第二，區塊鏈應用。 有鑒於物流共和國是由國泰人壽與永聯物流開發共同打造，國泰旗下的數位數據暨科技發展中心（簡稱為「數數發」）也開始佈局適用於物流業的區塊鏈系統，未來可望做到物流即時資訊的透明化。

區塊鏈不可篡改的特性，也能提升冷鏈物流的管理，確保運送的每個環節溫度都在適當的範圍內，也能避免數據遭改寫而讓品質不佳的食品流入市場。

永聯物流開發表示，冷鏈物流的運送過程中，暫存、加工等節點越多，斷鏈的風險也越高。因此，永聯物流開發也預計未來將有更多客戶會把統倉也設置在園區內，並希望吸引更多相關的加工服務業者進駐，共同打造一個產業群聚的冷鏈供應鏈生態圈。

責任編輯：陳映璇