從牙醫、設計師、公關到理髮師，一項服成功與否，最終是看你能否創造與眾不同的差異化，建立你獨一無二的品牌。

中山北路上有間我常去光顧的髮廊，位子坐落在不起眼的巷弄內，外表裝潢也不華麗。相較於東區或信義區那些光鮮門面的髮廊，這家店看起來很不吸引人。會走進去光顧，是因為某天和一個客戶約訪的時間早到太多，於是就進去洗個頭殺時間，也就開始了我「一試成主顧」的生活。

不論是個人職涯或企業發展，想要在競爭激烈的戰場中脫穎而出，建立「差異化」是必經之路。 YAKOBCHUK VIACHESLAV via shutterstock

必須說，我的設計師真是「用生命在吹頭髮」。每次都可以用梳子吹出如同電捲棒做出來的效果，就連其他髮型設計師朋友看到我的頭髮，都會覺得這個師傅厲害。這家店很特別的是，我很常在這裡遇到許多政商名流、立法委員、影視明星、和一些叫得出名字的千金小姐。也時常會看見那種全身穿戴一看就有數十萬行頭的貴太太，開著保時捷或是有賓利車司機來接送。

服務加分，留住客戶

到底這家不起眼的髮廊魔力在哪裡？近一年來幾乎每周兩次到這家店洗頭的我，歸納出了她成功的兩個差異化，一是「單純」、二是「捨棄睡眠」。

被服務的過程中，設計師幾乎沒有主動跟我推銷過任何產品，或是叫我再多做個護髮、燙髮或其他服務。他就是很「單純」的把我想要的造型完成，每次都會給我驚豔，讓我漂漂亮亮的走出去。

而「捨棄睡眠」的是指這家店的營業時間，請問全台北市在早上8點哪裡有髮廊有開門？正確來說，哪裡有「很會做頭髮」的髮廊有開門？這其實非常難找，但是對於我們這種時不時要上新聞受訪，開會要見大人物，或是某些隨時都得保持亮麗外型，很吃儀表職業的人來說，她的開門時間真是太窩心。

我在與這位設計師配合了將近一年來，讓我感到上癮的另一個關鍵是「安心」。

我幾乎從來不跟設計師多談要做甚麼造型，她會問我，今天是有甚麼場合呢？是要約會、要上電視，要演講或是開會？然後針對我當天的需求幫我規劃適合我的造型，這種默契也源自於我對專業的尊重，當你全然地把自己的頭髮「交託」給對方，這份信任也同時成為了她的「信心」，會更賣力地為你服務。這樣的默契也讓她成為了我每每重大場合中最重要的夥伴，而我也在某次她為鄰座客人服務時，聽到了這段搞笑的話。美麗的客人對設計師說：「你不可以比我先死喔，因為我死掉的時候也要你幫我做頭髮，這樣我才可以漂亮的躺進棺材。」

這家店的成功，也給了我幾個重要的啟示。

過去我曾分享過我的一句座右銘「單純是究極的精巧」，你在職場上都在想些甚麼？想要怎樣能賺得更多，怎樣偷懶少做點事，怎樣凹同事、或在茶水間裡和人聊八卦？當然我們都有可能有過這樣的念頭或行為，但我自己觀察，許多在職場上格外出色上位的人，他們總都有著些「快、狠、準」的特質：

能「快」速發現需要並滿足它。

對自己夠「狠」，別人到了時間就要去吃飯的時候，他們總是挨著餓先把事情完成再來想肚腹的事。

而「準」，就是精準的射中靶心，讓所做出來的成果盡可能的完成目標，甚至超越目標的服務。

光是要想這些事情，就已經夠燒腦的，其實不太有時間去讓過多雜亂的思緒，或同事抱怨的情緒話語來占據腦容量。

建立品牌，打響名號

你的公司，或是你個人的服務，有創造出與別人不同的「差異化」嗎？整個台灣有多少家髮廊，多少個診所或多少醫師，為什麼客人要找你而不找別人？

其實那個「差異化」標籤就是你的品牌。

當人們「牙痛」就會想到你就是那個可以使她「馬上」不再痛的醫生，而且你也「剛好很溫柔」。當人需要好的造型，就會立即想到你是「早上8點就開門的髮廊」而且你還「剛好很會給人加油打氣」讓對方一整天都充滿信心。當別人需要發新聞稿的公關服務，你就是可以「很快速完成並保證露出」，而且你還「剛好能夠教她後續回應記者的話術」。你的存在，「剛好」能夠滿足她的需要，而這份剛好，就會一傳十十傳百源源不斷散播出去。

還記得你來到這個工作崗位的初衷嗎？當個好醫生、或是當個優質的設計師……我不知道你起初的夢想是甚麼，當然在我們生活中，一定會有許多鳥事讓我們停滯不前，但你可以選擇「逃避」那些聲音，避開總愛「說長道短」的夥伴，「專注思考」如何讓你本來的項目能做得更好，如何讓客人喜歡你，並且加入一些除了專業之外的感性訴求。

我一直很喜歡聖經中詩篇裡的一段經文：不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，「惟喜愛」耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利。

這個「惟喜愛」的專注，是會讓人閃閃發光的，當我們把焦點擺在「對的事上」相信也能保護我們自己，成為按時候結果子，並且不枯乾的樹。

責任編輯：陳建鈞

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