iPhone、Android等智慧型手機怎麼消毒？研究顯示新型冠狀病毒能在手機（金屬，玻璃或塑料等表面上）上活9天，你的「手機」防疫了？怎麼做？

你有定期「清潔手機」的習慣嗎？

根據英國《每日電訊報》（The Telegraph）指出，覆蓋在手機上的細菌，比男廁沖水手柄多達18倍；美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）前日（3／14）也發表一篇關於新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的文章，發現病毒在金屬，玻璃或塑料等表面上，能存活兩小時至九天。

疫情發燒，除了戴口罩、維持手部清潔外，我們也更該重視電子產品的清潔、消毒。原本不建議使用者自行清潔電子產品的蘋果（Apple），也一改往昔立場，日前在官網發布文章分享如何清潔iPhone及其它蘋果電子產品。

怎麼消毒、清潔iPhone？

蘋果建議，可以用70%異丙醇（isopropyl alcohol）擦拭布或Clorox（高樂氏）清潔殺菌濕紙巾，輕輕擦拭螢幕、鍵盤等蘋果產品表面，但儘量避開孔洞處和纖維、皮件，以防任何開口進水。

另外，也應該避免四大錯誤，包括：使用漂白水（以及含有過氧化氫的清潔劑）、將產品浸泡於清潔劑、直接對手機噴清潔劑、擦拭於布料或皮革表面。

蘋果官方歸納的清潔6大重點：

- 清潔前拔掉所有外接電源、裝置和連接線

- 僅使用柔軟、不起毛絮的布料，避免使用粗糙布料、毛巾、紙巾或類似物品

- 請勿讓水分進入任何開口，如：充電孔、喇叭

- 請勿使用噴霧劑、漂白劑或研磨劑

- 請勿在物品上直接噴灑清潔劑

- 避免過度擦拭，這可能會造成損壞

Google、SAMSUNG官方的清潔建議

美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）提到，Google官方已確認能使用異丙醇或Clorox（高樂氏）清潔殺菌濕紙巾清潔其Pixel設備；三星（SAMSUNG）也建議所有Galaxy產品系列使用者用消毒劑或酒精溶液消毒，但必須用布料擦拭，而非直接將溶液塗抹在手機上。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：八分生活

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