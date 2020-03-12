歐盟為了減少電子垃圾，歐盟日前宣布正針對3Ｃ電子產品的制定「維修權」，希望到2021年可以將手機、平板、筆電等產品都納入規範中。

歐盟為了減少電子垃圾一直不遺餘力。為了達成這個目標，歐盟日前宣布正針對3C電子產品的制定「維修權」（right to repair），希望到2021年可以將手機、平板、筆電等產品都納入規範中。

電子產品的「維修權」目前仍在初期階段，必須在獲得歐盟成員國和歐洲議會的批准之後，才會正式成為法律。電子產品「維修權」若正式推行，表示廠商必須保證這些裝置在無法使用之前都支援維修及更新，獲得更長的使用壽命。

歐盟希望透過這個規定限制一次性電子產品的使用，解決電子產品因過時淘汰而遭閒置或丟棄的情況。在電子產品之前，歐盟已經針對家電、紡織品、塑膠、包裝材料、和食品等進行規範，希望能在2025年達成氣候中立的目標。

除了將修訂「維修權」法規之外，歐盟還希望產品設計可更具「永續性」，產品不僅要耐用，還要可以重複使用、持續升級，並且以可回收材料製作。歐盟不僅希望獎勵實現這些目標的製造商，此外，歐盟還將推出讓消費者完成二手電子產品交易或回收的計畫，讓舊手機、平板、或充電器都有再次被使用的機會。

歐盟還將推出讓消費者完成二手電子產品交易或回收的計畫，讓舊手機、平板、或充電器都有再次被使用的機會。 Flickr

歐盟在去年已經針對電視、洗衣機、等家電產品實行「維修權」，目前正努力擴大符合生態設計（eco-design）的產品數量，以期將消費性電子產品納入規範之中，根據《The Guardian》其中只有不到40％的產品在歐盟完成回收。

雖然目前對於電子產品「維修權」的執行細節仍有許多疑問，但歐盟的公告中並未有任何說明，例如，消費者是否被允許自行修理產品，或是必須透過品牌方來處理等等。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：European Commission、The Verge、Tech Crunch