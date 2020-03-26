製作簡報切記不能一味追求酷炫的視覺效果，適當利用影像建立故事性，傳達數據想表現的意含而不失焦，才是優質的商業圖表。

經過2018、2019來到2020年，商業圖表在視覺使用上更趨成熟。

過去常聽到「資訊圖表」、「資訊視覺化」等概念，伴隨著百家齊鳴的數據分析工具、視覺化工具（例如：Tableau、Power BI等），甚至更多數據分析師少不了學習的程式語言R、Python，都使得「資訊圖表」、「資訊視覺化」的概念更容易被具體化，但也因為「工具」越來越方便，學習門檻越來越低。

過往幾年大家在簡報過程中都大量使用這些「視覺很炫」的圖表，缺往往忽略了商業圖表數據背後真正要表達的重點與涵義，漸漸地開始回歸「數據的核心價值」，不再只是一味的追求「視覺」，因此簡單的說2020商業圖表視覺使用趨勢關鍵在於「返璞歸真」！以下分就三個面向探討：

第一、運用更成熟的視覺化工具

如同前述越來越多成熟的數據分析、視覺化工具便於使用，因此商業圖表的視覺設計上，不再只是單純的使用簡報、統計軟體中預設的圓餅圖、長條圖等基本圖形，而類似階層式樹狀結構圖（Tree structure）形式就越來越被廣泛運用。

劉滄碩提供

劉滄碩提供

比起長條圖，面積比例更能讓視覺上更直覺的判斷大小、比例，同時也有類似的變形，圓形區塊圖、環狀圖等。這些當然只是冰山一角，大家不妨多嘗試不同的圖表視覺呈現方式，現在製作圖表已經不像以往這麼瑣碎、麻煩，輸入同一組數據後，透過軟體可以輕鬆地轉換為不同的圖表，我都會建議每種圖表都玩玩看、嘗試看看，究竟何種圖表呈現比較適當、比較是你想描述的重點！

第二、視覺故事化元素強化圖表

視覺故事化很多人容易將其和「資訊視覺化」搞混。

資訊視覺化，是將大數據資料轉換為「可視圖形、圖樣」，例如第一點中舉例的圖表，就是將原先枯燥無味的數字，轉化為容易理解和閱讀的圖表，將「數字資訊」轉化為「視覺圖表」。

而視覺故事化，則是近一步強化圖表視覺的意涵，例如第二則「We're Eliminating Malaria Worldwide」的視覺圖表，因為在討論「瘧疾」，因此我們如果可以在簡報當中適當加上「影像或圖示」，例如在簡報前，先秀出下圖，透過影像更能將要強調、說明的重點與故事帶出，讓聽眾有更深刻的印象！

劉滄碩提供

因此未來不僅圖表是視覺化，更要考量如何運用「影像」或「圖示」元素強化「故事」性。 例如下圖原先圖表只是運用長條圖將冷氣機、洗衣機等銷售金額呈現於簡報當中，若是能適當運用「影像」、「圖示」更能夠強化簡報重點！

劉滄碩提供

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第三、過猶不及的返璞歸真之道

視覺化工具的普及絕對是一件好事，讓我們在數據資訊溝通上，能更便捷就能產生視覺化圖表，但是千萬不要只是追求「視覺酷炫」，卻忽略了數據資料背後真正要表達的重要意涵。

在企業授課過程中，常常發現許多夥伴知道視覺化工具後，如同哥倫布發現新大陸，欣喜若狂，一頭栽進視覺化工具的世界裡，一不注意卻迷了路，沒有好好地善用視覺化工具與圖表，忽略每個圖表其適用的數據背景，例如長條圖適合運用在兩者比較、圓餅圖適用於比例、占比呈現，這些基本的圖表運用規範，還是要注意不能遺忘，否則就會過猶不及，視覺好看，但是最後反而不知道要表達的重點，反而失去簡報溝通之效。

總結來說圖表視覺化的趨勢已經不可逆，但如何適當拿捏視覺化元素，有效地強化主題又不失焦，達到返璞歸真之道，則是新一年商業簡報圖表視覺設計的關鍵技巧！

責任編輯：陳建鈞

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