你是否會在不知不覺中把一整部影集追完？究竟我們為何會如此欲罷不能、一集接著一集看下去？

你有追劇的習慣嗎？你常常發現自己在不知不覺中把一部10幾20集的劇追完嗎？究竟，為什麼我們會如此欲罷不能、一集接著一集看下去呢？

影音串流平台當道

在影音串流平台當道的現在，無論是YouTube、Netflix、Apple＋、Disney＋等都讓人欲罷不能，上頭的「自動播放」功能把追劇變成了日常，一個晚上看個三、四集的電視影集成了常態。

第一天就完食！

根據Netflix的一份調查，61％的使用者平均一次都看2－6集。而在另一份調查中發現，大部分的Netflix用戶通常在一個星期內就把一季的節目給追完了。事實上，當Netflix受人歡迎的《怪奇物語》（Stranger Things）第二季釋出後，尼爾森（Nielsen）收視率調查公司就發現，有超過36萬名觀眾在影集釋出的第一天就把全部九集給追完了。

為什麼人們要追劇？

當然，如果追劇不能為觀眾帶來快樂，觀眾鐵定不會從早看到晚，雖然看到最後或許會有點累、追完劇後或許會有點空虛，依舊擋不住人們追劇的欲望。究竟，為什麼人們會追劇呢？

追劇能讓大腦產生化學物質多巴胺，給人帶來一種飄飄然的歡愉感。 Pixabay

分泌讓人快樂的多巴胺

美國臨床心理學家卡爾博士（Dr. Renee Carr）表示，這是因為追劇可以讓觀眾的大腦分泌與上癮有關的化學物質多巴胺（dopamine）。

對在追的劇產生偽上癮感

卡爾博士說：「當在從事諸如追劇這類令人享受的活動時，你的大腦會分泌多巴胺。這種化學物質能給身體一種自然、內在的歡愉回饋感，這種感覺會再加強人們對該活動的持續參與。這就像是大腦在跟身體說：『這種感覺很棒，你應該繼續做！』」

「當你在追你喜歡的影集時，你的大腦會持續分泌多巴胺，你的身體會感受到宛如吸毒般的飄飄然感。出於對多巴胺的渴望，你會對在追的劇產生一種偽上癮感。」

「造成海洛因和性愛成癮的神經元通路和追劇成癮的神經元通路一樣，」卡爾博士接著說：「你的身體不會歧視快感，它會對任何能持續分泌多巴胺的活動上癮。」

除了生理，還有心理

除了生理的原因，心理原因也是造成人們追劇的理由之一。人們與劇中角色的互動，讓人無法停止一集接著一集地看下去。

觀眾對角色的認同、觀眾想變成角色

美國加州拉古納家庭健康中心精神科醫生德席爾瓦（Gayani DeSilva）表示，第一種互動是觀眾對角色的認同，也就是觀眾在角色的身上看到自己的影子。再來就是觀眾希望變成角色的樣子，無論是生活在令人目眩神迷的紐約，還是風光水色的歐洲鄉間過著有名有權又有錢的生活，劇中的主角都讓觀眾有想像的空間，能暫時脫離現實世界。

超社會互動：角色就像親友

另外一種則被稱為「超社會互動」（Parasocial interaction），這是一種單向的互動，觀眾覺得自己和影集中的角色產生十分親密的連結，就好像劇中角色是自己的親友一樣。

脫離繁忙日常好紓壓

上述這些互動或許都能為觀眾帶來紓壓的好處。美國臨床心理學家梅爾博士（Dr. John Mayer）表示，追劇可以讓人們暫時脫離忙碌繁雜的現實日常，這是一種壓力管理的好工具。

「我們在日常生活中天天被壓力轟炸，資訊不斷淹沒我們。（我們）很難把腦袋關機，排解壓力。追劇可以像一扇鐵門一樣，擋住我們的腦袋，不讓腦袋去想那些不斷擠進我們思考當中的壓力源。追劇可以設下很棒的邊界，把麻煩給擋在外面。」

給人帶來滿足的「完整感」

除此之外，把一部劇從頭到尾地追完，這種「完整感」也可以給人們帶來滿足感。

「自動播放」功能

專家認為，人類碰上尚未完結的故事時，會希望看到最後獲得解答，而影音串流平台一集接著一集的「自動播放」功能更是省下了人們做決定要不要繼續追劇的時間。

利用人類的心理弱點

雖然「自動播放」功能看似方便，但人們不能忽略這是一個精心設計、利用人類心理弱點的功能。美國舊金山霍特國際商學院心理學教授強森（Matt Johnson）說：「根據使用最少心力的法則，我們會傾向接受現狀，這代表當某樣東西被設成自動化，我們不太可能違反該選項。」

對完整的需求勝過一切

重點是這個「自動播放」的功能可以讓人們更接近完整，減緩「蔡氏效應」（Zeigarnik Effect，註）的影響。

強森教授說：「當我們被打斷時，我們會關注我們被打斷的那一刻。舉例來說，如果一包洋芋片裡頭還剩下兩、三片，你會為了要把整包吃完而把剩下的這些洋芋片通通吃掉，就算你其實不怎麼想吃也一樣。」

「你會完全不管喜不喜歡這麼做，我們對完整的需求促使我們一直向前。」

註：「蔡氏效應」是一個心理學上的名詞，得名自蘇聯心理學家蔡格尼克（Bluma Wulfovna Zeigarnik）。她觀察到相較於人們已經完成的工作，人們比較容易記得被打斷、還沒有完成的工作。

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追完劇後的空虛感

然而，當追劇追完後，人們往往會出現一種空虛感，美國臨床心理學家梅爾博士表示：「我們會因為經歷追完劇的損失而進入沮喪狀態，」梅爾博士接著說：「我們稱這樣的狀態是『反應性抑鬱』，因為這樣的狀態是由一個可以識別、觸碰的事件所引發。」

調整成健康追劇模式

如果你發現追劇嚴重影響你的心情，甚至影響你的現實生活，或許就得想辦法脫離，或是調整成健康追劇模式。

為追劇設下時間限制

美國精神科醫生德席爾瓦說：「你得注意你只是稍稍逃離一下現實生活，最後還是要回到現實。（建議大家）為追劇設下時間限制、確保自己睡眠充足，並且有好好滿足吃飯、運動之類的基本需求。」

讓快樂的來源多元化

如果為追劇設下時間限制實在太難，美國臨床心理學家卡爾博士建議人們或許可以嘗試「看到一個段落」、「解決一個謎團」就停止。此外，卡爾博士表示，想要健康追劇還是得與其他活動取得平衡，讓自己快樂的來源多元化，不要只仰賴追劇。

卡爾博士說：「透過創造額外的快樂來源，你比較不會追劇成癮。增加你的體育鍛煉活動或是加入運動社團，透過增加心跳率和活絡身體，你會替自己提供更有效、更長期的娛樂和刺激體驗。」

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責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：地球圖輯隊