謠言不要信！近日Twitter與簡訊流傳一則假消息，表示民眾若服用藥廠葛蘭素史克銷售的熱門止痛藥「安舒疼」（Advil），會使新冠病毒的症狀惡化。

新型冠狀病毒疫情造成人心惶惶，網路上相關假消息層出不窮，多個網路平台包括Facebook、Google、YouTube、Twitter等都積極抵制謠言的散播。近日Twitter與簡訊流傳一則未經證實的假消息，表示消息來源為維也納研究新冠病毒的實驗室發現，民眾若服用藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）銷售的知名鎮痛止熱錠「安舒疼」（Advil），會使新冠病毒的症狀惡化。針對此假消息，目前並無證據證明消息為真。

由於成份為布洛芬（ibuprofen）的「安舒疼」向來是台灣民眾透過美日代購的熱門商品，因此必須極力呼籲民眾不要相信或散播不實的假消息，且若是出現新冠肺炎的相關症狀，也必須要與相關單位聯繫，獲得專業的醫療建議才是唯一途徑。

「安舒疼」謠言的內容主要是「多數新冠病毒死亡者的身體中都含有布洛芬或安舒疼，而康復者並沒有布洛芬的成分，所以不要吃含有布洛芬的安舒疼，如果您有症狀，僅可服用含有乙醯胺酚（Paracetamol）成分的藥物，請分享給所有人」，想藉由某實驗室的研究內容來混淆視聽，憑添民眾恐慌的情緒。

「安舒疼」謠言一如多數的網路假消息，內容開頭多半是聲稱「有某人的朋友或姐妹是紐約大學附設醫院的護士，而他神秘地掌握了來自維也納實驗室的第一手消息⋯⋯」，藉由強調消息來源增加可信度；而此篇假消息的結尾也與其他假消息如出一轍，利用民眾在緊急危難之時保護親友的慾望，希望民眾能夠「分享散播給其他人」，讓民眾不自覺的散播謠言而觸犯法律。

《BuzzFeed》報導表示，如同所有廣為散佈的假消息一般，將半真半假的內容混為一談是最易於傳播的。例如：有研究人員寫給醫學期刊《The Lancet》聲稱服用某些藥物（包括布洛芬）會使民眾更容易感染新冠病毒，爾後法國衛生部長就透過Twitter表示，服用抗發炎藥可能會使感染加劇，讓此訊息開始擴散。

銷售安舒疼的藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）針對甚囂塵上的謠言發出聲明，駁斥了假消息的內容，表示「我們了解使用類固醇和非類固醇消炎（NSAIDs）產品（包括布洛芬）來緩解COVID-19症狀仍有待確認。作為疼痛類非處方用藥的領導廠商，葛蘭素史克並未有任何科學證據顯示，相較於一般人來說，新冠病毒患者服用布洛芬或其他抗發炎藥物的成效較差的結論。」

而世界衛生組織（WHO）則告訴《The Verge》說：「目前尚無任何研究表明布洛芬對新冠病毒患者可能造成危險，且我們正在諮詢治療新冠病毒患者的醫生，除已知在某些民眾身上會出現的副作用之外，尚無關於布洛芬造成負面影響的消息。以目前獲得的訊息，世界衛生組織並不建議抵制布洛芬用來治療新冠病毒患者。」

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge、BuzzFeed