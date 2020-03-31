美國初次申請失業救濟金人數暴增，台灣實施「無薪假」企業家數攀十年新高。無薪假、失業大潮要來了嗎？

三月邁入四月，原是春暖復甦季節，但疫情卻讓全球經濟陷入冰封之中。飛機沒人搭、飯店沒人住、百貨商場店員比客人多，商業活動紛紛延後停擺之下，後遺症已經浮現，《Forbes》指出：失去現金流的企業，開始裁員了。

全球失業率估將大幅上升，人數恐超08年金融危機

國際勞工組織（ILO）3月18日發布的報告也指出同樣警訊。ILO推估，受新型冠狀病毒影響，全球最多將增加近2500萬失業人口，數字超過2008年金融危機時的2200萬人。

根據疫情對全球經濟衝擊程度，ILO做出三種模擬情境預測。在衝擊最小情境中，全球失業人數將增加530萬人，其次是增加1,300萬人，衝擊最大時則將增到2,470萬人。ILO強調，雖然這些預估仍有不確定性，但所有數字都表明：全球失業率將大幅上升。

旅遊業和零售業尤其脆弱。根據相關組織初步預測，2020年的國際入境人數將下降25%，這將使數百萬個工作職位面臨風險。

美國裁員潮已經浮現，申請失業救濟金人數大暴增

《Forbes》整理出目前已知裁員的企業，從餐旅、飯店到科技、文化產業都在列。

飯店業大受衝擊。全球最大飯店集團萬豪國際集團（Marriott International），4月起將讓全球數萬員工休無薪假，並將解僱一定人數。

旗下有54間旅館的飯店業者Pebblebrook Hotel Trust，則已經裁員一半。原有8,000員工砍半後，很可能還要再裁2,000人。

美國總統川普的事業也難倖免，他在華盛頓特區的160家酒店、紐約市51家酒店及其他酒店事業，都開始啟動解僱計畫。

餐廳、餐飲業是重災區。 餐飲大亨丹尼·梅耶（Danny Meyer）的聯合廣場酒店集團（Union Square Hospitality Group）出手解雇2000名員工，占其勞動力的80%。

華盛頓特區星巴克的競爭對手Compass Coffee裁掉189名員工中的150名，相當於員工總數的80%。

航空公司無客可載。 北歐航空（Scandinavian Airlines）將暫時解雇10000名員工，相當於全體人數的90%。

挪威航空則將暫時裁員50%、7,300名員工，並暫停4,000個航班；加航將裁員5,100名機組人員，約目前人數的一半。加航計畫4月要縮減8成的航班。

美國失業人數飆高。根據美國勞工部公布，3月21日一周，美國初次申請失業救濟金人數暴增300萬人，達到328萬人，打破1982年10月69.5萬人的最高紀錄。

台灣無薪假企業家數創十年新高，人數逼近5千人

反觀台灣，繼航空業祭出鼓勵休假、高層減薪等措施後，旅宿業龍頭也啟動自救，雄獅旅遊、晶華酒店都在三月宣布：董監事不領酬勞、主管減薪3成以上。

實施「無薪假」的企業家數也在攀升。勞動部部長許銘春3月25日於立法院備詢表示， 截至24日，通報實施無薪假的企業已達164家、影響4808人。家數創十年新高，且9天內增加近千人，其中包含2家航空業者。

危機時刻哪些工作者特別脆弱？5族群要留意

當流行病或經濟危機發生，對工作者產生不同程度的衝擊，ILO依據過去經驗及目前新冠病毒的訊息，提醒5類人要更加留心預防工作風險，準備因應方案。

已有健康狀況的工作者：原就有健康狀況或年長工作者，疫情中較容易出現嚴重的健康問題，影響工作與經濟。 年輕人及年長工作者：從全球金融危機期間經驗來看，原就屬較高失業率的年輕族群，當市場勞動力需求下降時，波動更大、容易受影響。此外，年長的工人也可能遭遇經濟困擾。MERS爆發後，ILO發現年長的工作者，減少工時狀況更顯著。 女性工作者：國際勞工組織估計，全世界就業婦女中有58.6%在服務業工作，服務業正是疫情中風險較高的一群。 未受體制保護的工人：臨時工和零工，由於無法獲得帶薪或病假保障，並且一般來說，受到社會機制和其他形式收入的保護較少，因此很可能受到病毒的嚴重打擊。 移工：移工特別容易受到COVID-19危機的影響，因為他們進入目的地國工作地點和返回家鄉的能力。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：經理人月刊

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