台灣防疫做得很好，受到衝擊最大的旅遊、住宿、觀光產業應該也要超前部署，在度過難關之時，也不讓經濟病毒造成社區感染。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）為台灣第一線的觀光業帶來嚴重的衝擊，旅宿業龍頭晶華首當其衝。從晶華公布2月份的財務數字來看，能看出跌幅相當陡峭地下滑。

而為了自救，同時向員工信心喊話，晶華國際酒店集團董事長潘思亮宣布，董監事將不領取酬勞，同時高階管理層減薪30%。總計將省下千萬元，雖然對比晶華過去12個月都在3.7億元以上的營收，千萬元雖然不多，卻也是晶華決心的展現。

在23日股東會上潘思亮也提到，晶華也將積極規劃轉型課程，以保障全體同仁工作權益為首要目標，齊心對抗武漢肺炎帶來的低潮。儘管在27日記者會上，晶華即宣布開出第一堂轉型訓練課程，策略佈局相對其他業者似乎來得更快，但潘思亮卻也坦言：「我真的很著急。」

全台第一班轉型課程：意外實現潘思亮的教育夢

晶華開出了觀光產業第一堂的「防疫管家訓練課程」，以私人管家、防疫衛生等專業職能為主題。隨後續晶華也會專注在廚藝的傳承、文化的傳播，以及推廣在地遊程、旅遊行銷企劃、以及數位轉型不同等主題陸續開課，希望培養出優秀的「美食管家」、「文化導覽管家」與「旅遊行程管家」等。

原先觀光業的轉型課程是由政府開設，為了讓觀光業者閒置的員工能夠在疫情期間進修，迎接疫情結束後的經濟反彈。交通部長林佳龍便說：原先的確想採用公部門開課，「但是企業提出企業專班，他們才是專家。」同時也呼籲觀光業者趁著疫情時進行體質調整，才能好好迎接疫情後的反彈。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮表示，這幾天見到的媒體與政府官員數量，是過去30年加起來也比不上的。 陳君毅攝

潘思亮也語重心長地說：「這幾天我接觸的政府官員、媒體數量，是過去30年來加起來也比不上的，我真的很著急。但台灣防疫做得很好， 產業應該也要超前部署，不讓經濟病毒造成社區感染 。」

為表示對產業的重視，行政院副院長陳其邁（右）與交通部長林佳龍（左），也到了台北晶華酒店培訓課程現場，實地了解晶華酒店培訓課程內容。中為晶華國際酒店集團董事長潘思亮。 陳君毅攝

而潘思亮提到，晶華的住房率跌了8-9成，是從來沒有過的衝擊，「但是觀光是體驗經濟，人才是最重要的，不會讓任何員工走。」而晶華的課程也找來了旅行社導遊來指導「導覽技能」，「透過這個方式，也讓旅行社有一些收入，我想這是政府、員工與產業的三贏。」

潘思亮強調，「觀光業轉型培訓」課程也給了晶華酒店很大的啟發，並提供晶華酒店一個機會成為「學習性組織」。公司裡的每一位主管都是老師，透過「角色扮演」、「當職訓練」、或是「職場導師」等不同的學習模式，達到教學相長的目的。「意外實現了我的夢想，我的夢想是辦學校，把晶華變成一個教育組織。」潘思亮說。

政府加碼補助4成薪資，觀光旅宿業14萬人受惠

除了轉型計畫之外，行政院也決定加碼紓困方案：如果企業維持員工8成薪資，政府將補助其中4成，上限為新台幣兩萬元，時限為3個月。適用範圍包含旅館業者、民宿、旅行業、觀光旅遊業，預計將有14萬人受惠。

原先行政院提出「觀光業艱困企業薪資補助方案」，是補助每月薪資2成，上限1萬元。行政院政務委員龔明鑫表示，政府決定加碼一倍，「為了要14萬員工的就業機會，所以就商量說再加碼。」

因此，林佳龍也在晶華的記者會上提出：企業給薪4成、政府4成，企業還能縮短部份工時讓員工上課，讓所有人一起共度難關。

責任編輯：蕭閔云