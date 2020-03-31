設計軟體Adobe開放僅34元美金的「Adobe Creative Cloud Suite多合一同捆認證包」限時折扣，鼓勵民眾抗疫閉關時增進第二專長。

由於近日受到新冠病毒影響，而閉關在家工作或上課的人數暴增，設計軟體Adobe宣布推出限時折扣高達97%的「Adobe Creative Cloud Suite多合一同捆認證包」，民眾僅需花費美金34元（約台幣1,000多元）即可獲得Adobe CC軟體組合，包括Photoshop、Illustrator、InDesign、Lightroom等軟體從入門到大師級的8門認證課程。

新冠病毒疫情不僅影響民眾的生活，更影響多個產業，景氣蕭條裁員關門的新聞層出不窮，Adobe此時提供特價課程，是希望民眾閉關沉潛之時，可以善用時間培養一技之長或第二技能，訓練出更多擁有認證的設計軟體人才。尤其當前網路時代對於網頁規劃、商標設計、影片編輯、網路廣告或社群平台素材製作的需求大增，人人都機會為自己的粉絲專頁或個人網站下網路廣告或設計文案配圖，因此網路上的內容素材設計也不再是平台設計師獨攬的工作。

Adobe釋出資源，希望在防疫期間讓民眾能培養軟體使用技能。 MIND AND I via shutterstock

「Adobe Creative Cloud Suite多合一同捆認證包」包括8門課程，以及60多個小時的全球領先設計課程指導，不論是想成為一位創作梗圖、編輯影片的社群小編，或是網頁或平面媒介的設計師，限時特價的「Adobe Creative Cloud Suite多合一同捆認證包」都有機會派上用場。

「Adobe Creative Cloud Suite多合一同捆認證包」課程從基礎入門開始教學，循序漸進的課程帶領學員從「如何使用Illustrator從零開始設計出漂亮的圖像」，到「如何使用Photoshop專業修調照片」，再進一步指導「如何設計引人入勝的廣告」以及「用InDesign設計社群平台上的促銷廣告」，內容著重實際應用；這套課程還提供進階課程，包括「如何專業的使用Premiere Pro來製作或編輯影片」，在影音內容高度吸睛的時代，影片編修也成為越來越重要的技能。

日前Adobe也宣布提供全球高等教育和K-12機構客戶的學生和教師，免費使用「Adobe Creative Cloud桌面應用程式」至5月底，同時，Adobe也提供教育機構和企業90天免費使用Adobe Connect，透過一己之力支援遠端學習的需求來協助抗疫，讓市場也對Adobe未來股價抱持樂觀態度。

資料來源：Engadget、CNN