LINE台灣在31日於官網低調宣布，LINE TV執行長劉于遜已於3月30日正式卸任，日後將由LINE台灣董事總經理陳立人兼任其職務。

還記得在2018年11月，引發台灣新創圈、OTT圈不小騷動的一樁合併案嗎？當時台灣本土OTT新創公司巧克科技（CHOCO TV）與LINE TV正式合併，而LINE TV執行長一職，此後由巧克科技創辦人劉于遜（Davidd Liu）擔任。

但就在今（31）日，LINE台灣在官網低調宣布，劉于遜已於3月30日正式卸任，日後將由LINE台灣董事總經理陳立人兼任其職務，消息一出，不禁讓人相當詫異。

仔細審視LINE與劉于遜牽手的這1年又5個月，LINE TV究竟發生了哪些改變？接下來又會往哪走？

合體後的兩大突破：付費會員制、走進有線電視

CHOCO TV是由劉于遜和另外兩位共同創辦人於2015年正式成立的台灣本土OTT平台，因原創自製BL（Boy’s Love）劇「HIStory」打響知名度、甚至還入圍了金鐘獎，也一度讓業界吹起一陣「BL風」，同時引起了LINE的關注。

雙方合體後，LINE TV從未再公布會員數字。而陳立人曾表示，LINE TV上的台劇流量貢獻超過50％，一直是當家的「內容台柱」；在長期購買海外版權的CHOCO TV內容注入後，增加不少陸劇、韓劇、泰劇及自製劇，內容型態更全面，用戶群的年齡層也開始更廣。

劉于遜卸任後（右），由LINE台灣董事總經理陳立人兼任其職務。 蔡仁譯攝影

LINE TV在劉于遜加入後的兩個大突破，首先是終於開始做「付費會員制」，從「免費看到飽」的營運模式，走向似於愛奇藝的「分層觀看」制度，每月資費新台幣159元，開啟付費觀看的大門。

第二點，也是相當重要的一點，LINE TV開始與大型系統業者串接、進軍電視盒，合作對象則是中部有線電視業者、全國第五大MSO台數科；台數科為此推出了全新的數位雙向機上盒「哈TV」，這樣「跨國跨界」的牽手，也是頭一遭。

劉于遜旗下團隊，全數留任無異動

「過去我常講，創業團隊比較像一個游擊隊，今天出去我沒拿人家的頭，人家就拿掉我的頭，但LINE就像正規軍，這種的運作方式跟資源，都是過去很難接觸到的。」劉于遜在去年5月接受《數位時代》採訪時，曾這樣總結與LINE合作後的日子。

雖然LINE官方透露，劉于遜離開的原因是職涯規畫，但或許對他來說，在這一年又五個月中，能利用LINE挾帶的2,100萬龐大月活躍用戶、提高轉換率，是過去求之不得的優勢；但一方面，當走進大集團內，考量變多了、顧慮也變多了，自由度或許也大不如前。據了解，劉于遜下一步仍希望能再創業。

CHOCO TV為巧克科技原先營運的OTT平台，在巧克科技與LINE TV合併後，平台、會員、內容也同步整併在LINE TV中。 CHOCO TV

LINE台灣官方透露，劉于遜原先帶領的巧克科技員工約70名，包括業務拓展、內容行銷、商務整合、工程師⋯⋯都將維持原先工作型態，不會有任何異動，並持續擴大招募；另外兩位共同創辦人翁瑞廷、黃崇傑也將留任，繼續帶領團隊持續推動在台影音串流平台事業，並將於今年第二季釋出新計畫。

「我們尊重其個人職涯規畫，除衷心給予祝福外，也相信雙方將來在推動娛樂內容產業上，仍有無限合作可能性。」陳立人補充，後續若有新的人事安排將於適當時機另行公布。

責任編輯：張庭銉