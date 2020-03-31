台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬經營台積電慈善基金會有成，如今出書對外分享，張忠謀更親自寫書序真情流露對太太的支持，張淑芬盼這本書，能在疫情間帶來正能量。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，連帶衝擊全球經濟，社會也瀰漫一股不安定的氛圍。為替社會傳遞正面能量，台積電創辦人張忠謀與妻子張淑芬31日雙雙出席《引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡》公益新書發表會。

張忠謀也為愛妻親寫書序，更稱讚太太張淑芬經營的慈善事業平台與台積電開放創新平台相當相似，非常了不起。

台積電慈善基金會董事長張淑芬說，丈夫從未誇過自己做的慈善事業，但在書序裡張忠謀把她做的事與台積電並論，讓她相當感動。 陳映璇攝影

張忠謀：疫情像戰爭，改變大眾生活方式

針對當前疫情對於全球經濟影響，台積電創辦人張忠謀表示，對經濟的衝擊相當大，但衝擊有多大，端看全世界怎麼控制疫情，「這次疫情過後，會改變許多人的生活方式，尤其是中產階級。」

張忠謀形容，現在的疫情有點像戰場，改變大家的生活方式。他引述一篇紐約時報文章，內容訪問一位餐廳老闆David Chang，該經營者過去十年來，經營至少7到8間平價且受歡迎的餐廳，但這次疫情，老闆的看法非常絕望：「餐廳行業已經沒有（機會）、永遠要滅亡了，唯一能夠存活，只剩下像是麥當勞的連鎖型餐廳。」

88歲的張忠謀更回憶起十幾歲時經歷的戰爭，當時戰爭改變了全家人的生活，更毀掉40多歲父親的事業；而現在疫情也像戰爭，毀掉了那位餐廳老闆David Chang的事業，這場疫情將影響許許多多人的生活方式。

大讚張淑芬慈善事業，與台積電創新平台很像

話鋒一轉，談到對於太太張淑芬自2009年來經營的台積電志工社與台積電慈善基金會的事業，張忠謀提到，台積電跟別的企業做慈善的方式不同，「 別的公司爭相捐款，但Sophie（張淑芬的英文名）不是，她是先看需要是什麼。 」後來慈善事業也愈做愈成熟，變成一個慈善平台，當台灣發生重大事故時，如高雄氣爆、花蓮大地震等等，十年來都親自走到第一線提供救助，並協助偏鄉醫療教育、推廣孝道、惜食專案。

「Sophie的經營的慈善事業平台與台積電開放創新平台很相似，」台積電開放創新平台（OIP），是台積電把製程技術、客戶設計技術、加上第三者提供的IP（智慧財產）放在平台，讓三方都能獲得好處，做出有用的半導體產品。

「Sophie的平台，雖然沒有金錢上的回饋，但和志工群、許多公司一起做慈善事業，我覺得很了不起！」張忠謀驕傲地說。

此次新書還有一大亮點，張忠謀為太太親寫的書序「 除了台積電，還有芬 」，張忠謀更說，《引路》這本書第一個要先看書序，裡頭提到他如何鼓勵太太張淑芬的畫畫才能、發展慈善事業，他形容自己寫的東西，跟作者海明威很相似，用真實的感情，寫下簡單的句子。

張淑芬感性地說，從序裡才知道先生對自己有這麼多看法：「他從來沒有誇我做慈善事業，在序裡他把我做的事，可以和台積電做的事並排而論，沒有Morris（張忠謀英文名），也就沒有這本書，就沒有慈善基金會。」

過去十多年來從事慈善事業，張忠謀對她只有一個要求： 晚上回來一起吃飯。張淑芬說：「沒有張忠謀的支持的話，做為一個老婆，不可能違背做太太的責任。我非常謝謝Morris，無形中幫助很多人，我們要是有一點點成績，都是因為你。」張忠謀秒回：「不是無形中」，張淑芬回嘴：「你又不給我們錢！」惹得全場哄堂大笑。

盼為疫情帶來正能量，張淑芬：做公益必須先把自己放小

這次疫情，張淑芬近期也為第一線的醫療人員加油打氣，聯合6家食品廠贈送營養食品，並購買上千組淨氣面罩（PAPR）、數百個空氣濾淨主機與濾毒罐，捐贈給全台各地的醫檢單位。張淑芬也提醒，疫情當前，大家要先保護自己，勤洗手、減少外出，像丈夫張忠謀就做得很好，近期都不出門。

台積電慈善基金會在疫情期間，購買上千組淨氣面罩（PAPR）、數百個空氣濾淨主機與濾毒罐，捐贈給全台各地的醫檢單位。 台積電慈善基金會

在捐贈物資上，張淑芬說，防疫是很專業的事情，自己唯一能做的事，是給予檢疫所人員食物，且在不影響台積電下，拉淨氣面罩廠商世筌一起做慈善，她說，淨氣面罩長時間配戴呼吸較順暢且舒適，也保護醫檢人員的安全。

回憶過去十多年來做公益，張淑芬表示，自己從未在意別人的眼光怎麼想，也有人懷疑她是不是真的走到第一線，而這本書就成為台積電志工團十年來的成績單。

「台積電人家看你很大，所以必須先把包袱先丟掉，做公益必須先放小自己，才能觀察到他人的需求，」張淑芬希望透過這本書，與外界分享台積電慈善基金會的經驗，盼在疫情期間，透過正能量的書籍撫慰人心。

責任編輯：林美欣