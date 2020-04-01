Zoom的聯絡人分類功能出現的漏洞，而將不相關的聯絡人歸類於同一組，使同組聯絡人可相互窺見電子郵件、照片等私人訊息，造成隱私外露疑慮。

根據外媒《Vice》的一份報告，由於聯絡人分類功能的漏洞，Zoom很可能將不相關的聯絡人歸類同一組，使同組聯絡人可相互窺見電子郵件、照片等私人訊息，甚至可能讓用戶與陌生人進行視訊通話，造成隱私外露的疑慮。

《Vice》表示，對於使用Zoom來協作的企業來說，以電子郵件網域來分類是有意義的，也便於公司同事快速透過Zoom進行聯繫。

Zoom依網域將聯絡人分類，反成有心人士操作目標

用戶在登入Zoom時，系統會要求加入聯絡人資訊，Zoom會將具有相同電子郵件網域的聯絡人歸類在同一組，例如公司同事的帳號會整合在「公司」這個分類，用戶可以在此分類中搜尋特定人員，查看其照片和電子郵件，並進行視訊通話。然而，這個便於用戶將聯絡人分門別類管理的功能，卻可能讓其他人的隱私訊息外流。

Zoom的用戶透過人電子郵件註冊後，Zoom會主動依照電子郵件後綴的網域將聯絡人進行分類，聯絡人使用來自相同公司組織、學校，甚至網路服務供應商提供的電子郵件時，就可能被系統歸在同一組。

進而導致使用相同電子郵件網域卻不認識彼此的兩人，可以互相看到彼此的個人郵件、照片內容，甚至進行視訊通話。這個漏洞可能被有心人士利用，透過Zoom騷擾其他人。Zoom目前尚不清楚此問題的傳播範圍或受影響的電子郵件網域數量。

受影響的用戶與跟《Vice》分享螢幕內容顯示，在他被歸類的目錄中總計有995個電子郵件帳戶， 其中xs4all.nl、dds.nl、quicknet.nl等來自荷蘭網路服務業者提供的電子郵件似乎並不尋常，Zoom表示已將這些網域列入黑名單。

Zoom在回應中表示：「Zoom持續維護有問題電子郵件網域的黑名單，並定期主動偵測要增加的電子郵件網域名稱，」此外用戶也可自行透過技術支援網頁，要求將有問題的網域加入黑名單。

根據Zoom技術支援網頁內容顯示，目前並未將gmail.com、yahoo.com、hotmail.com等一般用戶個人電子郵件常用的網域進行分組。

不是第一次爆出個資疑慮

這並非Zoom第一次發生用戶個資疑慮的事件。去年7月一位安全研究人員發現，惡意網站可以在未經用戶許可的情況下，透過Mac筆電打開Zoom視訊通話，所幸Zoom迅速修補了服務，並移除了造成該漏洞的伺服器。

此外，資安公司Check Point 在1月份發布有關Zoom出現漏洞的報告，該漏洞可能會讓駭客竊聽電話。Zoom也證實其視訊通話實際上並未進行端到端加密。

資料來源：Vice、The Verge

責任編輯：陳映璇