因疫情關係，讓視訊服務Zoom藉此打響了名號，成為許多企業與教育機構的幫手，而這款產品背後的靈魂人物——創辦人袁征，是什麼樣的人物？

疫情持續延燒，歐美許多學校停課，企業嘗試遠距或在家工作。因應遠距教學與會議需求暴增，視訊服務Zoom打響了名號，成為許多企業與教育機構的幫手。

Zoom有多受歡迎？一個教授發了一條推特：「提醒各位，參加Zoom Meeting的時候必須穿衣服」。這則貼文獲得超過8萬個讚，連袁征本人都轉推過。Box的CEO也發布一則推文，請求Zoom增開一個CEO可以隨時切入公司Zoom Meeting的功能，就像執行長們平常可以亂入公司會議一樣。

致力於聆聽顧客聲音，對世界產生貢獻

藉此機會，Zoom聆聽大量的顧客需求，積極研發新的功能。例如針對遠距教學需求，正在研發如何給予教授更好的臉部光源。另一個快推出的功能，也來自一位教授遠距授課後的回饋，他們想要讓教授可以同時看到每位學生鏡頭，彷彿大家一起在同一個課堂，老師可以直接觀察學生的反應。另外，Zoom還會從社群拍照App得來靈感，提供濾鏡美化使用者的臉，或者淡化瑕疵。

Zoom其實已經訓練過員工如何因應天災而來的需求，只是沒想到真正能提供幫助的時候，會是因為傳染病。Zoom全球有17個數據中心都由公司自己營運，數據中心的雲端架構採自動規模化，監控用量的變化隨時增加運算能力，足以應付10倍甚至100倍的需求，量少時也無須負擔過多營運成本。目前Zoom都能應付新增的視訊會議和電話，並持續免費開放給愈來愈多因疫情受災的地區。

創辦人袁征說，現在正是每個國家、每一個人，都發現他們需要一個像Zoom的工具，來和人們取得聯繫。「從這個角度來說，我覺得很驕傲，我們的工作能夠對世界有些微貢獻。」

創辦人袁征。 Zoom via Twitter

Zoom創辦人的3個小故事

離開自己一手打造的產品，重新開始創辦Zoom

Zoom從2019年4月18日上市，當天收盤價62元，截至3月27日，最高衝上164元，飆漲264%，創辦人袁征也因此成為億萬富翁。光是今年，袁征的資產就增加了20億美元（約新台幣605億元）。

Zoom在2019年4月18日於納斯達克掛牌上市。 Zoom via Twitter

在創辦Zoom之前，袁征是 視訊會議服務公司Webex的工程師 ，思科併購Webex之後一起到了思科擔任工程副總裁，14年的工作經歷中花了很多時間和客戶相處，接收客戶對Webex的抱怨，不滿意平台的親近性、穩定度與視訊品質，但是每當他想要改變時，總是被組織擋下來。

他曾提到，在思科的時候非常痛苦，因為「 Webex就像我的小孩，但是我卻沒辦法改變顧客經驗。 」2011年他決定，唯一能解決客戶問題的方式，就是離開公司、從頭開始，打造一個更好的視訊會議解決方案。

身體力行，Zoom到底！

「即時聆聽你的顧客非常重要，一定要把他們的意見放在心上，」袁征接受媒體採訪時曾說，永遠都要努力滿足你的顧客，只有他們滿意你才有可能成功。

剛創立公司的時候，他甚至會 親自寫email給每個取消服務的顧客 ，有一個顧客回信說，用這種自動化的機器人信件卻假裝是真人寫的，指控Zoom是一家不誠實的公司。袁征還回信說，email真的是他寫的，不是什麼郵件機器人，結果顧客還是不相信他。袁征最後只好回信表示，「要不要現在用Zoom見個面，證明真的是我。」（最後他們沒有通上電話，但是顧客不再抱怨了。）

創辦了一家視訊公司，袁征身體力行視訊會議的真諦。在Zoom還要募資的時候，他只跟創投公司的投資人見面一次，單純為了確認大家都裝了Zoom App。針對Zoom要IPO的路演（roadshow），他只不甘不願地參加了一次投資人午餐，其他的時候， 不管是大小投資人都用Zoom碰面 。每個人都說，「袁征（Eric），我們會成為你非常重要的顧客，你一定要來拜訪我們。」袁征總說，「好啊，我會去，我們先用Zoom聊一下吧。」通常這樣就夠了。到了2017年， 所有用戶在Zoom上累積的開會時間已經超過200億分鐘。

每天早晚3問，幫助自己在正確的軌道上

回顧自己的創業歷程，他曾這麼說，「 別害怕坦承犯錯重新來過，我唯一後悔的是『沒有更早創立公司』。 」

他知道自己對工作充滿熱情，只需要一直確定自己在正確的軌道上、做對的事。因此，每天早上起床，他都會問自己3個問題：

我的強項在哪裡，我是否充分運用它？ 我的弱點在哪裡，我是否好好地交給別人？ 我是否決定今天要努力工作？

一天結束時，他還會再問自己3個問題：

我是否關心我的團隊，我能不能表達得更好？ 我是否關心我的公司，我的行動有傳達出來嗎？ 我是否關心我的產品和服務，它能改變世界嗎？

袁征在思科時期曾遇過Walmart前CEO李·斯科特（H.Lee Scott Jr），斯科特分享了自己的10條領導原則，深深影響了袁征。袁征甚至將他最喜歡的3條貼在辦公室。

你說出來的話，通常第一次都會被誤解或忽視 能給予誠實、有建設性的回饋，是罕見的天賦 最嚴厲的批評也許是你能聽到最有幫助的聲音

袁征愛讀書，Zoom有讀書俱樂部，為員工和他們的家人付錢買書，「我們一直鼓勵員工跟他的家人閱讀，也很樂意為此埋單。」

他最喜歡的書是《高效信任力》（Speed of Trust），他在自己的車上、背包，每個地方都放一本。他認為， 新創公司的每件事都跟速度有關，可是沒有信任，事情就會慢下來 。你需要一支強大的團隊，每人都能信任彼此的角色和責任。如果團隊能做到這樣，就能加快事情的進展，專注在同一個目標。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：經理人月刊

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