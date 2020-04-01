從過去企業分拆的案例看出，不論拆出來是前景看好，或前途黯淡的部門，獨立出去更可能謀得生路。

近來夏普會長兼社長戴正吳說，夏普持續評估相關事業的子公司化，其中包含半導體、面板及相機模組等事業，預計在2020至2021年度分拆旗下面板事業，初期夏普持股還會在5成以上。

戴正吳還強調，子公司化就可以接受外部投資，並且規模更壯大，未來也不排除讓這些子公司掛牌上市。「若自己沒辦法養，可以請國家、請大家朋友一起養。子公司化也是找策略夥伴、合作的最好方式」。

夏普分拆面板業務，台日結盟一拚全球市占

夏普的液晶面板業務，2018年度營收介於65億至74億美元間，約占集團整體營收3成左右。雖然面板事業營收不小，但以全球面板業過度競爭的現況來看，此事業對夏普來說恐怕是負債大於資產。而分拆目的除了不要讓面板成為拖累母公司的包袱外，事業獨立發展、自負盈虧，專業經理人也可以放手一搏，或許還能從外部取得更多資源，改善企業體質。

在夏普傳出分拆面板事業訊息後，巧合的是，日媒更報導夏普正與美商蘋果公司談判，有意共同收購日本顯示器公司（JDI）的白山廠，戴正吳也透露，「若能成功收購，白山廠的液晶面板業務也將進行分拆。」此外，夏普更宣布，將以92.4億日圓取得NEC Display Solutions 66%股權，將這家原屬NEC的子公司納歸旗下。

種種跡象顯示，郭台銘整合日本高階技術之餘，同時也展現了掃蕩對手的決心，不僅左打三星，右手也不忘對付中國面板廠。 侯俊偉攝

觀察過去許多企業分拆的例子，不論拆出來的，是前景看好或前途黯淡的部門，基本邏輯理念都是 「要分才會拚、要合才會贏」，與其讓部門同仁在集團中吃大鍋飯，不如獨立出去，說不定可以拚出一條生路。

聚焦夏普已經透露出來的訊息，或許可以臆測鴻海集團創辦人郭台銘的企圖。夏普將藉著分拆，把日本先進面板技術全部整合起來，然後結合鴻海旗下群創、深超等面板事業，還有集團在中國大陸的製造實力，以台、日結盟的模式，與韓商、中國廠商一拚高下。

透過整合日本優異的面板技術，鴻海集團可以進一步提供美商蘋果公司關鍵的面板零組件，擺脫原本只是低階組裝代工的角色。

另一方面，鴻海更是對侵權的面板廠商予以痛擊，例如近來夏普就在美國針對咸陽彩虹光電、台資冠捷、美國電視大廠Vizio等，控告其侵害12項液晶顯示的相關專利；群創也兩度控告中國廠商惠科侵犯大尺寸面板專利。

種種跡象顯示，郭台銘整合日本高階技術之餘，同時也展現了掃蕩對手的決心，不僅左打三星，右手也不忘對付中國面板廠。

跳脫「慘業」，MIT面板廠另尋出路

從產業大勢來看，面板近十幾年來的慘況，其實已不用再強調。

早期日本、南韓、台灣大量投資，如今則是中國大陸接棒演出，產能供過於求的現象一直沒有改善，加上需求面不像半導體應用可以變化多端與持續成長，導致面板產業發展明顯陷入困境。

現在，中國持續瘋狂投資十代線等大尺寸面板廠房，日本企業早就陸續撤退，僅剩日本顯示器及夏普苦撐，韓商更是早早宣布不再投資LCD，朝OLED、QLED等高階市場發展，至於台商也是放緩投資腳步，以求度過這段不景氣的煎熬。

以友達、群創、彩晶、凌巨等台灣「兩大兩小」面板廠來分析，在經歷2008年金融海嘯重創後，各家公司都不再投資新世代廠房，以過去折舊完畢的廠房做生產，靠著降低資本支出，持續還債，讓各公司在2012年至2018年的六年間維持獲利。

不過，去年中國廠商產能開出，當局又大力補貼，導致友達、群創再出現虧損，反倒朝向利基市場發展的彩晶、凌巨小有獲利。

因此，近來友達、群創也努力塑造自己的發展特色，例如友達收購凌華近兩成股權，從工業電腦應用著手，另外也買下專門做金融推播系統的公司JohnRyan，希望與客戶建立更深的聯盟關係。至於群創則朝向自動化與產業一條龍的整合切入，發揮鴻海集團在組裝生產的優勢與特色。

此外，為了打造「台灣製造」的優勢，友達、群創也先後加碼投資台灣，其中友達啟動401億元、為期3年的投資計畫，群創也在去年通過701億元台商回台投資案，以因應美中貿易戰及轉單效應。

回顧過往的資訊產業史，一直都是快速的變遷與無情的淘汰。面板又是集各種不利於台灣競爭的大成，包括不斷有對手瘋狂投入，產能過剩問題一直無法解決；同時新世代技術投資金額愈墊愈高，韓商、中國廠商又都擁有面板零組件與品牌的雙重優勢，台商一直無法在產業價值鏈中占到優勢。

如今，友達、群創等業者仍將面對嚴峻的考驗，至於鴻海及夏普能否讓台日聯盟整併出一條新路，都很值得繼續追蹤觀察。

責任編輯：陳建鈞

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