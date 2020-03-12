今年中央、地方補助減少，購買電動機車誘因降低。Gogoro透過推特色車款及與傳統機車行合作的方式，拓展多元銷售通路，並提振買氣。

今年元月電動機車市場受到地方補助未明衝擊買氣，1月銷量重挫剩2,101輛、佔機車市場比重落至4.5%，2月隨地方補助陸續公布，市占率回升到11%，顯示電動機車市場漸漸回溫。

不過今年購買電動機車誘因減少，除了中央電動機車補助銳減，加上環保署1到4期老舊機車汰購補助納入燃油機車，如何提振買氣成為各家業者的考驗，來看看電動機車龍頭Gogoro怎麼做？

靠車色、貼心功能突圍，搶打女性車主

Gogoro今（12）推出Gogoro 3 Delight車款，靠車色突圍。由於Delight系列是Gogoro所有車款中最受歡迎的車型，占整體銷售占三之一，顏色、車型輕巧都成為熱賣原因。

過去Gogoro 2 Delight有5種車色，包括廣受女性車主喜愛的粉紅突襲、香檳金、水銀藍等顏色。今天推出的Gogoro 3 Delight有紅、藍、綠3種顏色，同屬粉嫩色彩，以及搭載12吋輪圈、座高降低為75公分，還加入自動倒車輔助鍵、省力中柱，搶打女性車主，售價為78,980元，補助後最低5,4980元起。

Gogoro 3 Delight，以「漸層漸美」多層次流動色系，調配出「ROSSO 紅」的色彩。 Gogoro

Gogoro 3 Delight搭載12吋輪圈、座高降低為75公分，還加入自動倒車輔助鍵、省力中柱，搶打女性車主。 Gogoro

Gogoro推出限量顏色的電池，消費者換電有機會可拿到。 陳映璇攝影

釋出利多，延長保固期

看待3月以後的買氣，Gogoro行銷總監陳彥揚認為， 新冠肺炎疫情 與 汰購潮 是兩大推升銷量的關鍵，疫情讓消費者減少搭乘大眾運輸，更多人願意騎車，因而帶動電動機車銷售；並持續看好今年有500萬輛符合機車汰舊換新的商機，為了簡化汰購的手續，Gogoro即日起全台門市提供老舊車輛汰舊換新服務，讓消費者可於門市購買新車，還協助處理報廢舊車。

Gogoro也釋出利多，推出延長保固服務，從原本2年的標準保固，加贈第3年延長保固，回饋新車主，但Gogoro VIVA綠牌車款不納入。

擴大通路佈局，與千家傳統車行合作

為提升電動機車的市場能見度，Gogoro今年擴大多元通路，銷售中心與維修站要達到250家，同時招募千家傳統機車行當線下，讓傳統燃油車行也能協助販售、維修Gogoro的「推廣中心」計畫，盼油、電共榮。

從去年推出至今已有超過100多家傳統車行加入，年底目標要達到千家，而要從現在100家一下子倍增到千家，Gogoro的策略是由現有加盟主領額度負責開發車行加入。

傳統車行若成功介紹賣出Gogoro可獲得分潤，往後還能賺取基本維修費拓展收入。Gogoro表示，其中一家位在環南市場附近的機車行，自去年11月加入推廣中心以來，已協助販售近50台Gogoro；未來希望透過推廣中心的方式，能夠分擔越來越多Gogoro車主的基本維修需求。

責任編輯：蕭閔云