疫情期間，外送當道，戶戶送（deliveroo）卻發聲明指出將終止營運服務，成為暨誠實蜜蜂（honestbee）後，第二個退出台灣市場的外送平台。

加入外送平台，被視為是疫情期間的餐飲業解方，但外送平台本身的商業模式卻持續面臨考驗。在雙北地區、桃園擁有近6,000家合作餐廳的戶戶送（deliveroo）今（6日）宣布將於4月10日下午三點整，正式終止台灣市場營運。

戶戶送在台灣擁有近6千家合作餐廳，但仍決定退出市場 戶戶送

戶戶送為William Shu和Greg Orlowski於2013年共同創立的外送服務品牌，Deliveroo總部設於倫敦，在全球各地擁有超過2,500名員工，與超過8萬家餐廳及6萬名送餐專員合作。

2019年獲得亞馬遜5.75億美元投資後，戶戶送共在全球12個市場、500多個城市營運，包括澳洲、比利時、法國、香港、意大利、愛爾蘭、荷蘭、新加坡、西班牙、台灣、阿拉伯聯合酋長國、科威特和英國。

受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，台灣民眾減少出外用餐頻率，對外送平台應是一大利多，戶戶送選在此時退出市場，背後原因值得深究。

以下為戶戶送聲明：

「戶戶送」Deliveroo今日宣布為將資源集中投放於歐洲、亞太與中東等其他地區，將關閉台灣市場之業務，將於4月10日下午三點整，正式終止台灣市場運營。



「戶戶送」Deliveroo盤點全球市場後，希望將資源投放效益極大化，因此有此決定；公司已確保將為外送員及員工提供最適當、優於法定的賠償。「戶戶送」Deliveroo目前在全球12個市場超過500個城市運營，未來並不排除再重返台灣市場。



「戶戶送」Deliveroo發言人表示：「台灣出色的餐廳多不勝數，能夠為廣大客戶送上美食，我們深感榮幸。我們感謝所有在台灣與戶戶送Deliveroo合作過的外送員、餐廳以及寶貴的客戶。我們衷心感謝每一位充滿才幹和勤奮的員工，並將在這段時間全力提供所有員工最妥善的後續處理。戶戶送Deliveroo會繼續支持全球其他市場的外送員和餐廳伙伴，為消費者帶來美食、提供彈性工作機會並協助餐廳拓展業務，這永遠都會是戶戶送Deliveroo不變、最重要的核心理念。」

責任編輯：蕭閔云