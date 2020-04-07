線上會議服務Zoom近日暴增用戶人數及使用時長，但近日Zoom卻屢次爆出用戶個資外洩、安全疑慮等負面的新聞，使Zoom創辦人暨執行長袁征親上火線解釋。

受到新冠病毒疫情在全球蔓延的影響，許多企業員工及學生必須在家遠距工作、上課，而標榜簡單、安全使用的線上會議服務Zoom便在短時間內暴增用戶人數及使用時長，但近日Zoom卻屢次爆出用戶個資外洩、安全疑慮等負面的新聞，使Zoom創辦人暨執行長袁征（Eric Yuan）親上火線解釋。

Zoom創辦人暨執行長袁征（Eric Yuan）。 Zoom via Twitter

其中，針對Zoom可能將用戶線上會議內容傳送至中國境內伺服器的隱憂，袁征表示，Zoom基本上會以用戶定位來決定連接最近伺服器，但因為疫情期間的使用需求倍增，在增加中國境內伺服器的過程中，不慎將兩處伺服器中心位置加入備用白名單，造成部分非中國境內用戶連接使用Zoom服務時，因鄰近伺服器流量滿載而被導向位於中國的備用伺服器，才發生北美地區用戶連接至中國境內伺服器情況。

Zoom強調，已經重新調整備用白名單伺服器的設定，避免非中國地區用戶透過中國境內伺服器連接使用Zoom服務。然而，由於Zoom的研發團隊主要位於中國，即便Zoom強調旗下設立73組伺服器中，有68組位於北美境內，而僅有5組位於中國境內，並且主要提供中國境內用戶連接使用，仍有不少美國企業或組織無法接受Zoom的解釋，目前包括美國政府機構與軍方單位也下令禁止透過Zoom討論工作事項，甚至紐約市教育局直接告訴當地老師不應使用Zoom，並建議改用Microsoft Teams進行課堂教學。

此外，雖然Zoom標榜本身支援AES-256等級加密，但依照加拿大多倫多大學市民實驗室（The Citizen Lab）研究，發現Zoom在實際使用時，僅以安全性較低的AES-128等級加密運作，同時透過電子密碼比對 （ECB,Electronic CodeBook），讓Zoom線上會議內容更有可能更容易在網路傳輸過程中遭人攔截，進而破解金鑰來曝光會議內容。對此，Zoom解釋這是為了滿足爆量的使用需求下，同時兼顧加密安全的妥協作法，但將會參考第三方專家等外界意見，推出更合適的加密方案。

隨著Zoom在抗疫期間的需求暴增，股價大漲成為當紅企業，使得有心人士惡意亂入他人的Zoom線上會議，以各種形式騷擾參會者而阻礙會議進行，而讓惡搞Zoom線上會議（Zoom bombing）成為問題，再加上近日出現安全性及隱私疑慮，Zoom也宣布將暫停功能更新90天，以專注開發滿足用戶需求的隱私和安全服務。

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直到去年底之前，Zoom大致維持在每日活躍使用人數約在1,000萬人上下，但在今年2月新行冠狀病毒疫情開始擴大後，Zoom的每日活躍使用人數則是暴增至2億，成長幅度高達20倍，在今年3月的每日會議參加人數已暴衝高達2億。

Zoom創立於2011年，並且由前Cisco工程部門副總裁袁征創立。在此之前，袁征則是在1997年加入當時的WebEx，並且隨著WebEx在2007年被Cisco收購，進而加入Cisco。

資料來源：Zoom、The Citizen Lab、The Verge

https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/03/response-to-research-from-university-of-torontos-citizen-lab/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=response-to-research-from-university-of-torontos-citizen-lab